Inflace v listopadu zvolnila, stál za tím vývoj cen potravin

Spotřebitelské ceny v listopadu meziročně vzrostly o 2,1 procenta, inflace tak zvolnila z říjnových 2,5 procenta. Ve srovnání s předchozím měsícem ceny klesly o 0,3 procenta, uvedl dnes Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil svůj předběžný odhad. Podle analytiků stál za zvolněním inflace zejména cenový vývoj potravin. Česká národní banka (ČNB) upozornila, že je důležité, aby trvale zvolnil také růst cen v sektoru služeb, který zůstává zvýšený.
V evropském srovnání si Česko polepšilo o pět příček, když mělo v listopadu devátou nejnižší inflaci ze 41 sledovaných zemí, uvádí analýza investiční platformy Portu. Nejvyšší inflaci ze zemí Evropské unie mělo v listopadu Rumunsko s 9,8 procenta. Naopak na Kypru byla meziroční deflace, když spotřebitelské ceny klesly o 0,5 procenta.
Ceny zboží v listopadu meziročně úhrnem vzrostly o 0,6 procenta a ceny služeb o 4,6 procenta. Listopadová inflace byla nejnižší od letošního dubna, kdy ceny meziročně vzrostly o 1,8 procenta. Letošního vrcholu dosáhla inflace v červnu na hodnotě 2,9 procenta.
"Cenový vývoj byl, podobně jako v minulých měsících, výrazně ovlivněn cenami potravin. Ty v meziročním porovnání zmírnily růst na 2,2 procenta a oproti říjnu klesly o jedno procento," uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá. Ovoce v listopadu meziročně zlevnilo o 6,6 procenta, máslo o 17,7 procenta a vepřové maso téměř o tři procenta. Ceny vajec zpomalily meziroční růst na 17,3 z říjnových 26,1 procenta a čokoláda a čokoládové výrobky zdražily o 11,6 procenta, v říjnu to bylo o více než 18 procent.
ČNB uvítala snížení inflace, upozornila však, že ho táhly kolísavé položky
Česká národní banka (ČNB) uvítala listopadové snížení inflace na 2,1 procenta z říjnových 2,5 procenta, upozornila však na to, že pokles táhly kolísavé položky spotřebního koše. Důležité je, aby trvale zvolnil také růst cen v sektoru služeb, který zůstává zvýšený. V komentáři k vývoji inflace to dnes uvedl náměstek ředitele sekce měnové ČNB Jakub Matějů.
Inflace byla v listopadu o 0,1 procentního bodu nižší, než předpokládala prognóza ČNB. Jádrová inflace, která zahrnuje výrobky a služby nepodléhající regulaci ani výrazným cenovým výkyvům a je nejlépe ovlivnitelná měnovou politikou centrální banky, činila 2,6 procenta a byla o 0,2 procentního bodu nižší, než očekávala ČNB. V říjnu jádrová inflace činila 2,8 procenta.
"Ve snížení celkové inflace se výrazně projevil meziměsíční pokles cen potravin, nápojů a tabáku, který téměř vymazal předchozí říjnový nárůst," uvedl Matějů. Upozornil na to, že se snížily i ceny dalšího zboží v rámci jádrové inflace. "V tomto vývoji se zřejmě promítly slevové akce v průběhu listopadu, které mohly letos mít větší dopad, než by odpovídalo obvyklé sezonnosti. Na ceny dovážených potravin i zboží má tlumící vliv také posílení kurzu koruny v letošním roce," doplnil Matějů.
Za rizikové označil pokračující zdražování služeb. "K meziročnímu růstu zde nadále přispívá imputované nájemné, jehož meziroční dynamika nezpomaluje a odráží silnou poptávku na realitním trhu a zřejmě již také omezené kapacity stavebního sektoru," uvedl Matějů.
Upozornil na to, že kolísavé položky spotřebního koše mohou v příštích měsících překvapit opačným směrem než v listopadu. "Je proto důležité, aby trvale odezněla inflace také v sektorech s přetrvávající zvýšenou inflací, zejména ve službách," uzavřel Matějů.