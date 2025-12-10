Hledat v komentářích

Detail - články
Fed snížil sazby o čtvrt bodu

Fed snížil sazby o čtvrt bodu

10.12.2025 20:02, aktualizováno: 10.12. 20:50
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Aktualizováno

Fed naplnil široké očekávání trhu a na svém dvoudenním měnovém zasedání rozhodl o snížení základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu do pásma 3,50 až 3,75 procenta. Americká centrální banka takto učinila na třetím zasedání v řadě.

Proti snížení sazeb se vyslovili dva guvernéři: Jeffrey R. Schmid a Austan Goolsbee, kteří byli pro zachování sazeb na stávající úrovni. Stephen Miran pak hlasoval pro razantnější snížení, a sice o půl procentního bodu.

"Při zvažování rozsahu a načasování dalších úprav cílového rozpětí úrokové sazby bude výbor pečlivě posuzovat příchozí data, vyvíjející se výhledy a rovnováhu rizik," stojí v prohlášení FOMC.

Pečlivě sledovaný "bodový graf" (dot-plot) ukázal pouze jedno snížení v roce 2026 a další v roce 2027. To by se úroková sazba dostala k dlouhodobému cíli kolem tří procent. Tyto projekce se od té zářijové nezměnily.

Předseda centrální banky Jerome Powell na následné tiskové konferenci uvedl, že snížení sazeb staví Fed do pohodlné pozice. "Jsme v dobré pozici na to vyčkat, jak se ekonomika vyvine," citoval jej server CNBC.

K vývoji inflace Powell uvedl, že zůstává "poněkud zvýšená" kvůli dopadům cel. "Tyto hodnoty jsou vyšší než na začátku roku, protože inflace zboží vzrostla, což odráží dopady cel," řekl.

V oblasti ekonomiky výbor zvýšil oproti zářijové predikci svůj mediánový pohled na růst HDP pro rok 2026 o půl procentního bodu na 2,3 procenta. Výbor nadále očekává, že inflace zůstane nad svým cílem dvouprocentním cílem až do roku 2028.

Kromě rozhodnutí o sazbách Fed také oznámil, že od pátku obnoví nákup státních dluhopisů - v následujících 30 dnech koupí státní pokladniční poukázky za 40 miliard dolarů. Powell k tomu na tiskové konferenci dodal, že nákupy dluhopisů mohou pár měsíců zůstat zvýšené.



