Cena stříbra pro okamžité dodání je na rekordu, přesáhla 61 dolarů za unci

Cena stříbra k okamžitému dodání je na dalším rekordu, krátce před 09:00 SEČ vykazovala růst o 1,3 procenta nad 61,40 dolaru (1278 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Vysoká zůstává poptávka technologických firem. Zároveň se očekává, že americká centrální banka (Fed) sníží základní úrokovou sazbu, což obvykle pomáhá drahým kovům a oslabuje dolar.
Cena stříbra se už v úterý dostala na spotovém trhu nad 60 dolarů za unci. Na spotovém trhu se drahé kovy prodávají a kupují k okamžitému dodání.
Zlato se na rekord vyšplhalo už dříve a daří se mu i tento týden. Sílí totiž obavy z dopadů amerických dovozních cel a z výhledu globální ekonomiky.
"Lidé očekávají, že v nadcházejících letech bude silná průmyslová poptávka po stříbře, a proto se cena stříbra zvýšila," uvedl analytik Fawad Razaqzada ze společností City Index a FOREX.com. Dodal, že nákupní dynamika je v současné době silná.
Do roku 2030 budou poptávku v průmyslu podporovat sektory, jako je solární energie, elektromobily a jejich infrastruktura, datová centra a umělá inteligence (AI), uvedla asociace Silver Institute.
Cenu stříbra tlačí vzhůru také trvale nízké dodávky a klesající globální zásoby. K růstu ceny přispívá i fakt, že Spojené státy stříbro zařadily na seznam strategických minerálů, uvedla agentura Reuters.