Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Cena stříbra poprvé v historii přesáhla 70 dolarů za unci

Cena stříbra poprvé v historii přesáhla 70 dolarů za unci

23.12.2025 15:51
Autor: ČTK

Cena stříbra v úterý poprvé v historii přesáhla 70 dolarů (1444 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Na rekordu je i zlato, které se blíží hranici 4500 dolarů za unci. Zájem o drahé kovy zvyšuje slabý dolar. Přetrvávající geopolitická nejistota pohání poptávku po aktivech považovaných za bezpečná úložiště hodnoty.

Kolem 15:15 SEČ mělo stříbro na spotovém trhu k dobru 1,7 procenta a prodávalo se za 70,18 USD. Během dne se vyšplhalo až na maximum 70,61 USD. Na spotovém trhu se drahé kovy prodávají a kupují k okamžitému dodání.

Od začátku roku vzrostla cena bílého kovu o 143 procent. Kov zdražuje i kvůli nedostatku nabídky a velké poptávce v průmyslu.

"Stříbro reaguje na mnoho stejných makroekonomických sil, ale s větší intenzitou kvůli vlastní dynamice nabídky a poptávky. Napjatá situace na straně nabídky v kombinaci se silným investičním a spekulativním zájmem zesiluje cenové pohyby," uvedl analytik Ahmad Assiri ze společnosti Pepperstone.

Cena zlata na spotovém trhu ve stejný čas rostla o 0,5 procenta a unce se prodávala za 4463 dolarů. Předtím cena vystoupala až na rekordní hodnotu 4497,55 USD.

Zlato letos posílilo o více než 70 procent. Naopak americký dolar je na cestě vykázat nejhlubší roční pokles od roku 2017, poznamenala agentura Reuters.

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
23.12.2025
17:16Míří na trh další překvapení?
15:51Cena stříbra poprvé v historii přesáhla 70 dolarů za unci
15:26Historický milník: Měď vystřelila nad 12 tisíc dolarů, cla převracejí trh vzhůru nohama
15:19Růst ekonomiky USA ve třetím čtvrtletí překvapivě zrychlil na 4,3 procenta
14:12Intel má za sebou rušný rok. Akcie vzrostly o desítky procent, k oživení foundry byznysu ale stále nedošlo
12:40Bloomberg Intelligence: Zisky průmyslu v Evropě porostou příští rok dvakrát rychleji než letos  
11:54Důvěra v českou ekonomiku se v prosinci snížila mezi podnikateli i spotřebiteli
11:52Novo roste díky schválení léku, japonský jen na slovní intervenci. Evropské akcie jsou na tom smíšeně  
11:00Rozbřesk: Atakoval americký růst v uplynulém čtvrtletí čtyři procenta?
10:53MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o výplatě výnosu podřízených Tier 2 dluhopisů
9:46Pilulka na hubnutí od Novo Nordisku dostala v USA zelenou
8:41Google na nákupech, pilulka Wegovy na cestě na americký trh, evropské futures převážně v zeleném  
6:13Eisman: Trhy dnes neřídí Fed, klíčem je budoucnost AI
22.12.2025
22:00Akciové indexy v USA opět rostou směrem k novým maximům  
17:11Trhy se těší na zrychlení americké ekonomiky…
15:15Jan Čermák: Technologie táhnou ekonomiku USA, ale politická rizika zůstávají
13:43Přijde po Trumpově obchodní bouři klid na obzoru, nebo další otřesy?
12:52RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
12:46RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
12:23Americká cla poškodila ze všech německých odvětví nejvíce autoprůmysl

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět