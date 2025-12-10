Trh a společnosti nyní a před 25 lety…

Zdá se, že na jeden dolar zisků v posledních letech americké obchodované společnosti vydělávali více tzv. volného toku hotovosti. Tedy toho, co jim zbývá po investicích. Tato vyšší „výživnost“ zisků by pak měla sama o sobě znamenat, že investoři by měli mít vyšší ochotu platit za současné zisky. „Férové“ PE, tedy poměr cen akcií k ziskům, by tedy mělo být nyní výše, než je nějaký čistě statistický historický standard. Dnes více k tomuto porovnávání firem a akcií dnes a „tehdy“
Když je současné PE u indexu SPX 500 u 22 – 23, není to na základě výše uvedeného stejných 22 – 23 zaznamenaných během nafukování a vyfukování internetové bubliny. Ty dnešní úrovně jsou o něco rozumnější právě proto, že na jeden dolar zisků připadá více toho, co firmy skutečně vydělávají (zisky jsou jen účetní položkou). K tomu bývá při různých srovnáních s událostmi v devadesátých letech zmiňováno to, že tehdy bylo mnohem více firem, které nedosahovaly zisky žádné. A že celkově jsou nyní firmy „kvalitnější“. Obojí může být skutečně při porovnávání současných a tehdejších valuací relevantní.
Ona kvalita firem by se mimo jiné projevovala sílou rozvahy, schopností generovat cash flow a podobně. To všechno by mělo snižovat riziko a tudíž požadovanou návratnost. Což samo o sobě zase táhne nahoru „férové“ valuace. Nejde přitom o to, že by silnější a kvalitnější byly jen nějaké firmy – jejich síla by se v takovém případě projevila tím, že jejich riziko a rizikové prémie by byly nižší relativně ke zbytku trhu. Pokud jde o plošnější jev, klesá už znatelně celá riziková prémie trhu. Třeba odhady skutečně ukazují, že prémie jsou již nějakou dobu hodně nízko.
K onomu podílu neziskových/ztrátových firem na celku: Čím více jich na trhu je, o to méně vypovídající je celkové PE trhu. Tyto firmy totiž do jeho kalkulace nevstupují. Vezměme si dva extrémní případy: V jednom jsou všechny firmy na trhu ziskové a poměr jejich cen k ziskům se nachází třeba na 20. V druhém je 499 firem ve ztrátě a jedna firma se obchoduje s PE na 15. Takové je tedy i PE celého trhu a ten se zdá být levnější, než v prvním případě. Což by ale byl absurdní závěr, protože druhý trh je ve skutečnosti mnohem dražší. Což by se paradoxně ukázalo, kdyby 499 firem vygenerovalo místo ztrát každá jedna pouhý jeden dolar zisku. Pak by jejich PE bylo místo neexistujícího (nepočitatelného) najednou mimořádně vysoké a vytáhlo by PE celého trhu na podobné výše.
Nechci ale, aby to vypadalo, že ždímám všemožné argumenty ukazující, že současné extrémně vysoké valuace a dění na trhu se významně (pozitivně) liší od toho, co se dělo během internetové bubliny. Nejde o černobílé obrázky a pestrost současných argumentů zajistí ti dnešní graf. Ten porovnává kumulované ztráty vybraných firem předtím, než se přehouply do zisku. Jde jen o výběr, možná to spíše něco říká o OpenAI, než o nějakém celkovém dění. Ale přece:
V případě zájmu může čtenář pročíst předchozí článek zaměřený detailněji na valuace. Tedy samozřejmě mnohem relevantnější měřítko stavu trhu, než jsou pouhé ceny akcií.