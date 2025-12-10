Americká centrální banka dnes zřejmě znovu sníží úrokové sazby

Americká centrální banka (Fed) dnes na závěr dvoudenního zasedání měnového výboru oznámí rozhodnutí o úrokových sazbách. Většina analytiků očekává, že Fed sníží základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 3,50 až 3,75 procenta. Fed zároveň zveřejní aktualizované ekonomické prognózy.
V říjnu centrální banka základní sazbu podle očekávání snížila o čtvrt procentního bodu do pásma 3,75 až 4,00 procenta. Zároveň Fed oznámil, že obnoví omezené nákupy státních dluhopisů, protože trh vykazuje známky nedostatku likvidity. Šéf Fedu Jerome Powell tehdy na tiskové konferenci vyjádřil opatrnost ohledně budoucího vývoje.
Podle nástroje Fed Watch společnosti CME teď trh dává snížení o čtvrt procentního bodu pravděpodobnost 89,6 procenta, variantě ponechání sazeb
na stávající úrovni zůstává pravděpodobnost 10,4 procenta.
Centrální banku letos tlačí ke snižování úroků
americký prezident Donald Trump, banka však tomuto tlaku větší část roku odolávala. Důvodem byly obavy, že Trumpova celní politika by mohla způsobit vzestup inflace
. V poslední době činitele Fedu nicméně čím dál více znepokojují zhoršující se podmínky na trhu práce. Pokud dnes Fed ke snížení sazeb
skutečně přikročí, učiní tak potřetí za sebou.