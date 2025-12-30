Hledat v komentářích

Detail - články
Trump opět pohrozil podáním žaloby na šéfa Fedu Powella

30.12.2025 8:06
Autor: ČTK

Americký prezident Donald Trump opět pohrozil, že by mohl podat žalobu na předsedu americké centrální banky (Fed) Jeromeho Powella za to, co nazval "hrubou nekompetentností" v souvislosti s Powellovým vedením renovace sídla centrální banky ve Washingtonu. Informovala o tom agentura Reuters.

Trump opakovaně zmiňuje zvýšené náklady na renovaci ústředí Fedu jako argument pro možné Powellovo odvolání, žalobou ze stejného důvodu mu pohrozil už v srpnu.

Trump novinářům na Floridě v pondělí také řekl, že jméno svého kandidáta na příštího šéfa Fedu se chystá oznámit "někdy v lednu". Prezident už dříve uvedl, že jméno budoucího předsedy centrální banky oznámí na začátku příštího roku, a současně naznačil, že půjde o jeho ekonomického poradce Kevina Hassetta.

Powellův mandát v čele centrální banky končí v květnu 2026, členství v Radě guvernérů ale až v roce 2028. Trump jej od lednového návratu do Bílého domu opakovaně kritizuje kvůli neochotě prudce snižovat úrokové sazby a prohlašuje, že do bankovní rady jmenuje pouze zastánce uvolněné měnové politiky. V projevu v Kongresu tento měsíc Trump zopakoval, že příštím šéfem Fedu bude někdo, kdo věří, že úrokové sazby se mají výrazně snížit.

Fed v prosinci podle očekávání snížil základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu do pásma 3,50 až 3,75 procenta. Po třetím snížení sazeb v řadě bude mít podle Powela centrální banka na příštích zasedáních prostor k opatrnějšímu přístupu.

 


Váš názor
