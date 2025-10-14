Hledat v komentářích

Detail - články
Londýnské trezory se stříbrem jsou pod náporem, cenu kovu to poslalo na historický rekord

14.10.2025 10:29
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Obavy z nedostatku likvidity vyvolaly na londýnském trhu se stříbrem historický short squeeze, který vynesl spotovou cenu tohoto kovu nad 53 dolarů za unci, čímž bylo překonáno historické maximum z ledna 1980. V úterý ráno pak přišla korekce – cena klesala o 2,2 procenta k úrovni 52 dolarů za unci.

Obavy z nedostatku likvidity v Londýně vyvolaly celosvětový hon na stříbro – benchmark vzrostl na téměř bezprecedentní úroveň nad New Yorkem. To některé obchodníky vedlo k rezervacím nákladních slotů na transatlantických letech u stříbrných slitků za cílem profitů z vyšších cen v Londýně. Takový drahý způsob dopravy je přitom obvyklý spíše u zlata.

Sazby za pronájem stříbra (silver lease rates) představující anualizované náklady na půjčení kovu na londýnské burze jsou letos trvale vysoké, nicméně v pátek došlo k prudkému nárůstu o více než 30 procent na měsíční bázi. Shortařům tak vznikly vysoké náklady.

stříbro

Důvodem takového nárůstu byla zvýšená poptávka v Indii, jež v posledních týdnech snížila nabídku dostupných slitků k obchodování v Londýně. K tomu navíc došlo po náporu s dodávkami stříbra do New Yorku ze začátku roku, kdy panovaly obavy z toho, že by kov mohl být zasažen americkými cly.

Drahé kovy sice byly v dubnu oficiálně osvobozeny od tarifů, obchodníci ale zůstávají v pozoru kvůli blížícímu se výsledku vyšetřování americké administrativy podle zákona týkajícího se kritických minerálů, které zahrnuje stříbro, platinu a palladium. Vyšetřování oživilo obavy, že by tyto kovy mohly být zatíženy novými cly, což by napětí na trhu zintenzivnilo.

„Trh se stříbrem je méně likvidní a zhruba devětkrát menší než trh se zlatem, což zesiluje cenové pohyby. Bez snahy centrální banky ukotvit ceny stříbra by i dočasný pokles investičních toků mohl spustit nepřiměřenou korekci, protože by také uvolnil napjatou londýnskou politiku, která byla hnací silou nedávné rally,“ uvedli analytici Goldman Sachs.

Čtyři hlavní drahé kovy (zlato, stříbro, platina, paladium) letos komoditám dominují, když zaznamenaly prudký růst v rozmezí od 56 až do 81 procent. „Je jasnější, že se (růstové) trendy zrychlily a pravděpodobně budou pokračovat, protože základní problémy se slabými vládami, špatnou rozpočtovou situací a zmatkem v měnové politice se spojily a tlačí zlato i stříbro výše,“ řekl Shyam Devani, investor v Singapuru.

V pondělí analytici Bank of America zvýšili svou cílovou cenu stříbra pro konec roku 2026 z přibližně 44 dolarů za unci na 65 dolarů, a to právě s odvoláním na přetrvávající tržní deficity, zvýšené fiskální mezery a nižší úrokové sazby.

Tématu růstu ceny stříbra jsme se v Patria Finance věnovali i v našem podcastovém týdenním výhledu.


