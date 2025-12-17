USA blokují venezuelské tankery, Warner Bros. odmítne převzetí Paramountu a arabika i stříbro letí nahoru

Donald Trump vyhlásil úplnou blokádu sankcionovaných tankerů směřujících do nebo z Venezuely a zároveň označily vládu prezidenta Nicoláse Madura za teroristickou organizaci. Vztahy mezi Washingtonem a Bruselem zostřuje americké varování před odvetou za evropské digitální daně. V Evropě mezitím Komise ustoupila od plného zákazu spalovacích motorů po roce 2035 a dnes europoslanci hlasují o závazném ukončení dovozu ruského plynu. Na trzích rezonuje i potenciální odmítnutí „výhodnější“ nabídky na převzetí Warner Bros. Discovery, „leasingová bomba“ v účetnictví a další růst cen komodit – od arabiky, přes zlato, až po stříbro.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100 +0,7 % a DAX +0,2 %.
V evropské energetice se jako klíčové téma znovu objevuje projekt nového jaderného bloku v Dukovanech. Podle informací citovaných českými médii je hlavním rizikem pro získání evropského schválení skutečnost, že Francie plánuje výstavbu šesti nových reaktorů a obává se, že jakékoli další jaderné projekty v Evropě by mohly ještě více vyčerpat už tak omezené průmyslové kapacity a odborný personál. Z těchto důvodů se očekává, že proces notifikace Evropskou komisí bude trvat déle, než se původně předpokládalo. Na tuto situaci reagoval také ministr průmyslu Karel Havlíček, který uvedl, že nepočítá s tím, že by Evropská komise schválila státní podporu pro Dukovany už v příštím roce. Podle něj proto není důvod zahrnovat finanční prostředky na projekt do státního rozpočtu na rok 2026. Jeho vyjádření tak naznačuje, že časový harmonogram dostavby se může dále posunout.
Analytici banky UBS zopakovali své doporučení k nákupu akcií pojišťovny VIG a zároveň zvýšili cílovou cenu na 72 eur oproti předchozímu odhadu 65,4 eura.
Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek nařídil kompletní blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které plují do Venezuely nebo z ní odplouvají. Podle agentury AP tak šéf Bílého domu zvyšuje tlak na autoritářského vůdce jihoamerické země Nicoláse Madura. Blokádu Trump oznámil na své síti Truth Social poté, co Spojené státy minulý týden u pobřeží Venezuely zabavily plavidlo převážející ropu. Caracas obvinil Trumpa z porušování mezinárodního práva, volného obchodu a svobodné plavby, napsala AP. Donald Trump zároveň označil vládu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura za zahraniční teroristickou organizaci, čímž ještě více vyostřil vztahy mezi Washingtonem a Caracasem.
Trumpova administrativa zároveň hrozí Evropské unii odvetnými opatřeními kvůli evropskému úsilí zavést digitální daně namířené na americké technologické firmy. Mezi možnými cíli pro odvetu zmiňuje USA mimo jiné společnosti , a Spotify. Digitální zdanění je dlouhodobě jedním z nejspornějších bodů v obchodních vztazích mezi Washingtonem a Bruselem a Trump ho interpretuje jako krok, který nespravedlivě poškozuje americké podniky.
V americké domácí politice vyvolal pozornost rozhovor šéfky Bílého domu Susie Wiles pro časopis Vanity Fair, v němž kritizovala viceprezidenta JD Vance jako člověka propadajícího konspiračním teoriím a obula se i do ministryně spravedlnosti Pam Bondi, zejména kvůli její roli v případu Jeffreyho Epsteina. Trump označil celý článek za výsledek tendenčního a úmyslně zavádějícího přístupu novináře.
