Trump žaluje BBC, Musk s majetkem přes 600 miliard USD a bankovní ambice PayPalu

16.12.2025 8:48
Autor: Redakce, Patria.cz

Donald Trump zažaloval BBC kvůli údajně zavádějícímu střihu projevu, zároveň pokračuje jeho tlak na dosažení mírové dohody na Ukrajině. Elon Musk se díky rekordní valuaci SpaceX stal prvním člověkem s majetkem přes 600 miliard dolarů. Nasdaq usiluje o téměř nepřetržité obchodování a Netflix uklidňuje zaměstnance kvůli probíhajícím akvizičním jednáním o Warner Bros., která vyvolávají ostré antimonopolní reakce. Fintech sektor mezitím získává novou dynamiku – PayPal žádá o bankovní licenci v USA poté, co podobné schválení získaly i vybrané kryptofirmy.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,5 %, FTSE 100 -0,4 % a DAX -0,7 %.

Americký prezident Donald Trump zažaloval BBC o nejméně 10 miliard dolarů kvůli zavádějícímu sestřihu videa z loňského roku, který vytváří dojem, že prezident v projevu přímo vyzval k násilí před útokem na Kapitol 6. ledna 2021. Žaloba pro pomluvu byla podána u federálního soudu v Miami. "Žaluji BBC za to, že mi vložila slova do úst," řekl Trump novinářům. "Doslova mi vložili slova do úst. Nechali mě říkat věci, které jsem nikdy neřekl."

USA nabídly Kyjevu významné bezpečnostní záruky jako součást Trumpovy snahy ukončit válku, ale tato snaha se stále jeví jako tlak na Volodymyra Zelenského na postoupení území Rusku. Ukrajinský lídr řekl místním médiím, že tyto záruky bude schvalovat americký Kongres, aby se staly právně závaznými. Trump uvedl, že konec války je "blíže než kdykoliv předtím".

Americký podnikatel Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek pokořil hranici 600 miliard dolarů (zhruba 12,4 bilionu Kč). Společnost SpaceX byla v rámci prosincové nabídky akcií investorům oceněna na 800 miliard dolarů, zatímco předchozí srpnový prodej akcií podnik ocenil na 400 miliard dolarů. Tento nárůst podle odhadů časopisu Forbes zvýšil hodnotu Muskova majetku o 168 miliard dolarů na 677 miliard dolarů.

Nasdaq předložil regulátorům žádost, aby mohl během pracovního týdne prodloužit obchodní hodiny na svých akciových trzích na 23 hodin. Burza chce přidat další obchodní seanci od 21:00 do 4:00 ET, nad rámec after-marketu, řádných obchodních hodin a pre-marketu, ve kterých již nyní funguje.

Ředitelé Netflixu Greg Peters a Ted Sarandos se snažili uklidnit zaměstnance ohledně snahy společnosti získat podstatnou část Warner Bros. Discovery a zopakovali, že mezi firmami neexistuje žádné překrývání podnikání, a tudíž nedojde k uzavírání studií. Nabídka Netflixu na 82,7 miliardy dolarů za streamovací a studiové podniky Warner Bros. byla schválena představenstvem společnosti Warner Bros., ale Paramount Skydance (s pomocí Trumpova zetě) následně přišel s nepřátelskou nabídkou ve výši 108 miliard dolarů na celou společnost. Očekává se, že představenstvo Warner Bros. odpoví na nabídku Paramountu do konce týdne. Za normálních okolností by obě nabídky pravděpodobně čelily značným problémům z hlediska antimonopolních regulátorů. Demokratická senátorka Elizabeth Warrenová z Massachusetts, bývalá profesorka práva a uznávaná expertka v této oblasti, označila nabídku Paramountu za "pětialarmový antimonopolní požár", zatímco nabídku Netflixu dříve nazvala "antimonopolní noční můrou“.

PayPal chce být bankou. Společnost se snaží využít deregulace finančního sektoru ze strany americké administrativy, zejména její otevřenosti vůči tomu, aby fintech společnosti vstupovaly do bankovního systému. PayPal Bank by firmě pomohl posílit její schopnosti v oblasti úvěrování malým podnikům, uvedla společnost. Žádost přichází krátce poté, co několik kryptoměnových firem — včetně Circle Internet Group, Ripple a Paxos — získalo minulý týden předběžné regulační schválení stát se bankami.

 

