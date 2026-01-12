Hledat v komentářích

Trump tlačí na vydavatele kreditek, aby snížili úroky. Akcie bank klesají

12.01.2026 13:23
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Americký prezident Donald Trump vyvíjí tlak na poskytovatele kreditních karet. Koncem minulého týdne jim totiž vzkázal, že poruší zákon, pokud nevyhoví jeho výzvě k zastropování úrokových sazeb na kreditkách na 10 procentech po dobu jednoho roku. Akcie mnoha bank a finančních institucí reagovaly v pondělí na burze citelným poklesem.

Nejvíce se v pondělním premarketu propadly akcie Capital One, a to skoro o deset procent. Výrazný pokles ale potkal také akcie bank Citigroup (-4 %), JPMorgan (-3 %), Bank of America (-2,4 %) či poskytovatelů karet American Express (-4,6 %), Visa (-2 %) a Mastercard (-2,1 %). V Evropě je citelněji zasažena britská banka Barclays (-3,3 %).

Podle pátečního příspěvku Trumpa na jeho sociální síti Truth Social by strop na úroky u kreditek měl začít platit 20. ledna, ačkoliv šéf Bílého domu neposkytl žádné podrobnosti o tom, jak by to mělo fungovat.

„S účinností od 20. ledna 2026 jako prezident Spojených států volám po ročním limitu úrokových sazeb kreditních karet na 10 procent," napsal Trump a navázal na slib, který dal během prezidentské kampaně v roce 2024. "Upozorňujeme, že už nedovolíme, aby americká veřejnost byla 'okrádána' společnostmi vydávajícími kreditní karty," dodal.

V USA se úrokové sazby na kreditních kartách obvykle pohybují mezi 15 a 25 procenty v závislosti na typu karty a bonitě klienta.

Server CNBC upozorňuje, že Trumpův návrh vyžaduje schválení Kongresem. Tam se nicméně dlouhodobě diskutuje o omezení poplatků, přičemž už kdysi byly jak od republikánů, tak i demokratů takové návrhy předloženy.

Když byl Trump v neděli dotázán na svůj příspěvek, odpověděl, že pokud banky neomezí sazby, budou "v rozporu se zákonem."

Kritici o víkendu uvedli, že pokud bude Trumpův plán přijat, způsobí, že banky omezí poskytování úvěrů, kvůli čemuž k ním mnoho spotřebitelů ztratí přístup.

Naopak akcie firem, jejichž byznys je postaven na modelu "kup teď, zaplať později" byly v premarketu výše, protože se předpokládá, že více spotřebitelů bude nuceno jejich službu využívat, dodal CNBC. Například akcie švédského fintechu Klarna díky tomu rostou dokonce až o sedm procent.



