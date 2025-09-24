Předvolební nálada v tuzemské ekonomice nejlepší od roku 2022

Důvěra v tuzemskou ekonomiku se krátce před konáním parlamentních voleb dále zlepšila a dosáhla nejvyšší úrovně od poloviny roku 2022. Souhrnný indikátor ekonomického sentimentu vzrostl v září na úroveň 101,9, přičemž mírně lepší nálada panuje jak v podnikatelské sféře, tak zejména na straně spotřebitelů.
Spotřebitelská důvěra vykazuje v posledních měsících výraznou rozkolísanost a po překvapivém srpnovém poklesu přinesl tento měsíc opětovný vzestup na 103,5, tedy na dlouhodobou průměrnou úroveň. Napříč domácnostmi se zlepšilo zejména hodnocení vlastní finanční situace, lépe pak spotřebitelé hodnotí i ekonomické vyhlídky v příštích dvanácti měsících. To je dáno celkově pozitivním vývojem v tuzemské ekonomice. Hospodářský růst postupně zrychluje, zatímco cenové tlaky zůstávají pod kontrolou. Navzdory plíživému nárůstu nezaměstnanosti dochází navíc ke svižnému růstu reálných mezd, který by měl pokračovat i v nejbližších kvartálech.
Nálada podnikatelů setrvala v září nad svým dlouhodobým průměrem. Lepší sentiment hlásí tuzemský průmysl, který však nadále zaostává za ostatními sektory. To je dáno pokračující stagnací v důsledku slabé zahraniční poptávky, u které zatím nevidíme bod zlomu. Optimističtěji nicméně hledíme k roku 2026, kdy čekáme vzpruhu v podobě německého fiskálního balíčku a vyšších investic do infrastruktury a zbrojení. Nálada se opětovně zlepšila také ve stavebnictví, které těží z boomu na nemovitostním trhu. Pokles naopak zaznamenal sektor služeb, nehledě na pozitivní vývoj spotřebitelské poptávky v posledních čtvrtletích.
Dnešní čísla hodnotíme celkově pozitivně a v souladu s naším očekáváním pokračujícího oživení české ekonomiky. To by mělo přispět k solidnímu růstu tuzemské ekonomiky v letošním roce, který odhadujeme lehce nad 2 %. Nová vláda tak bude přebírat ekonomiku v relativně dobré kondici a bez významnějších makroekonomických nerovnováh: růst HDP poblíž potenciálu, inflace blízko cíli, míra nezaměstnanosti nedaleko přirozené úrovně, úrokové sazby na neutrálu a vnější bilance v pohodlném přebytku.