Evropská komise zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh, se kterým dnes zástupci EK seznámili novináře, požaduje, aby se emise oxidu uhličitého (CO2) u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno. Určitá nová auta se spalovacími motory se tak po tlaku automobilek budou moci i nadále prodávat, konkrétně plug-in hybridy či auta s prodlužovačem dojezdu REX, což jsou elektromobily, které mají malý spalovací motor pro dobíjení baterie. Velká Británie se tak staví do role jednoho z posledních zastánců přísnější linie. Její legislativa stále počítá s tím, že podíl elektromobilů v prodeji nových aut poroste každoročně až k úplným 100 % v roce 2035. Tento vývoj přichází ve chvíli, kdy se globální přechod na elektromobilitu potýká s problémy – postupně se zpomaloval a nyní začíná narážet i na strukturální překážky, jako jsou vysoké ceny, zpomalení dotací a nedostatečná infrastruktura.
Europoslanci budou dnes v poledne hlasovat o zákazu dovozu ruského plynu. Nařízení, které má do roku 2027 postupně ukončit dovoz této komodity, má připravit Rusko o prostředek, kterým financuje válku na Ukrajině a zároveň posílit energetickou nezávislost členských států Evropské unie. Nařízení zavádí postupný a právně závazný zákaz dovozu jak zkapalněného zemního plynu (LNG), tak dovozu potrubního plynu z Ruska. Plný zákaz dovozu LNG má začít platit od 1. ledna 2027 a zákaz dovozu plynovody nejpozději od 1. listopadu 2027.
Warner Bros. Discovery se podle interních informací chystá odmítnout nepřátelskou nabídku na převzetí ze strany Paramount Skydance. Důvodem jsou pochybnosti o finančním krytí a samotných podmínkách nabídky. Představenstvo Warner Bros. stále považuje za výhodnější již uzavřenou, ale dosud nedokončenou dohodu s Netflixem. Do hry přitom krátce vstoupil i investiční fond Affinity Partners vedený Jaredem Kushnerem, Trumpovým zetěm, který Paramount podporoval, ale nyní se z bitvy o převzetí stahuje.
Oracle zveřejnil v podrobném finančním výkazu ohromující sumu budoucích závazků souvisejících s výstavbou datových center pro umělou inteligenci. Celkem jde o 248 miliard dolarů v leasingových závazcích, které zahrnují datová centra i cloudovou infrastrukturu a mají vstoupit v platnost do roku 2028. Tato čísla nejsou zatím uvedena v rozvaze společnosti, protože smlouvy teprve nabydou účinnosti. Nově zveřejněná suma je navíc o téměř 150 miliard dolarů vyšší, než bylo uvedeno v dřívějších materiálech. Analytici to označili za „bombu“, která může investory znejistit, protože dlouhodobé investiční závazky kontrastují s typicky krátkodobými smlouvami, které uzavírá s klíčovými klienty, například s OpenAI. Tento nesoulad může vyvolávat otázky o udržitelnosti tempa, kterým se firma snaží expandovat v oblasti umělé inteligence.
Globální trh s kávou zažívá rekordní cenový růst. Cena prémiové odrůdy arabica, kterou používají i velké kávové řetězce jako , výrazně vzrostla kvůli nepříznivému počasí v Brazílii a celním opatřením. I po částečném ústupu Spojených států od některých obchodních omezení se ceny na komoditních burzách drží na dvojnásobku dlouhodobého průměru. To prodražilo běžnou kávu v kavárnách v USA od roku 2023 zhruba o pětinu a spotřebitelé začínají hledat levnější alternativy – kupují si lepší domácí vybavení a roste i popularita instantní kávy, což může znamenat zásadní změnu konzumních návyků.
Také další komodita šplhá nahoru. Cena stříbra pro okamžité dodání dnes kolem poprvé vystoupala na 66 dolarů za trojskou unci. Stříbrnému kovu pomáhají klesající zásoby i investiční poptávka. Roste i cena zlata. Poptávku po drahých kovech podpořila také úterní data o zaměstnanosti ve Spojených státech, která doložila, že trh práce slábne. To zesílilo očekávání, že Fed bude v příštím roce dál snižovat úrokové sazby.