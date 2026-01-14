Přebytek zahraničního obchodu Číny byl loni navzdory americkým clům rekordní

Přebytek zahraničního obchodu Číny loni navzdory americkým clům vzrostl na rekordních téměř 1,2 bilionu USD (téměř 25 bilionů Kč). Zpomalení exportu do Spojených států kvůli vyšším clům kompenzoval vývoz do jiných zemí. S odkazem na data čínského celního úřadu to dnes uvedla agentura Reuters. V roce 2024 obchodní přebytek činil více než 992 miliard USD.
Vývoz za celý loňský rok vzrostl o 5,5 procenta na 3,77 bilionu USD. Čínští výrobci automobilů a další výrobci expandovali na trhy po celém světě. Dovoz stagnoval na úrovni 2,58 bilionu USD.
Tlak politiků na čínské firmy, aby rozšířily aktivity mimo Spojené státy a zaměřily se na jihovýchodní Asii, Afriku a Latinskou Ameriku, zmírnil dopad amerických cel a zesilujících obchodních, technologických a geopolitických sporů, které přišly po loňském návratu Donalda Trumpa do Bílého domu.
"Čínská ekonomika zůstává mimořádně konkurenceschopná," řekl ekonom Fred Neumann. Dodal současně, že solidní údaje odrážejí nejen růst produktivity a technologické vyspělosti čínských výrobců, ale také slabou domácí poptávku a s ní související nadbytečné kapacity. Rostoucí přebytek by ale také mohl vyvolat napětí s obchodními partnery, zejména s těmi, kteří jsou sami závislí na vývozu, varoval.
Vývoz do USA loni klesl o 20 procent a dovoz se snížil o 14,6 procenta. Čínským firmám se dařilo pronikat na jiné trhy. Vývoz do Afriky stoupl o 25,8 procenta, vývoz do bloku zemí ASEAN v jihovýchodní Asii o 13,4 procenta. Vývoz do EU vzrostl o 8,4 procenta.
Čínský obchod s Ruskem však poprvé za pět let zaznamenal pokles. Celková hodnota obchodu činila 1,63 bilionu jüanů (4,9 bilionu Kč) a meziročně se snížila o 6,5 procenta. Pokles z rekordní úrovně v roce 2024 následoval po propadu poptávky po čínských automobilech v Rusku a poklesu hodnoty dovozu ruské ropy. Vývoz do Ruska se snížil o 9,9 procenta a dovoz o 3,4 procenta. V dolarech se hodnota vzájemného obchodu snížila o 6,9 procenta na 228,1 miliardy USD.
Vývoz vzácných zemin loni stoupl na nejvyšší úroveň od roku 2014, přestože Peking začal od dubna omezovat dodávky několika prvků. Analytici tento krok vnímají jako snahu Číny demonstrovat svůj vliv na Washington. Čína také loni nakoupila rekordní objem sójových bobů, což podpořil růst dodávek z Jižní Ameriky. Čína je největším světovým dovozcem zemědělských plodin.
V samotném prosinci vývoz meziročně stoupl o 6,6 procenta, zatímco analytici podle Reuters očekávali růst o tři procenta. Dovoz se zvýšil o 5,7 procenta proti očekávanému růstu o 0,9 procenta.
Měsíční obchodní přebytky loni překročily sedmkrát hranici 100 miliard USD, částečně díky slabému jüanu. V roce 2024 se tak stalo pouze jednou. To ukazuje, že Trumpovy kroky téměř neovlivnily širší obchod Číny se zbytkem světa, i když omezily vývoz do USA.
V letošním roce čeká Peking řada úkolů. Jednou z důležitých otázek je, jak dlouho bude čínská ekonomika pokračovat v boji proti propadu realitního trhu a stagnující poptávce doma tím, že bude dodávat stále levnější zboží na jiné trhy.