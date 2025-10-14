Londýnské trezory se stříbrem jsou pod náporem, cenu kovu to poslalo na historický rekord

Obavy z nedostatku likvidity vyvolaly na londýnském trhu se stříbrem historický short squeeze, který vynesl spotovou cenu tohoto kovu nad 53 dolarů za unci, čímž bylo překonáno historické maximum z ledna 1980. V úterý ráno pak přišla korekce – cena klesala o 2,2 procenta k úrovni 52 dolarů za unci.
Obavy z nedostatku likvidity v Londýně vyvolaly celosvětový hon na stříbro – benchmark vzrostl na téměř bezprecedentní úroveň nad New Yorkem. To některé obchodníky vedlo k rezervacím nákladních slotů na transatlantických letech u stříbrných slitků za cílem profitů z vyšších cen v Londýně. Takový drahý způsob dopravy je přitom obvyklý spíše u zlata.
Sazby za pronájem stříbra (silver lease rates) představující anualizované náklady na půjčení kovu na londýnské burze jsou letos trvale vysoké, nicméně v pátek došlo k prudkému nárůstu o více než 30 procent na měsíční bázi. Shortařům tak vznikly vysoké náklady.
Důvodem takového nárůstu byla zvýšená poptávka v Indii, jež v posledních týdnech snížila nabídku dostupných slitků k obchodování v Londýně. K tomu navíc došlo po náporu s dodávkami stříbra do New Yorku ze začátku roku, kdy panovaly obavy z toho, že by kov mohl být zasažen americkými cly.
Drahé kovy sice byly v dubnu oficiálně osvobozeny od tarifů, obchodníci ale zůstávají v pozoru kvůli blížícímu se výsledku vyšetřování americké administrativy podle zákona týkajícího se kritických minerálů, které zahrnuje stříbro, platinu a palladium. Vyšetřování oživilo obavy, že by tyto kovy mohly být zatíženy novými cly, což by napětí na trhu zintenzivnilo.
„Trh se stříbrem je méně likvidní a zhruba devětkrát menší než trh se zlatem, což zesiluje cenové pohyby. Bez snahy centrální banky ukotvit ceny stříbra by i dočasný pokles investičních toků mohl spustit nepřiměřenou korekci, protože by také uvolnil napjatou londýnskou politiku, která byla hnací silou nedávné rally,“ uvedli analytici .
Čtyři hlavní drahé kovy (zlato, stříbro, platina, paladium) letos komoditám dominují, když zaznamenaly prudký růst v rozmezí od 56 až do 81 procent. „Je jasnější, že se (růstové) trendy zrychlily a pravděpodobně budou pokračovat, protože základní problémy se slabými vládami, špatnou rozpočtovou situací a zmatkem v měnové politice se spojily a tlačí zlato i stříbro výše,“ řekl Shyam Devani, investor v Singapuru.
V pondělí analytici zvýšili svou cílovou cenu stříbra pro konec roku 2026 z přibližně 44 dolarů za unci na 65 dolarů, a to právě s odvoláním na přetrvávající tržní deficity, zvýšené fiskální mezery a nižší úrokové sazby.
Tématu růstu ceny stříbra jsme se v Patria Finance věnovali i v našem podcastovém týdenním výhledu.