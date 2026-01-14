Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Amsterdamské IPO CSG za 750 milionů eur, stříbro na dalším rekordu a SpaceX nabízí Íránu bezplatný internet

Amsterdamské IPO CSG za 750 milionů eur, stříbro na dalším rekordu a SpaceX nabízí Íránu bezplatný internet

14.01.2026 8:47
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Česká CSG míří na burzu v Amsterdamu s IPO za stovky milionů eur, zatímco ČEZ zahajuje přípravy na nové bloky v Dukovanech. Stříbro i zlato lámou rekordy, když investoři ztrácejí důvěru v americká aktiva kvůli vyšetřování šéfa Fedu Jeroma Powella.

Článek se odemkne 14.01.2026 9:47

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Americká inflace drží tempo, prosinec přinesl dražší potraviny i levnější auta
13.01.2026 15:26
Americká inflace drží tempo, prosinec přinesl dražší potraviny i levnější auta
Také inflační data ze zámoří byla postižena výpadkem vládního financo...
JPMorgan překvapil poklesem investičního bankovnictví. Obchodování a čistý úrokový výnos ale drží výsledky nad očekáváním
13.01.2026 15:36
JPMorgan překvapil poklesem investičního bankovnictví. Obchodování a čistý úrokový výnos ale drží výsledky nad očekáváním
JPMorgan Chase (Investiční tipy) zahájil výsledkovou sezónu smíšeně, k...
Strnad: Riskoval jsem a rozjeli jsme se. Chci, aby CSG byla globální
14.01.2026 6:06
Strnad: Riskoval jsem a rozjeli jsme se. Chci, aby CSG byla globální
Czechoslovak Group (CSG) se v rámci příprav na jedno z největších leto...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
14.01.2026
9:26Přebytek zahraničního obchodu Číny byl loni navzdory americkým clům rekordní
8:49Rozbřesk: Jediná jistota roku 2026? Rozkolísaná geopolitika
8:47Amsterdamské IPO CSG za 750 milionů eur, stříbro na dalším rekordu a SpaceX nabízí Íránu bezplatný internet  
6:06Strnad: Riskoval jsem a rozjeli jsme se. Chci, aby CSG byla globální
13.01.2026
22:00Americké akciové indexy v červených číslech po CPI datech.  
17:08Nejdůležitější ekonomický příběh letošního roku
15:36JPMorgan překvapil poklesem investičního bankovnictví. Obchodování a čistý úrokový výnos ale drží výsledky nad očekáváním  
15:26Americká inflace drží tempo, prosinec přinesl dražší potraviny i levnější auta  
13:42Výsledky JPMorgan: Silný rok, ale na nový rekord nestačil
13:21Akcie Delta Air Lines klesají po výsledcích a celoročním výhledu o pět procent
12:17Velké centrální banky se postavily za Powella
12:10Trumpův tah proti Íránu může zničit křehké příměří s Čínou
11:34Před inflací a výsledky JPM se dnes obchoduje opatrně  
10:41Datacentra zvedají ceny elektřiny. Trump tlačí na technologické giganty, aby podnikli opatření
9:59Komerční banka, a.s.: Hlavní akcionáři KB k 31.12.2025
9:20Rozbřesk: Ukončit nezávislost Fedu značí posunout Ameriku mezi emerging markets
8:54Írán přidává na geopolitické nejistotě, Alphabet překročil hranici 4 bilionů USD a Japonsko reaguje na možné předčasné volby  
6:01Citi: Investoři míří za hranice USA. Rok 2026 má patřit širšímu portfoliu
12.01.2026
17:09Korekce, medvědí trhy a praskání valuačních bublin
16:16Týdenní výhled: Nový útok na Fed a začátek výsledkové sezóny  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Čína - Obchodní bilance, mld. USD
PL - Jednání NBP, základní sazba
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
14:30USA - PPI, y/y
16:00USA - Prodeje starších domů, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět