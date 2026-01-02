Polovodičová divize čínské firmy Baidu chce na hongkongskou burzu

Čínský technologický gigant plánuje oddělit svou dceřinou společnost Kunlunxin, která se zabývá čipy pro umělou inteligenci (AI), a její akcie nabídnout na hongkongské burze. Stále více čínských výrobců čipů hledá způsoby, jak získat další finanční prostředky kvůli tlaku Pekingu na soběstačnost ve výrobě polovodičů, napsal dnes web zpravodajské televize CNBC.
Společnost ve svém oznámení uvedla, že podala žádost o vstup na burzu v Hongkongu v důvěrném režimu, tedy neveřejně, což znamená, že investorům ani médiím zatím nemusí zveřejňovat další podrobnosti. To se týká i velikosti a struktury nabídky.
Vstup na burzu však budou muset ještě schválit regulační orgány, včetně čínského úřadu pro dohled nad cennými papíry. Podle tak není zaručeno, že se firma Kunlunxin nakonec oddělí. by měla nyní vlastnit v Kunlunxinu 59procentní podíl, píše CNBC.
Baidu je významným hráčem na rostoucím čínském trhu s AI. Je jak odběratelem specializovaných čipů pro AI pro datová centra a cloudové služby, tak jejich designérem prostřednictvím firmy Kunlunxin. uvedla, že vyčlenění firmy Kunlunxin by bylo v souladu s její strategií, která má zdůraznit potenciál Kunlunxinu, přilákat investory a rozšířit možnosti financování.
Rozhodnutí přichází na pozadí sílícího napětí v technologickém sektoru mezi Spojenými státy a Čínou. Washington uvalil řadu omezení přístupu čínských společností zabývajících se AI k nejmodernějším čipům od americké firmy . Peking mezitím stále více podporuje nákup domácích čipů a mobilizuje miliardy z veřejných zdrojů na jejich vývoj. V posledních měsících několik čínských výrobců čipů oznámilo plány vstupu na burzu.
Firma Kunlunxin byla založena v roce 2012. Je důležitá pro splnění ambicí firmy stát se podnikem, který bude mít pod kontrolou celý řetězec AI, od výpočetní infrastruktury a vývoje modelů až po finální aplikace a služby. zatím stále silně spoléhá na čipy od Nvidie pro výpočetní výkon potřebný pro AI, díky divizi Kunlunxin ale může ve svých datových centrech stále častěji kombinovat vlastní, interně vyvinuté čipy při provozu AI modelů Ernie. Firma Kunlunxin se navíc osamostatnila a začala své čipy prodávat i dalším zákazníkům mimo skupinu .
Agentura Reuters už dříve informovala, že tržby firmy Kunlunxin by za loňský rok měly překročit 3,5 miliardy jüanů (10,3 miliardy Kč). Prodej externím odběratelům by se na celkových tržbách měl podílet více než polovinou. Při posledním kole financování byla firma oceněna na 21 miliard jüanů. Analytici banky předpověděli, že se letos tržby firny z prodeje čipů zvýší šestinásobně.
Analytik firmy Counterpoint Research Brady Wang řekl, že čipy od firmy Kunlunxin patří mezi nejpoužívanější. Domnívá se ale, že Kunlunxin sice může pomoci snížit závislost Číny na čipech od Nvidie, nemůže je ale plně nahradit.