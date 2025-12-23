Hledat v komentářích

Detail - články
Růst ekonomiky USA ve třetím čtvrtletí překvapivě zrychlil na 4,3 procenta

Růst ekonomiky USA ve třetím čtvrtletí překvapivě zrychlil na 4,3 procenta

23.12.2025 15:19
Autor: ČTK

Hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se ve třetím čtvrtletí v celoročním přepočtu zvýšil o 4,3 procenta. Růst tak překvapivě zrychlil z 3,8 procenta ve druhém čtvrtletí. Ve svém dnešním odhadu to uvedlo americké ministerstvo obchodu. Analytici podle průzkumu agentury Reuters očekávali zpomalení růstu na 3,3 procenta. Údaje o vývoji HDP ve třetím čtvrtletí přicházejí se zpožděním v důsledku dočasného omezení činnosti federálních úřadů, tedy takzvaného shutdownu.

Hospodářský růst ve třetím čtvrtletí podpořily silné spotřebitelské výdaje, ke kterým přispěly nákupy elektromobilů před vypršením platnosti daňových úlev na konci září. V závěru roku však ekonomická aktivita v USA podle agentury Reuters zřejmě polevila kvůli rostoucím životním nákladům spotřebitelů a negativním hospodářským dopadům shutdownu.

Spotřebitelské výdaje se ve třetím čtvrtletí zvýšily o 3,5 procenta, jejich růst tak zrychlil z 2,5 procenta ve druhém čtvrtletí. "Bylo to dobré čtvrtletí, ve čtvrtém čtvrtletí to však nebude pokračovat," uvedl profesor ekonomie Brian Bethune z univerzity Boston College. "Rozpočty domácností jsou napjaté," dodal.

Spojené státy jsou největší ekonomikou na světě. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) tento měsíc předpověděla, že tempo růstu americké ekonomiky v celém letošním roce zpomalí na dvě procenta z loňských 2,8 procenta. V příštím roce pak očekává další zpomalení, a to na 1,7 procenta.

Americká centrální banka (Fed) tento měsíc ve snaze podpořit domácí ekonomiku snížila základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu do pásma 3,50 až 3,75 procenta. Americký prezident Donald Trump opakovaně kritizuje současného šéfa Fedu Jeroma Powella za pomalé snižování úroků.

Minulý týden Trump v projevu v Kongresu uvedl, že příštím šéfem Fedu bude někdo, kdo věří, že úrokové sazby se mají výrazně zredukovat. Trump už dříve avizoval, že jméno budoucího šéfa centrální banky oznámí na začátku příštího roku. Powellův mandát končí v květnu.


