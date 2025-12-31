Trump rozpoutal celní války po celém světě. Jak vypadala jeho obchodní ofenziva v roce 2025?

Rok plný zvratů. Tak by se dal charakterizovat vývoj obchodní politiky Spojených států pod prezidentem Donaldem Trumpem v roce 2025. Připomeňme si její chronologii.
Rok 2025 byl pro obchodní politiku Spojených států skutečnou horskou dráhou. Trump spustil lavinu nových cel, která uvrhla USA do obchodních válek s téměř celým světem. Série hrozeb a prudce rostoucích dovozních daní přicházela často nečekaně — Trump tvrdil, že tato opatření jsou nutná k vyrovnání obchodních nerovnováh a k „navrácení bohatství ukradeného“ Spojeným státům.
Cla však nebyla jen ekonomickým nástrojem. Trump je využíval i kvůli osobním zášti či v reakci na politické kritiky. Neustálé střídání zavádění a rušení cel — a následné odvety ze zahraničí — vyvolaly obrovskou nejistotu mezi firmami i spotřebiteli, zatímco domácnosti čelily rostoucím cenám.
Leden–březen: Návrat tvrdé linie
Hned po návratu do úřadu Trump zaměřil nová cla na tři největší obchodní partnery USA: Kanadu, Mexiko a Čínu. Začínají se objevovat střídavá zavádění cel a odvety.
Celosvětově USA zvyšují dovozní daně na ocel a hliník na 25 procent, čímž rozšiřují Trumpova cla z jeho prvního volebního období, konkrétně z roku 2018.
Duben: „Den osvobození“ a chaos na trzích
Trumpovy obchodní války eskalují. Prezident oznamuje rozsáhlá cla na téměř všechny země světa, což způsobí prudký pokles akciového trhu. Další zmatek nastává, když Trump investorům doporučí „nakupovat“, jen pár hodin před odložením desítek vyšších cel.
Mezitím se stupňuje spor s Čínou: cla dosahují až 145 procent.
Trump také zavádí 25procentní cla na automobily, což uvrhne automobilový průmysl do nejistoty a vyvolá odvety od Kanady.
Květen–červenec: Dohody i nové hrozby
Administrativa se chlubí „rámcovými“ obchodními dohodami s Čínou, Velkou Británií a Vietnamem. Současně však rozesílá dopisy desítkám dalších států s příslibem zvýšených cel a výrazně eskaluje spory s Brazílií a Indií.
Trump zvyšuje cla na ocel a hliník na drtivých 50 procent.
Právní bitva nabírá na síle: federální soud blokuje některá nejrozsáhlejší cla, ale odvolací soud rozhodnutí pozastavuje, což umožňuje pokračovat ve výběru cel.
Srpen: Vlna nových cel
Začínají platit zvýšená cla na více než 60 zemí a EU. Trump zvyšuje cla na Kanadu na 35 procent, zavádí 50procentní sazby na zboží z Brazílie a Indie a na většinu dovážené mědi.
Končí pravidlo „de minimis“, takže i nízkohodnotné dovozy ztrácejí bezcelní status.
USA prodlužují obchodní příměří s Čínou, ale odvolací soud rozhoduje, že Trump překročil pravomoci při vyhlašování nouzových stavů. Přesto cla zůstávají v platnosti, dokud případ nedospěje k Nejvyššímu soudu.
Září–prosinec: Bitva u Nejvyššího soudu
Administrativa předkládá spor o cla Nejvyššímu soudu. Soudci se zdají skeptičtí ohledně prezidentovy pravomoci zavádět tak rozsáhlá opatření.
Trump slibuje další odvětvová cla — 25procentní sazby na kuchyňské skříňky a nábytek vstupují v platnost. Jiné hrozby se odkládají.
Prezident také snižuje nebo ruší některá dřívější cla, zejména na hovězí maso a ovoce, a naznačuje, že Američané dostanou dividendu 2 000 dolarů z nových celních příjmů. Detaily však zůstávají nejasné.
