Trump oznamuje rozsáhlé návrhy a chce kontrolovat venezuelskou ropu, Exxon se slabšími výsledky

Bílý dům oznámil plán převzetí kontroly nad budoucím prodejem venezuelské ropy, což vytváří další tlak na ceny energií a komplikuje situaci ropným firmám i rafineriím. První varování před slabší výsledkovou sezónou přichází od společnosti Mobil. Do toho se přidávají nejistoty kolem americké fiskální politiky, eskalace napětí se zbrojaři, zpomalující trh práce v USA i debata o globálních dopadech zásahu ve Venezuele.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,1 %, FTSE 100 -0,4 % a DAX -0,0 %.
Bílý dům ve středu oznámil, že plánuje kontrolovat budoucí prodej venezuelské ropy a výnosy držet na amerických účtech. „Prostě tu ropu znovu rozjedeme a prodáme ji,“ řekl Trumpův ministr energetiky Chris Wright. „Ropu z Venezuely budeme prodávat – nejprve rezervní ropu a poté na dobu neurčitou budeme prodávat produkci, která z Venezuely pochází.“
Obchodníci s ropou a americké rafinerie se snaží rychle si zajistit přístup k venezuelské ropě poté, co prezident Donald Trump v této zemi prosazuje kontrolu nad ropou. usiluje o rozšíření licence, ale americké firmy chtějí od Washingtonu nejprve záruky, než začnou s investicemi, uvedl deník FT. Čínské ropné společnosti mezitím požádaly Peking o radu, jak chránit své zájmy.
Více světových dodávek ropy ovšem vede k nižším cenám. Mobil uvedl, že nižší ceny ropy snížily výsledky za čtvrté čtvrtletí o 800 milionů dolarů na 1,2 miliardy dolarů, což je jeden z prvních signálů, že tyto supervelké společnosti čelí těžké výsledkové sezóně. je první vlaštovkou, která zveřejnila čtvrtletní výhled jen několik týdnů před plánovaným začátkem výsledkové sezóny.
Američtí představitelé chtějí oživit plány na prohloubení vztahů s Grónskem poté, co Trump obnovil požadavky na převzetí tohoto ostrova, uvádějí lidé obeznámení s touto záležitostí. Dánský velvyslanec v USA se dnes setká se skupinou amerických zákonodárců, informoval server Semafor.
Nejbohatší britské domácnosti čelí oslabení svých financí, protože vyšší daně a zpomalující se růst mezd po letech silných zisků zasahují disponibilní příjmy. To ohrožuje spotřebitelské výdaje a komplikuje plány kancléřky Rachel Reevesové spoléhat se na oživení tažené spotřebiteli.
Trump ve středu učinil několik oznámení o návrzích politik, které za normálních okolností může provést pouze Kongres. Kvůli rostoucí krizi cenové dostupnosti Trump uvedl, že institucionálním investorům zakáže nákup rodinných domů, což má být řešením krize bydlení v USA.
Trump také vyhrožuje velkým zbrojařům. Zakazuje jim zpětné odkupy akcií, dividend a vysokých platů pro vedoucí pracovníky a požaduje, aby místo toho více investovaly do výroby. Tyto komentáře spustily výprodej v celém sektoru.
A nakonec prezident požadoval, aby USA zvýšily roční výdaje na obranu pro rok 2027o více než 50 % na 1,5 bilionu dolarů, což je bezprecedentní skok, který by podle něj měl být hrazen z příjmů získaných jeho cly. Stejně jako v případě zákona o daních a výdajích schváleného loni v létě by takový krok závisel na Kongresu – a výrazně by urychlil americký pochod k 40 bilionům dolarů státního dluhu.
Trumpova administrativa ve středu uvedla, že počet volných pracovních míst v USA v listopadu klesl na více než roční minimum a nábor se zpomalil, což naznačuje, že většina zaměstnavatelů se i nadále zdráhá provádět velké změny v počtu zaměstnanců. Počet volných pozic se v listopadu snížil na 7,15 milionu ze 7,45 milionu po revizi v předchozím měsíci, uvádí Úřad statistiky práce, který je součástí amerického ministerstva práce. Toto číslo bylo pod všemi odhady v průzkumu Bloombergu mezi ekonomy. Dalším znepokojivým signálem z trhu práce je zpráva ze soukromého sektoru, která ve středu ukázala, že nábor v amerických společnostech vzrostl výrazně méně, než odhadoval medián v průzkumu Bloombergu mezi ekonomy.
Pacienti, kteří přestanou užívat léky na obezitu, nabývají znovu na váze téměř čtyřikrát rychleji než lidé, kteří přestávají držet dietu, uvádí nový výzkum, který zdůrazňuje, jak rychle mizí výhody této léčby. Lidé se vrátí k původní váze za méně než dva roky po ukončení léčby na hubnutí, protože v průměru každý měsíc znovu přiberou asi 0,4 kilogramu, zjistila studie zveřejněná ve středu v lékařském časopise BMJ. To znamená, že „samotné léky nemusí být pro dlouhodobou kontrolu hmotnosti dostatečné,“ uvedli vědci z Oxfordské univerzity.