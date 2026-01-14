Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Přebytek zahraničního obchodu Číny byl loni navzdory americkým clům rekordní

Přebytek zahraničního obchodu Číny byl loni navzdory americkým clům rekordní

14.01.2026 9:26
Autor: ČTK

Přebytek zahraničního obchodu Číny loni navzdory americkým clům vzrostl na rekordních téměř 1,2 bilionu USD (téměř 25 bilionů Kč). Zpomalení exportu do Spojených států kvůli vyšším clům kompenzoval vývoz do jiných zemí. S odkazem na data čínského celního úřadu to dnes uvedla agentura Reuters. V roce 2024 obchodní přebytek činil více než 992 miliard USD.

Vývoz za celý loňský rok vzrostl o 5,5 procenta na 3,77 bilionu USD. Čínští výrobci automobilů a další výrobci expandovali na trhy po celém světě. Dovoz stagnoval na úrovni 2,58 bilionu USD.

Tlak politiků na čínské firmy, aby rozšířily aktivity mimo Spojené státy a zaměřily se na jihovýchodní Asii, Afriku a Latinskou Ameriku, zmírnil dopad amerických cel a zesilujících obchodních, technologických a geopolitických sporů, které přišly po loňském návratu Donalda Trumpa do Bílého domu.

"Čínská ekonomika zůstává mimořádně konkurenceschopná," řekl ekonom HSBC Fred Neumann. Dodal současně, že solidní údaje odrážejí nejen růst produktivity a technologické vyspělosti čínských výrobců, ale také slabou domácí poptávku a s ní související nadbytečné kapacity. Rostoucí přebytek by ale také mohl vyvolat napětí s obchodními partnery, zejména s těmi, kteří jsou sami závislí na vývozu, varoval.

Vývoz do USA loni klesl o 20 procent a dovoz se snížil o 14,6 procenta. Čínským firmám se dařilo pronikat na jiné trhy. Vývoz do Afriky stoupl o 25,8 procenta, vývoz do bloku zemí ASEAN v jihovýchodní Asii o 13,4 procenta. Vývoz do EU vzrostl o 8,4 procenta.

Čínský obchod s Ruskem však poprvé za pět let zaznamenal pokles. Celková hodnota obchodu činila 1,63 bilionu jüanů (4,9 bilionu Kč) a meziročně se snížila o 6,5 procenta. Pokles z rekordní úrovně v roce 2024 následoval po propadu poptávky po čínských automobilech v Rusku a poklesu hodnoty dovozu ruské ropy. Vývoz do Ruska se snížil o 9,9 procenta a dovoz o 3,4 procenta. V dolarech se hodnota vzájemného obchodu snížila o 6,9 procenta na 228,1 miliardy USD.

Vývoz vzácných zemin loni stoupl na nejvyšší úroveň od roku 2014, přestože Peking začal od dubna omezovat dodávky několika prvků. Analytici tento krok vnímají jako snahu Číny demonstrovat svůj vliv na Washington. Čína také loni nakoupila rekordní objem sójových bobů, což podpořil růst dodávek z Jižní Ameriky. Čína je největším světovým dovozcem zemědělských plodin.

V samotném prosinci vývoz meziročně stoupl o 6,6 procenta, zatímco analytici podle Reuters očekávali růst o tři procenta. Dovoz se zvýšil o 5,7 procenta proti očekávanému růstu o 0,9 procenta.

Měsíční obchodní přebytky loni překročily sedmkrát hranici 100 miliard USD, částečně díky slabému jüanu. V roce 2024 se tak stalo pouze jednou. To ukazuje, že Trumpovy kroky téměř neovlivnily širší obchod Číny se zbytkem světa, i když omezily vývoz do USA.

V letošním roce čeká Peking řada úkolů. Jednou z důležitých otázek je, jak dlouho bude čínská ekonomika pokračovat v boji proti propadu realitního trhu a stagnující poptávce doma tím, že bude dodávat stále levnější zboží na jiné trhy.


Čtěte více:

Strnad: Riskoval jsem a rozjeli jsme se. Chci, aby CSG byla globální
14.01.2026 6:06
Strnad: Riskoval jsem a rozjeli jsme se. Chci, aby CSG byla globální
Czechoslovak Group (CSG) se v rámci příprav na jedno z největších leto...
Rozbřesk: Jediná jistota roku 2026? Rozkolísaná geopolitika
14.01.2026 8:49
Rozbřesk: Jediná jistota roku 2026? Rozkolísaná geopolitika
S návratem Donalda Trumpa do Bílého domu a postupnou erozí poválečného...
Amsterdamské IPO CSG za 750 milionů eur, stříbro na dalším rekordu a SpaceX nabízí Íránu bezplatný internet
14.01.2026 8:47
Amsterdamské IPO CSG za 750 milionů eur, stříbro na dalším rekordu a SpaceX nabízí Íránu bezplatný internet
Česká CSG míří na burzu v Amsterdamu s IPO za stovky milionů eur, zat...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
14.01.2026
13:15Bank of America překonala odhady, pomohl silný trading a růst příjmů z úvěrů
11:58Start výsledkové sezóny nepřesvědčil, takže se čeká na další čísla. Hlavní trhy obchodují smíšeně  
11:38Když virtuální realita narazí na realitu. Meta škrtá v Reality Labs a přesouvá zdroje
10:59Cena stříbra poprvé překročila 90 dolarů za unci
9:42CSG oficiálně oznámila plán vstoupit na burzu v Amsterdamu. Může jít o největší IPO v obranném průmyslu
9:31Autopilot „na paušál“. Tesla mění cenovou politiku pro systém samořízení, nyní bude skrze měsíční předplatné
9:26Přebytek zahraničního obchodu Číny byl loni navzdory americkým clům rekordní
8:49Rozbřesk: Jediná jistota roku 2026? Rozkolísaná geopolitika
8:47Amsterdamské IPO CSG za 750 milionů eur, stříbro na dalším rekordu a SpaceX nabízí Íránu bezplatný internet  
6:06Strnad: Riskoval jsem a rozjeli jsme se. Chci, aby CSG byla globální
13.01.2026
22:00Americké akciové indexy v červených číslech po CPI datech.  
17:08Nejdůležitější ekonomický příběh letošního roku
15:36JPMorgan překvapil poklesem investičního bankovnictví. Obchodování a čistý úrokový výnos ale drží výsledky nad očekáváním  
15:26Americká inflace drží tempo, prosinec přinesl dražší potraviny i levnější auta  
13:42Výsledky JPMorgan: Silný rok, ale na nový rekord nestačil
13:21Akcie Delta Air Lines klesají po výsledcích a celoročním výhledu o pět procent
12:17Velké centrální banky se postavily za Powella
12:10Trumpův tah proti Íránu může zničit křehké příměří s Čínou
11:34Před inflací a výsledky JPM se dnes obchoduje opatrně  
10:41Datacentra zvedají ceny elektřiny. Trump tlačí na technologické giganty, aby podnikli opatření

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Čína - Obchodní bilance, mld. USD
PL - Jednání NBP, základní sazba
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
14:30USA - PPI, y/y
16:00USA - Prodeje starších domů, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět