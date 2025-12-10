Mezinárodní měnový fond zlepšil výhled čínské ekonomiky, ale vyzval k reformám

Mezinárodní měnový fond (MMF) zlepšil odhad růstu čínské ekonomiky na letošní i příští rok. Zároveň však vládu v Pekingu vyzval k urychlení strukturálních reforem, které by snížily závislost ekonomiky na exportu. Fond podle dnešní zprávy předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) Číny se letos zvýší o pět procent, zatímco v říjnovém globálním výhledu letošní růst čínské ekonomiky odhadoval na 4,8 procenta.
Odhad hospodářského růstu na příští rok MMF zvýšil na 4,5 procenta, dosud počítal s růstem o 4,2 procenta. Za zlepšením prognóz podle fondu stojí vládní opatření na podporu hospodářského růstu i skutečnost, že čínský export čelí nižším clům, než se předpokládalo.
MMF nicméně poukázal na přetrvávající ekonomickou nerovnováhu, slabou domácí poptávku a deflační tlaky. Prioritou vlády by podle fondu měl být přechod ekonomiky k růstu založenému na spotřebě a odklon od nadměrné závislosti na exportu a investicích.
"Vzhledem k velikosti čínské ekonomiky a zvýšenému napětí ve světovém obchodě je závislost na exportu méně schůdnou cestou pro udržení silného růstu," uvedl MMF. "Ve střednědobém horizontu budou mít na ekonomiku negativní vliv také dlouhodobé strukturální problémy. Předpokládá se, že hospodářský růst zvolní kvůli pomalejšímu růstu produktivity, stárnutí populace, zvýšenému zadlužení a klesající návratnosti investic," dodal.
Čína je druhou největší ekonomikou na světě za Spojenými státy. Ve třetím čtvrtletí vykázala čínská ekonomika růst meziročně o 4,8 procenta. Tempo růstu tak zpomalilo z 5,2 procenta ve druhém čtvrtletí a bylo nejpomalejší za poslední rok. Čínská vláda si na celý letošní rok stanovila cíl dosáhnout zhruba pětiprocentního růstu ekonomiky.