Česká ekonomika ve 3. čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 pct, upřesnil ČSÚ

Česká ekonomika v loňském třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 procenta. Proti předchozímu kvartálu byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,8 procenta. Zpřesněný odhad dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil údaj z konce listopadu. Podle analytiků byl hospodářský růst robustnější, než se očekávalo. Meziroční růst HDP byl ve sledovaném období nejvyšší od druhého čtvrtletí 2022.
Podle posledních údajů ČSÚ meziroční růst HDP podpořila jak domácí, tak zahraniční poptávka. Nejvýrazněji k růstu přispěly výdaje domácností, podpořila ho také tvorba hrubého kapitálu a přebytek v zahraničním obchodu.
"Ve třetím čtvrtletí se reálné příjmy domácností zvýšily meziročně o 0,3 procenta. Spotřeba domácností na obyvatele rostla ještě rychleji, vzrostla o 2,8 procenta. Pokračoval tak trend poklesu míry úspor na standardní úrovně v předkrizových letech," uvedl dnes v tiskové zprávě ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.
Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele stoupl ve sledovaném období proti předchozímu čtvrtletí o 0,1 procenta. V meziročním srovnání byl vyšší o 0,3 procenta.
Reálná spotřeba domácností na obyvatele stoupla mezičtvrtletně o 0,3 procenta a meziročně o 2,8 procenta. Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve třetím kvartále 51.311 korun, což bylo proti druhému čtvrtletí reálně o 1,2 procenta více a meziročně o 3,9 procenta více, uvedli statistici.
Míra investic domácností podle nich mezičtvrtletně vzrostla o desetinu bodu na 10,6 procenta. Meziročně byla vyšší o 0,2 procentního bodu.
U nefinančních podniků míra investic dosáhla 26,8 procenta, proti předchozímu kvartálu tak byla vyšší o 0,3 bodu, zatímco meziročně se snížila o 1,1 bodu.