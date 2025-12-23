Cena stříbra poprvé v historii přesáhla 70 dolarů za unci

Cena stříbra v úterý poprvé v historii přesáhla 70 dolarů (1444 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Na rekordu je i zlato, které se blíží hranici 4500 dolarů za unci. Zájem o drahé kovy zvyšuje slabý dolar. Přetrvávající geopolitická nejistota pohání poptávku po aktivech považovaných za bezpečná úložiště hodnoty.
Kolem 15:15 SEČ mělo stříbro na spotovém trhu k dobru 1,7 procenta a prodávalo se za 70,18 USD. Během dne se vyšplhalo až na maximum 70,61 USD. Na spotovém trhu se drahé kovy prodávají a kupují k okamžitému dodání.
Od začátku roku vzrostla cena bílého kovu o 143 procent. Kov zdražuje i kvůli nedostatku nabídky a velké poptávce v průmyslu.
"Stříbro reaguje na mnoho stejných makroekonomických sil, ale s větší intenzitou kvůli vlastní dynamice nabídky a poptávky. Napjatá situace na straně nabídky v kombinaci se silným investičním a spekulativním zájmem zesiluje cenové pohyby," uvedl analytik Ahmad Assiri ze společnosti Pepperstone.
Cena zlata na spotovém trhu ve stejný čas rostla o 0,5 procenta a unce se prodávala za 4463 dolarů. Předtím cena vystoupala až na rekordní hodnotu 4497,55 USD.
Zlato letos posílilo o více než 70 procent. Naopak americký dolar je na cestě vykázat nejhlubší roční pokles od roku 2017, poznamenala agentura Reuters.