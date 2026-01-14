Cena stříbra poprvé překročila 90 dolarů za unci

Cena stříbra k okamžitému dodání dnes poprvé překročila 90 USD (1873 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu). V 05:17 SEČ dosáhlo stříbro ceny 91,50 USD za unci, později se pohybovalo těsně pod touto hranicí. Rekordních hodnot ráno dosahovalo také zlato k okamžitému dodání, jež se obchodovalo za 4640,90 USD za troyskou unci. Podle analytiků se ceny cenných kovů zvyšují mimo jiné kvůli obavám ohledně nezávislosti americké centrální banky (Fed), jež snižují důvěru v americká aktiva. Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování šéfa Fedu Jeroma Powella kvůli sporné rekonstrukci budovy této instituce.
Míra inflace ve Spojených státech v prosinci činila 2,7 procenta, oznámilo v úterý americké ministerstvo práce. Výsledek je v souladu s očekáváním analytiků a je stejný jako v listopadu. Vývoj inflace za prosinec tak upevňuje očekávání, že Fed ponechá tento měsíc úrokové sazby beze změny, uvedla agentura Reuters.
Reakce trhu nicméně podle analytika Erica Theoreta z kanadské Scotiabank naznačuje, že obchodníci byli připraveni na potenciálně větší růst cen. Trump navíc znovu vyzval Powella k výraznému snížení sazeb.
Zlato je často označováno za takzvaný bezpečný přístav, který investoři vyhledávají v dobách politické a ekonomické nejistoty. Geopolitická nejistota vzrostla po americké vojenské operaci ve Venezuele, při níž byl unesen tamní prezident Nicolás Maduro obviňovaný Američany z podílu na produkci drog. Trhy také ovlivňuje Trumpova snaha anektovat Grónsko, které je součástí Dánského království. Dánská premiérka Mette Frederiksenová varovala, že pokud USA zaútočí na jinou zemi NATO, půjde o konec Severoatlantické aliance.
Trh s drahými kovy podle analytiků sleduje i vývoj v Íránu. Tam už přes dva týdny pokračují rozsáhlé protesty proti teokratickému režimu, při nichž podle aktivistů zahynulo více než 2570 demonstrantů a přes 18 100 lidí bylo zadrženo, přičemž některým hrozí trest smrti. K růstu cen přispívají také centrální banky, které zlato nakupují.
Trump dříve íránskému režimu opakovaně pohrozil americkou intervencí na ochranu demonstrantů. V pondělí oznámil 25procentní dovozní cla na produkty ze všech zemí, které obchodují s Íránem. V úterý přes sociální sítě Íráncům vzkázal, aby pokračovali v protestech a zmocnili se institucí v zemi, a že pomoc je na cestě, aniž by její formu specifikoval. Následně pak na zprávy o trestech smrti pro některé zadržené protestující pohrozil velmi tvrdými kroky, jejichž podobu také nekonkretizoval.