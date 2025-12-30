Trump opět pohrozil podáním žaloby na šéfa Fedu Powella

Americký prezident Donald Trump opět pohrozil, že by mohl podat žalobu na předsedu americké centrální banky (Fed) Jeromeho Powella za to, co nazval "hrubou nekompetentností" v souvislosti s Powellovým vedením renovace sídla centrální banky ve Washingtonu. Informovala o tom agentura Reuters.
Trump opakovaně zmiňuje zvýšené náklady na renovaci ústředí Fedu jako argument pro možné Powellovo odvolání, žalobou ze stejného důvodu mu pohrozil už v srpnu.
Trump novinářům na Floridě v pondělí také řekl, že jméno svého kandidáta na příštího šéfa Fedu se chystá oznámit "někdy v lednu". Prezident už dříve uvedl, že jméno budoucího předsedy centrální banky oznámí na začátku příštího roku, a současně naznačil, že půjde o jeho ekonomického poradce Kevina Hassetta.
Powellův mandát v čele centrální banky končí v květnu 2026, členství v Radě guvernérů ale až v roce 2028. Trump jej od lednového návratu do Bílého domu opakovaně kritizuje kvůli neochotě prudce snižovat úrokové sazby a prohlašuje, že do bankovní rady jmenuje pouze zastánce uvolněné měnové politiky. V projevu v Kongresu tento měsíc Trump zopakoval, že příštím šéfem Fedu bude někdo, kdo věří, že úrokové sazby se mají výrazně snížit.
Fed v prosinci podle očekávání snížil základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu do pásma 3,50 až 3,75 procenta. Po třetím snížení sazeb v řadě bude mít podle Powela centrální banka na příštích zasedáních prostor k opatrnějšímu přístupu.