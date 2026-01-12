Trump tlačí na vydavatele kreditek, aby snížili úroky. Akcie bank klesají

Americký prezident Donald Trump vyvíjí tlak na poskytovatele kreditních karet. Koncem minulého týdne jim totiž vzkázal, že poruší zákon, pokud nevyhoví jeho výzvě k zastropování úrokových sazeb na kreditkách na 10 procentech po dobu jednoho roku. Akcie mnoha bank a finančních institucí reagovaly v pondělí na burze citelným poklesem.
Nejvíce se v pondělním premarketu propadly akcie Capital One, a to skoro o deset procent. Výrazný pokles ale potkal také akcie bank (-4 %), (-3 %), (-2,4 %) či poskytovatelů karet (-4,6 %), (-2 %) a (-2,1 %). V Evropě je citelněji zasažena britská banka (-3,3 %).
Podle pátečního příspěvku Trumpa na jeho sociální síti Truth Social by strop na úroky u kreditek měl začít platit 20. ledna, ačkoliv šéf Bílého domu neposkytl žádné podrobnosti o tom, jak by to mělo fungovat.
„S účinností od 20. ledna 2026 jako prezident Spojených států volám po ročním limitu úrokových sazeb kreditních karet na 10 procent," napsal Trump a navázal na slib, který dal během prezidentské kampaně v roce 2024. "Upozorňujeme, že už nedovolíme, aby americká veřejnost byla 'okrádána' společnostmi vydávajícími kreditní karty," dodal.
V USA se úrokové sazby na kreditních kartách obvykle pohybují mezi 15 a 25 procenty v závislosti na typu karty a bonitě klienta.
Server CNBC upozorňuje, že Trumpův návrh vyžaduje schválení Kongresem. Tam se nicméně dlouhodobě diskutuje o omezení poplatků, přičemž už kdysi byly jak od republikánů, tak i demokratů takové návrhy předloženy.
Když byl Trump v neděli dotázán na svůj příspěvek, odpověděl, že pokud banky neomezí sazby, budou "v rozporu se zákonem."
Kritici o víkendu uvedli, že pokud bude Trumpův plán přijat, způsobí, že banky omezí poskytování úvěrů, kvůli čemuž k ním mnoho spotřebitelů ztratí přístup.
Naopak akcie firem, jejichž byznys je postaven na modelu "kup teď, zaplať později" byly v premarketu výše, protože se předpokládá, že více spotřebitelů bude nuceno jejich službu využívat, dodal CNBC. Například akcie švédského fintechu Klarna díky tomu rostou dokonce až o sedm procent.