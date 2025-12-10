Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Cena stříbra pro okamžité dodání je na rekordu, přesáhla 61 dolarů za unci

Cena stříbra pro okamžité dodání je na rekordu, přesáhla 61 dolarů za unci

10.12.2025 9:41
Autor: ČTK

Cena stříbra k okamžitému dodání je na dalším rekordu, krátce před 09:00 SEČ vykazovala růst o 1,3 procenta nad 61,40 dolaru (1278 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Vysoká zůstává poptávka technologických firem. Zároveň se očekává, že americká centrální banka (Fed) sníží základní úrokovou sazbu, což obvykle pomáhá drahým kovům a oslabuje dolar.

Cena stříbra se už v úterý dostala na spotovém trhu nad 60 dolarů za unci. Na spotovém trhu se drahé kovy prodávají a kupují k okamžitému dodání.

stříbro

Zlato se na rekord vyšplhalo už dříve a daří se mu i tento týden. Sílí totiž obavy z dopadů amerických dovozních cel a z výhledu globální ekonomiky.

"Lidé očekávají, že v nadcházejících letech bude silná průmyslová poptávka po stříbře, a proto se cena stříbra zvýšila," uvedl analytik Fawad Razaqzada ze společností City Index a FOREX.com. Dodal, že nákupní dynamika je v současné době silná.

Do roku 2030 budou poptávku v průmyslu podporovat sektory, jako je solární energie, elektromobily a jejich infrastruktura, datová centra a umělá inteligence (AI), uvedla asociace Silver Institute.

Cenu stříbra tlačí vzhůru také trvale nízké dodávky a klesající globální zásoby. K růstu ceny přispívá i fakt, že Spojené státy stříbro zařadily na seznam strategických minerálů, uvedla agentura Reuters.


Čtěte více:

Trhy očekávají rozhodnutí americké centrální banky o sazbách. Evropské indexy pod tlakem
10.12.2025 8:53
Trhy očekávají rozhodnutí americké centrální banky o sazbách. Evropské indexy pod tlakem
Americká centrální banka Fed dnes na závěr dvoudenního zasedání měnové...
Rozbřesk: Po šesti letech německé stagnace přijde v roce 2026 opatrné cyklické oživení
10.12.2025 8:55
Rozbřesk: Po šesti letech německé stagnace přijde v roce 2026 opatrné cyklické oživení
Léčení nemocného muže Evropy Německa připomíná čekání na Godota. Za ce...
Čína zvažuje omezení přístupu k čipům Nvidie navzdory Trumpovu povolení
10.12.2025 9:25
Čína zvažuje omezení přístupu k čipům Nvidie navzdory Trumpovu povolení
Čína se zřejmě chystá omezit přístup k pokročilým čipům H200 společnos...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
10.12.2025
13:16Snižování sazeb se chýlí ke konci, "obchod zklamání" posouvá výnosy na šestnáctiletá maxima
11:47Mezinárodní měnový fond zlepšil výhled čínské ekonomiky, ale vyzval k reformám
11:36KKCG Financing a.s.: Oznámení o šesté výplatě úrokového výnosu
11:20Fed dnes opět sníží sazby, ale co bude dál? Evropské trhy dopoledne většinou v červeném  
11:15Fed míří ke snížení sazeb. Trhy čekají na akciích největší pohyb od března  
9:50SpaceX se chystá na na burzu. Cílí na největší IPO v historii, od investorů chce vybrat přes 30 miliard dolarů
9:41Cena stříbra pro okamžité dodání je na rekordu, přesáhla 61 dolarů za unci
9:38Americká centrální banka dnes zřejmě znovu sníží úrokové sazby
9:25Čína zvažuje omezení přístupu k čipům Nvidie navzdory Trumpovu povolení
8:55Rozbřesk: Po šesti letech německé stagnace přijde v roce 2026 opatrné cyklické oživení
8:53Trhy očekávají rozhodnutí americké centrální banky o sazbách. Evropské indexy pod tlakem  
8:50NET4GAS, s.r.o.: Zveřejnění vnitřní informace
6:08Investiční výhled 2026: Dopad cel na trhy bohatě kompenzovala vlna nadšení z AI  
09.12.2025
22:03Wall Street bez jasného směru: Trhy vyčkávají na rozhodnutí a prognózu Fedu, novinky k exportním omezením Nvidie  
17:28Valuace amerického trhu a jedno „skoro nic“, které se za pár let stává významnou věcí
16:09Bitcoinové ETF od BlackRocku má vysoký roční výnos, většina investorů ale na něj zatím nedosáhla
14:30Goldman Sachs: Optimismus ustupuje, investoři hledají příležitosti mimo AI
13:41Colt CZ získal povolení k převzetí Synthesie za více než 23 miliard Kč
12:50Ford a Renault spojují síly. Dostupné elektromobily jako nová strategie
12:04Rostoucí výnosy přibrzdily akcie v rozletu  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Adobe Inc (11/25 Q4, Aft-mkt)
Oracle Corp (11/25 Q2, Aft-mkt)
Synopsys Inc (10/25 Q4, Aft-mkt)
2:30Čína - CPI, y/y
9:00CZ - CPI, y/y
20:00USA - Jednání Fedu, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět