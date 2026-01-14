Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Strnad: Riskoval jsem a rozjeli jsme se. Chci, aby CSG byla globální

Strnad: Riskoval jsem a rozjeli jsme se. Chci, aby CSG byla globální

14.01.2026 6:06
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Czechoslovak Group (CSG) se v rámci příprav na jedno z největších letošních evropských IPO snaží expandovat globálně, a to nejen prostřednictvím akvizic, ale i do nových oblastí, jako jsou proudové motory používané pro drony nebo rakety. V rozhovoru pro agenturu Reuters to řekl majitel a šéf podniku Michal Strnad.

Kořeny CSG sahají do modernizace vojenského vybavení z doby studené války. Výroba munice, vojenských nákladních vozidel, obrněných vozidel a raketových odpalovacích zařízení z ní udělala jednu z nejrychleji rostoucích evropských obranných firem poté, co se po ruské invazi na Ukrajinu nebála agresivně navýšit vojenské výdaje, píše agentura Reuters.

„Když začala válka na Ukrajině, byli jsme první, kdo začal silně investovat,“ řekl agentuře teprve 33letý Strnad a dodal: „Riskoval jsem a rozjeli jsme se,“ přiznal.

Strnad převzal firmu po svém otci Jaroslavovi, který ji založil v 90. letech a nakupoval vojenské vybavení ze sovětské éry původně určené k sešrotování. Nyní se z CSG stává bedlivě sledovaná společnost, jež míří na burzu Euronext v Amsterdamu, kde by od investorů mohla získat přes tři miliardy dolarů, přičemž proces IPO by mohl začít už tento týden.

Kromě IPO se společnost, jež v roce 2024 koupila za 2,2 miliardy dolarů amerického výrobce malorážní munice Kinetic Group, zaměřuje také na další možné akvizice, aby mohla konkurovat větším hráčům na trhu a lépe kontrolovat své marže.

„Určitě provedeme nějaké akvizice,“ prozradil Strnad s tím, že společnost se chce stát „zcela, plně vertikálně integrovanou“ napříč celou svou produktovou řadou. „Nechci být dodavateli zatlačen do kouta. Nechceme být rukojmími, chceme mít všechno pod vlastní střechou, chceme to spravovat, chceme za to být zodpovědní a samozřejmě chceme udržet marži doma,“ dodal.

Silná poptávka, ale řada výzev

Jakákoliv mírová dohoda pro Ukrajinu, která byla v roce 2024 zdrojem třetiny všech příjmů CSG, by mohla podnik připravit o klíčový faktor růstu. Větší evropští rivalové, jako například německý Rheinmetall totiž často dominují regionálním obranným zakázkám. Obranný sektor se navíc více přesouvá k dronům a hypersonickým střelám. „Pokud se válčení více posune tímto směrem, existuje riziko, že uvidíme vrchol příjmů a ocenění v celém sektoru, a to nejen pro CSG,“ řekl Jens-Peter Rieck, analytik pro letectví a obranu v poradenské společnosti mwb research.

Adrien Rabier ze společnosti Bernstein však pro Reuters uvedl, že poptávka po obranných technologiích „v současnosti výrazně převyšuje nabídku“ a v nadcházejících letech to tak zůstane.

CSG plánuje v příštích několika měsících dokončit jednání o rozšíření spolupráce s americkou vládou na výrobu proudových motorů v rámci tzv. projektu Golden Dome, jehož cílem je vytvoření integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany. „Rozhodně zde chceme růst a chceme lokalizovat výrobu,“ sdělil Strnad a odhalil, že firma se zaměřuje na lokality v Severní Karolíně a Wisconsinu.

CSG se prozatím pro generování příjmů silně spoléhá na velkorážní munici a vojenská vozidla. Velkorážní munice tvořila v roce 2024 téměř polovinu proforma příjmů ve výši 5,2 miliardy eur. Tržby z prodeje se v roce 2024 oproti roku 2021 (poslední předválečný rok) téměř devítinásobně zvýšily. Pro letošek pak CSG počítá s tržbami ve výši 7,4 až 7,6 miliardy eur a pyšní se objemem nevyřízených objednávek ve výši 14 miliard eur.

„Globální CSG“

Klíčem k nedávnému rychlému růstu společnosti byly uzavřené obchody, mezi něž patří investice do velkorážní munice ve Španělsku, nitrocelulózové společnosti v Německu a společného podniku na výrobu munice a TNT v Řecku. Skupina zaměstnávající přibližně 14 tisíc lidí navíc v prosinci podepsala rámcovou dohodu se slovenským ministerstvem obrany, kterou chce proměnit v multimiliardový kanál dodávek munice evropským vládám.

Strnad uvedl, že vidí velký potenciál u vojenských zákazníků v segmentu malé munice, přičemž státy NATO pravděpodobně doplní zásoby malé ráže kvůli prázdným skladům po probíhajícím doplňování zásob střední a velké ráže.

CSG má v USA kontrakt v hodnotě 630 milionů dolarů na výstavbu zařízení pro nakládání velkorážní munice v Iowě, kontrakt na dodávky nákladních vozidel v hodnotě jedné miliardy dolarů s nejmenovaným asijským zákazníkem a strategické partnerství s francouzsko-německou obrannou skupinou KNDS na výrobu trupů pro bojové tanky Leopard.

„Chci, aby CSG byla skutečně globální,“ uzavřel Strnad.

Zdroj foto: Czechoslovak Group



Váš názor
  • Přidat názor
    obranná firma, zakázka?
    14.01.2026 8:38

    pane autore, článek dobrý, ale přívlastek obranný vámi nejméně dvakrát, použitý je jen výkřik do tmy. Zbraň se dá použít vždycky na obranu i útok a to hezké tvrzení o tom, že i útok je obrana, to je pro malé děti. Takže není nutné zdůrazňovat, že nějaká firma vyrábějící zbraně je obranná ve všech pádech, protože je to nesmysl. Ekonomika stejně jako výroba jsou čistě pragmatické činnosti, není třeba tedy plašit vlky. A zvlášť když si do článku napíšete, že kdyby došlo na Ukrajině v roce 2024 k míru, tak to Strnad nerozdýchá ...
    keksa
    • Přidat názor
      Re: obranná firma, zakázka?
      14.01.2026 9:11

      Čéče, ty máš starosti.
      Orangutan
      • Přidat názor
         
        14.01.2026 9:17

        Snaží se udělat svět lepší. Akorát s myšlením "výrobce zbraní = automaticky s nimi budeme útočit a vraždit" je to druhá strana polarizace. Spíš smutné, ale volat policajty nebo se spoléhat na armádu s výstroji plným vybavením, to takovým lidem nedělá problém. Pokrytectví v plné parádě.
        CoffeeSip
Aktuální komentáře
14.01.2026
9:26Přebytek zahraničního obchodu Číny byl loni navzdory americkým clům rekordní
8:49Rozbřesk: Jediná jistota roku 2026? Rozkolísaná geopolitika
8:47Amsterdamské IPO CSG za 750 milionů eur, stříbro na dalším rekordu a SpaceX nabízí Íránu bezplatný internet  
6:06Strnad: Riskoval jsem a rozjeli jsme se. Chci, aby CSG byla globální
13.01.2026
22:00Americké akciové indexy v červených číslech po CPI datech.  
17:08Nejdůležitější ekonomický příběh letošního roku
15:36JPMorgan překvapil poklesem investičního bankovnictví. Obchodování a čistý úrokový výnos ale drží výsledky nad očekáváním  
15:26Americká inflace drží tempo, prosinec přinesl dražší potraviny i levnější auta  
13:42Výsledky JPMorgan: Silný rok, ale na nový rekord nestačil
13:21Akcie Delta Air Lines klesají po výsledcích a celoročním výhledu o pět procent
12:17Velké centrální banky se postavily za Powella
12:10Trumpův tah proti Íránu může zničit křehké příměří s Čínou
11:34Před inflací a výsledky JPM se dnes obchoduje opatrně  
10:41Datacentra zvedají ceny elektřiny. Trump tlačí na technologické giganty, aby podnikli opatření
9:59Komerční banka, a.s.: Hlavní akcionáři KB k 31.12.2025
9:20Rozbřesk: Ukončit nezávislost Fedu značí posunout Ameriku mezi emerging markets
8:54Írán přidává na geopolitické nejistotě, Alphabet překročil hranici 4 bilionů USD a Japonsko reaguje na možné předčasné volby  
6:01Citi: Investoři míří za hranice USA. Rok 2026 má patřit širšímu portfoliu
12.01.2026
17:09Korekce, medvědí trhy a praskání valuačních bublin
16:16Týdenní výhled: Nový útok na Fed a začátek výsledkové sezóny  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Čína - Obchodní bilance, mld. USD
PL - Jednání NBP, základní sazba
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
14:30USA - PPI, y/y
16:00USA - Prodeje starších domů, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět