Strnad: Riskoval jsem a rozjeli jsme se. Chci, aby CSG byla globální

Czechoslovak Group (CSG) se v rámci příprav na jedno z největších letošních evropských IPO snaží expandovat globálně, a to nejen prostřednictvím akvizic, ale i do nových oblastí, jako jsou proudové motory používané pro drony nebo rakety. V rozhovoru pro agenturu Reuters to řekl majitel a šéf podniku Michal Strnad.
Kořeny CSG sahají do modernizace vojenského vybavení z doby studené války. Výroba munice, vojenských nákladních vozidel, obrněných vozidel a raketových odpalovacích zařízení z ní udělala jednu z nejrychleji rostoucích evropských obranných firem poté, co se po ruské invazi na Ukrajinu nebála agresivně navýšit vojenské výdaje, píše agentura Reuters.
„Když začala válka na Ukrajině, byli jsme první, kdo začal silně investovat,“ řekl agentuře teprve 33letý Strnad a dodal: „Riskoval jsem a rozjeli jsme se,“ přiznal.
Strnad převzal firmu po svém otci Jaroslavovi, který ji založil v 90. letech a nakupoval vojenské vybavení ze sovětské éry původně určené k sešrotování. Nyní se z CSG stává bedlivě sledovaná společnost, jež míří na burzu Euronext v Amsterdamu, kde by od investorů mohla získat přes tři miliardy dolarů, přičemž proces IPO by mohl začít už tento týden.
Kromě IPO se společnost, jež v roce 2024 koupila za 2,2 miliardy dolarů amerického výrobce malorážní munice Kinetic Group, zaměřuje také na další možné akvizice, aby mohla konkurovat větším hráčům na trhu a lépe kontrolovat své marže.
„Určitě provedeme nějaké akvizice,“ prozradil Strnad s tím, že společnost se chce stát „zcela, plně vertikálně integrovanou“ napříč celou svou produktovou řadou. „Nechci být dodavateli zatlačen do kouta. Nechceme být rukojmími, chceme mít všechno pod vlastní střechou, chceme to spravovat, chceme za to být zodpovědní a samozřejmě chceme udržet marži doma,“ dodal.
Silná poptávka, ale řada výzev
Jakákoliv mírová dohoda pro Ukrajinu, která byla v roce 2024 zdrojem třetiny všech příjmů CSG, by mohla podnik připravit o klíčový faktor růstu. Větší evropští rivalové, jako například německý totiž často dominují regionálním obranným zakázkám. Obranný sektor se navíc více přesouvá k dronům a hypersonickým střelám. „Pokud se válčení více posune tímto směrem, existuje riziko, že uvidíme vrchol příjmů a ocenění v celém sektoru, a to nejen pro CSG,“ řekl Jens-Peter Rieck, analytik pro letectví a obranu v poradenské společnosti mwb research.
Adrien Rabier ze společnosti Bernstein však pro Reuters uvedl, že poptávka po obranných technologiích „v současnosti výrazně převyšuje nabídku“ a v nadcházejících letech to tak zůstane.
CSG plánuje v příštích několika měsících dokončit jednání o rozšíření spolupráce s americkou vládou na výrobu proudových motorů v rámci tzv. projektu Golden Dome, jehož cílem je vytvoření integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany. „Rozhodně zde chceme růst a chceme lokalizovat výrobu,“ sdělil Strnad a odhalil, že firma se zaměřuje na lokality v Severní Karolíně a Wisconsinu.
CSG se prozatím pro generování příjmů silně spoléhá na velkorážní munici a vojenská vozidla. Velkorážní munice tvořila v roce 2024 téměř polovinu proforma příjmů ve výši 5,2 miliardy eur. Tržby z prodeje se v roce 2024 oproti roku 2021 (poslední předválečný rok) téměř devítinásobně zvýšily. Pro letošek pak CSG počítá s tržbami ve výši 7,4 až 7,6 miliardy eur a pyšní se objemem nevyřízených objednávek ve výši 14 miliard eur.
„Globální CSG“
Klíčem k nedávnému rychlému růstu společnosti byly uzavřené obchody, mezi něž patří investice do velkorážní munice ve Španělsku, nitrocelulózové společnosti v Německu a společného podniku na výrobu munice a TNT v Řecku. Skupina zaměstnávající přibližně 14 tisíc lidí navíc v prosinci podepsala rámcovou dohodu se slovenským ministerstvem obrany, kterou chce proměnit v multimiliardový kanál dodávek munice evropským vládám.
Strnad uvedl, že vidí velký potenciál u vojenských zákazníků v segmentu malé munice, přičemž státy NATO pravděpodobně doplní zásoby malé ráže kvůli prázdným skladům po probíhajícím doplňování zásob střední a velké ráže.
CSG má v USA kontrakt v hodnotě 630 milionů dolarů na výstavbu zařízení pro nakládání velkorážní munice v Iowě, kontrakt na dodávky nákladních vozidel v hodnotě jedné miliardy dolarů s nejmenovaným asijským zákazníkem a strategické partnerství s francouzsko-německou obrannou skupinou KNDS na výrobu trupů pro bojové tanky Leopard.
„Chci, aby CSG byla skutečně globální,“ uzavřel Strnad.
Zdroj foto: Czechoslovak Group