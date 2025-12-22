Robotaxi od Baidu se v Londýně propojí s Uberem a Lyftem

Čínský technologický gigant oznámil plány na zavedení robotických taxi v Londýně od příštího roku prostřednictvím partnerství s online taxislužbami Lyft a Uber. Dohoda podtrhuje pozici Velké Británie jako lukrativní bojiště v oblasti autonomních vozidel, píše server CNBC.
Testování první flotily desítek vozidel provozovaných společností Lyft začne v roce 2026, jakmile bude schváleno regulačními orgány, "s plánem rozšíření na stovky vozidel", uvedl v pondělí na sociální síti X generální ředitel Lyftu David Risher.
Mezitím Uber uvedl, že jeho první pilotní projekt by měl začít v první polovině roku 2026. "Jsme nadšeni, že můžeme urychlit vedoucí postavení Británie v oblasti budoucí mobility a nabídnout Londýňanům další bezpečnou a spolehlivou možnost cestování již příští rok," dodala firma.
Tyto kroky rozšiřují globální působnost , které uvádí, že jeho Apollo Go funguje ve 22 městech a uskutečňuje více než 250 tisíc jízd týdně, zatímco na rychle rostoucím trhu soupeří s dalšími čínskými hráči, jako je WeRide nebo západními giganty (Waymo od Googlu, Tesla).
Velká Británie zaznamenala v poslední době vlnu zájmu ze strany společností provozujících autonomní taxi poté, co vláda v červnu oznámila, že urychlí plány na povolení technologie autonomních vozidel na veřejných komunikacích. Vláda nyní plánuje začít povolovat provoz robotaxi v rámci malých pilotních projektů od jara 2026, přičemž bude pravděpodobně mezi první účastníky.
Londýn si také stanovil cíl "Vision Zero", jehož cílem je do roku 2041 eliminovat všechna vážná zranění a úmrtí v dopravním systému, přičemž se očekává, že technologie autonomního řízení bude v této ambici hrát významnou roli.
Zprávy o pilotních projektech přicházejí ve chvíli, kdy jeho konkurent Waymo také plánuje zahájit testování v Londýně s cílem spustit plnohodnotnou službu v roce 2026. Waymo v současnosti provozuje nebo plánuje spustit službu či testovat svou flotilu na 26 trzích včetně velkých měst, jako jsou Tokio a New York.
Baidu se agresivně rozšiřuje v USA a testování zavádí na mezinárodních trzích, jako jsou Spojené Arabské Emiráty a Švýcarsko.