Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Ceny drahých kovů poslední den roku klesají, za rok ale vykazují vysoké zisky

Ceny drahých kovů poslední den roku klesají, za rok ale vykazují vysoké zisky

31.12.2025 11:13
Autor: ČTK

Ceny drahých kovů se poslední den roku snižují, nejvíce u platiny. Za celý rok jsou ale ceny výrazně vyšší, například stříbro zdražilo o více než 140 procent, což je nejvíce v zaznamenané historii. Podobně cena platiny za letošek vzrostla o více než 110 procent, což je také roční rekord. Cena zlata se pak zvýšila nejvíce za téměř půlstoletí, ukazují burzovní statistiky.

Krátce před 10:00 SEČ stříbro vykazovalo proti předchozímu dni pokles přibližně o osm procent na 71,75 USD (1482 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Platina ztrácela kolem devíti procent na 1998 USD/oz, předtím ztráty překračovaly 12 procent.

Zlato k okamžitému dodání ale neztrácelo ani půl procenta a ve stejnou dobu se prodávalo zhruba za 4323 USD za troyskou unci. Za celý rok je zlato dražší o více než 60 procent, což je největší roční zhodnocení od roku 1979. Cena palladia se od začátku roku zvýšila zhruba o 65 procent, což je nejvíce za 15 let. Dnes ale přes tři procenta ztrácí a pohybuje se kolem 1563 USD/oz.

"Možná ke konci prvního čtvrtletí bychom se mohli dočkat, že (zlato) otestuje hranici 5000 dolarů," uvedl šéf výzkumu ve společnosti Tastylive Ilya Spivak. "Určitě to vypadá, že důvody, které zlato podporovaly zejména v uplynulém roce, už vydrží,“ dodal.

Cena zlata k okamžitému dodání se na rekordu ocitla minulý týden v pátek, kdy se vyšplhala na 4549,71 USD/ou, uvedla agentura Reuters. Cena stříbra byla na rekordních 83,62 USD/oz tento týden v pondělí.

Koncem 70. let minulého století zlato prudce zdražilo kvůli kombinaci více faktorů, včetně ekonomické nestability, inflace a ztráty důvěry v peníze. K nim se přidalo i geopolitické napětí, včetně íránské revoluce v roce 1979.

V letošním roce k růstu cen zlata přispívalo jak geopolitické napětí, tak i předpoklad, že americká centrální banka (Fed) bude příští rok pokračovat ve snižování úrokových sazeb. Atraktivita zlata, které proti měnám a dalším aktivům nenese žádný úrok, se tím podle analytiků může ještě zvýšit.


Čtěte více:

Historický růst drahých kovů: Proč zlato a stříbro lámou rekordy?
26.12.2025 11:06
Historický růst drahých kovů: Proč zlato a stříbro lámou rekordy?
Zlato, stříbro a platina vystřelily na historická maxima, čímž završ...
Historický skok stříbra: Rekord 83,6 USD, poté výběr zisků
29.12.2025 9:05
Historický skok stříbra: Rekord 83,6 USD, poté výběr zisků
Stříbro dnes poprvé vystřelilo nad hranici 80 dolarů za unci, než nás...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
31.12.2025
11:13Ceny drahých kovů poslední den roku klesají, za rok ale vykazují vysoké zisky
11:01Trump rozpoutal celní války po celém světě. Jak vypadala jeho obchodní ofenziva v roce 2025?
9:17Rozbřesk: Co čekat od centrálních bank v roce 2026?
8:49WBD znovu odmítne Paramount, Fed zveřejnil záznam z prosincového jednání, v Evropě se obchoduje jen půl dne  
6:11Moody’s Analytics: Křehký růst kolem 2 % moc pracovních míst nevytvoří
30.12.2025
22:01Zápis z jednání Fedu podporuje sázky na snížení sazeb, trhy zůstaly klidné  
17:50S čím vstupují trhy do nového roku?
17:10Vývoz ruského plynu do Evropy letos prudce klesl, slabší je i vývoz LNG
15:47Humanoidní roboti se blíží. Počátečním králem na trhu ale nebude Muskova Tesla, nýbrž Čína
15:46Globální vývoz LNG letos vzrostl o čtyři procenta, nejvíce za tři roky
14:34Investiční výhled 2026: Čína přispívá k růstu i rizikům  
13:08Jan Bureš: Český růst zpomalí, spotřeba posílí a trh práce zůstane napjatý
12:59Japonský index Nikkei poprvé končí rok nad 50 000 body, letos přidal 26 procent
11:29Meta koupí čínský start-up Manus, posílí v oblasti pokročilé AI
11:20Cenová válka mezi čínskými výrobci elektromobilů bude pokračovat i příští rok
9:42Rozbřesk: Málo pravděpodobné scénáře roku 2026, aneb s čím trhy nepočítají
8:47SoftBank a Meta oznámily nové akvizice, stříbro se vrací k růstu, evropské futures v červeném  
8:06Trump opět pohrozil podáním žaloby na šéfa Fedu Powella
6:18Rally má reálné základy. Tom Lee vidí prostor pro další růst sentimentu
29.12.2025
22:01Akciové indexy v USA letos nedoručují „Santa Rally“  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět