Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Robotaxi od Baidu se v Londýně propojí s Uberem a Lyftem

Robotaxi od Baidu se v Londýně propojí s Uberem a Lyftem

22.12.2025 10:17
Autor: Wednesday Mašková, Patria Finance

Čínský technologický gigant Baidu oznámil plány na zavedení robotických taxi v Londýně od příštího roku prostřednictvím partnerství s online taxislužbami Lyft a Uber. Dohoda podtrhuje pozici Velké Británie jako lukrativní bojiště v oblasti autonomních vozidel, píše server CNBC.

Testování první flotily desítek vozidel Baidu provozovaných společností Lyft začne v roce 2026, jakmile bude schváleno regulačními orgány, "s plánem rozšíření na stovky vozidel", uvedl v pondělí na sociální síti X generální ředitel Lyftu David Risher.

Mezitím Uber uvedl, že jeho první pilotní projekt by měl začít v první polovině roku 2026. "Jsme nadšeni, že můžeme urychlit vedoucí postavení Británie v oblasti budoucí mobility a nabídnout Londýňanům další bezpečnou a spolehlivou možnost cestování již příští rok," dodala firma.

Tyto kroky rozšiřují globální působnost Baidu, které uvádí, že jeho Apollo Go funguje ve 22 městech a uskutečňuje více než 250 tisíc jízd týdně, zatímco na rychle rostoucím trhu soupeří s dalšími čínskými hráči, jako je WeRide nebo západními giganty (Waymo od Googlu, Tesla).

Velká Británie zaznamenala v poslední době vlnu zájmu ze strany společností provozujících autonomní taxi poté, co vláda v červnu oznámila, že urychlí plány na povolení technologie autonomních vozidel na veřejných komunikacích. Vláda nyní plánuje začít povolovat provoz robotaxi v rámci malých pilotních projektů od jara 2026, přičemž Baidu bude pravděpodobně mezi první účastníky.

Londýn si také stanovil cíl "Vision Zero", jehož cílem je do roku 2041 eliminovat všechna vážná zranění a úmrtí v dopravním systému, přičemž se očekává, že technologie autonomního řízení bude v této ambici hrát významnou roli.

Zprávy o pilotních projektech Baidu přicházejí ve chvíli, kdy jeho konkurent Waymo také plánuje zahájit testování v Londýně s cílem spustit plnohodnotnou službu v roce 2026. Waymo v současnosti provozuje nebo plánuje spustit službu či testovat svou flotilu na 26 trzích včetně velkých měst, jako jsou Tokio a New York.

Baidu se agresivně rozšiřuje v USA a testování zavádí na mezinárodních trzích, jako jsou Spojené Arabské Emiráty a Švýcarsko.

 

Čtěte více:

Optimismus na maximu. BofA hlásí nejsilnější investorský sentiment od roku 2021
22.12.2025 6:08
Optimismus na maximu. BofA hlásí nejsilnější investorský sentiment od roku 2021
Správci aktiv jsou ohledně roku 2026 nejoptimističtější za poslední ro...
Víkendář: Prudký nárůst cen domů pozorovaný za poslední půlstoletí není velkým překvapením…
21.12.2025 9:17
Víkendář: Prudký nárůst cen domů pozorovaný za poslední půlstoletí není velkým překvapením…
Yujiang River Chen z University of Cambridge a Coen Teulings z Utrecht...
Rozbřesk: EU představuje Automotive Package. Je to flexibilnější cesta k čisté mobilitě?
22.12.2025 8:42
Rozbřesk: EU představuje Automotive Package. Je to flexibilnější cesta k čisté mobilitě?
Evropská komise 16. prosince oznámila nový balíček pro automobilový se...
Česká zbrojovka získala významný kontrakt v Německu, zlato poprvé nad 4 400 USD a futures smíšené
22.12.2025 8:54
Česká zbrojovka získala významný kontrakt v Německu, zlato poprvé nad 4 400 USD a futures smíšené
Česká zbrojovka potvrdila významný kontrakt pro německou armádu a Kofo...
Direct Financing s.r.o.: Vnitřní informace - Oznámení o výplatě pravidelného úrokového výnosu
22.12.2025 9:11
Direct Financing s.r.o.: Vnitřní informace - Oznámení o výplatě pravidelného úrokového výnosu
Direct Financing s.r.o. IČO: 13975323 Direct Financing s.r.o., IČO: 1...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.12.2025
13:43Přijde po Trumpově obchodní bouři klid na obzoru, nebo další otřesy?
12:52RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
12:46RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
12:23Americká cla poškodila ze všech německých odvětví nejvíce autoprůmysl
12:05Rally drahých kovů pokračuje: Zlato na dalším rekordu, stříbro u 70 USD a měď blízko 12 000 USD  
11:59Brusel zahájil šetření české státní podpory pro jaderné bloky v Dukovanech
11:46Investiční fórum: Kam v roce 2026 úspěšně investovat? Experti nabídnou své tipy 7. ledna
11:35Čína uvalí prozatímní clo až 42,7 procenta na některé mléčné výrobky z EU
10:17Robotaxi od Baidu se v Londýně propojí s Uberem a Lyftem
9:42Jaderné elektrárny v Česku letos vyrobily přes 31,02 TWh elektřiny, dosud nejvíc
9:11Direct Financing s.r.o.: Vnitřní informace - Oznámení o výplatě pravidelného úrokového výnosu
8:54Česká zbrojovka získala významný kontrakt v Německu, zlato poprvé nad 4 400 USD a futures smíšené  
8:42Rozbřesk: EU představuje Automotive Package. Je to flexibilnější cesta k čisté mobilitě?
6:08Optimismus na maximu. BofA hlásí nejsilnější investorský sentiment od roku 2021  
21.12.2025
9:17Víkendář: Prudký nárůst cen domů pozorovaný za poslední půlstoletí není velkým překvapením…
20.12.2025
9:12Víkendář: Nelze očekávat, že by ceny domů ve velkých městech v dohledné době klesly
0:16Česká zbrojovka získala zakázku od německé armády, vybrala si její pistoli jako novou služební zbraň
19.12.2025
23:03HARDWARIO očekává za letošek překročení 100 milionů korun tržeb. Zásadně tak překoná plán
22:01S&P 500 pokračoval v růstu na „Triple Witching“ den  
17:36Tentokrát stejně?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět