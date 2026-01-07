Hledat v komentářích

Česká inflace pod odhadem, v lednu můžeme propadnout hlouběji pod 2 procenta

07.01.2026 9:30, aktualizováno: 7.1. 9:43
Autor: Jan Bureš, ČSOB

Česká inflace v prosinci zůstala na 2,1 % a zaostala tak za naším očekáváním (2,4%) i poslední prognózou ČNB (2,3 %). Meziměsíčně ceny znovu poklesly o něco výrazněji (-0,3 %), a to opět zejména kvůli překvapivému poklesu cen potravin, alkoholu a tabáku (-1,2 %). Zbytek spotřebitelského koše se vyvíjel buď podle našich předpokladů nebo dokonce docházelo k rychlejšímu zdražování. To je opět případ služeb, kde vidíme opětovné zrychlování inflačního momenta.

Pro přesné zhodnocení dnešního inflačního překvapení bude nutné vidět detailnější strukturu prosincové inflace – zejména položky, které táhnou rychlejší zlevňování potravin a pak ty, které stojí naopak za rychlejším zdražováním služeb. V tuto chvíli předpokládáme, že za výraznějším zlevněním potravin stojí nejvolatilnější položky potravinového koše v čele s máslem a vybranými mléčnými výrobky.

U služeb věříme, že o něco rychleji rostou opět služby spojené s bydlením (nájemné a imputované nájemné). Pokud se tento předpoklad potvrdí, budeme revidovat náš odhad lednové inflace jen mírně dolů z 1,7 na 1,6 %. Lednový pokles přitom bude dán do značné míry snížením cen elektrické energie (spojeným kromě jiného s odpuštěním poplatku za obnovitelné zdroje energie). Průměrná inflace za celý rok 2026 pak může skončit lehce pod 2 %.

ČNB by podle našeho názoru vzhledem k „dočasnosti“ poklesu inflace, přetrvávající nevhodné struktuře (rychlý růst cen služeb) a viditelnému zhoršování rozpočtového výhledu pravděpodobně neměla na nižší inflaci v roce 2026 reagovat. Na druhou stranu v posledních týdnech jsme viděli změnu rétoriky v rámci centrální banky a otázka „poklesu sazeb“ se znovu v průběhu zimy a jara může dostávat na stůl.

