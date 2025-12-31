Ceny drahých kovů poslední den roku klesají, za rok ale vykazují vysoké zisky

Ceny drahých kovů se poslední den roku snižují, nejvíce u platiny. Za celý rok jsou ale ceny výrazně vyšší, například stříbro zdražilo o více než 140 procent, což je nejvíce v zaznamenané historii. Podobně cena platiny za letošek vzrostla o více než 110 procent, což je také roční rekord. Cena zlata se pak zvýšila nejvíce za téměř půlstoletí, ukazují burzovní statistiky.
Krátce před 10:00 SEČ stříbro vykazovalo proti předchozímu dni pokles přibližně o osm procent na 71,75 USD (1482 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Platina ztrácela kolem devíti procent na 1998 USD/oz, předtím ztráty překračovaly 12 procent.
Zlato k okamžitému dodání ale neztrácelo ani půl procenta a ve stejnou dobu se prodávalo zhruba za 4323 USD za troyskou unci. Za celý rok je zlato dražší o více než 60 procent, což je největší roční zhodnocení od roku 1979. Cena palladia se od začátku roku zvýšila zhruba o 65 procent, což je nejvíce za 15 let. Dnes ale přes tři procenta ztrácí a pohybuje se kolem 1563 USD/oz.
"Možná ke konci prvního čtvrtletí bychom se mohli dočkat, že (zlato) otestuje hranici 5000 dolarů," uvedl šéf výzkumu ve společnosti Tastylive Ilya Spivak. "Určitě to vypadá, že důvody, které zlato podporovaly zejména v uplynulém roce, už vydrží,“ dodal.
Cena zlata k okamžitému dodání se na rekordu ocitla minulý týden v pátek, kdy se vyšplhala na 4549,71 USD/ou, uvedla agentura Reuters. Cena stříbra byla na rekordních 83,62 USD/oz tento týden v pondělí.
Koncem 70. let minulého století zlato prudce zdražilo kvůli kombinaci více faktorů, včetně ekonomické nestability, inflace a ztráty důvěry v peníze. K nim se přidalo i geopolitické napětí, včetně íránské revoluce v roce 1979.
V letošním roce k růstu cen zlata přispívalo jak geopolitické napětí, tak i předpoklad, že americká centrální banka (Fed) bude příští rok pokračovat ve snižování úrokových sazeb. Atraktivita zlata, které proti měnám a dalším aktivům nenese žádný úrok, se tím podle analytiků může ještě zvýšit.