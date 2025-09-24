Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Předvolební nálada v tuzemské ekonomice nejlepší od roku 2022

Předvolební nálada v tuzemské ekonomice nejlepší od roku 2022

24.09.2025 10:24
Autor: Dominik Rusinko, ČSOB

Důvěra v tuzemskou ekonomiku se krátce před konáním parlamentních voleb dále zlepšila a dosáhla nejvyšší úrovně od poloviny roku 2022. Souhrnný indikátor ekonomického sentimentu vzrostl v září na úroveň 101,9, přičemž mírně lepší nálada panuje jak v podnikatelské sféře, tak zejména na straně spotřebitelů.

Spotřebitelská důvěra vykazuje v posledních měsících výraznou rozkolísanost a po překvapivém srpnovém poklesu přinesl tento měsíc opětovný vzestup na 103,5, tedy na dlouhodobou průměrnou úroveň. Napříč domácnostmi se zlepšilo zejména hodnocení vlastní finanční situace, lépe pak spotřebitelé hodnotí i ekonomické vyhlídky v příštích dvanácti měsících. To je dáno celkově pozitivním vývojem v tuzemské ekonomice. Hospodářský růst postupně zrychluje, zatímco cenové tlaky zůstávají pod kontrolou. Navzdory plíživému nárůstu nezaměstnanosti dochází navíc ke svižnému růstu reálných mezd, který by měl pokračovat i v nejbližších kvartálech.

Nálada podnikatelů setrvala v září nad svým dlouhodobým průměrem. Lepší sentiment hlásí tuzemský průmysl, který však nadále zaostává za ostatními sektory. To je dáno pokračující stagnací v důsledku slabé zahraniční poptávky, u které zatím nevidíme bod zlomu. Optimističtěji nicméně hledíme k roku 2026, kdy čekáme vzpruhu v podobě německého fiskálního balíčku a vyšších investic do infrastruktury a zbrojení. Nálada se opětovně zlepšila také ve stavebnictví, které těží z boomu na nemovitostním trhu. Pokles naopak zaznamenal sektor služeb, nehledě na pozitivní vývoj spotřebitelské poptávky v posledních čtvrtletích.

Dnešní čísla hodnotíme celkově pozitivně a v souladu s naším očekáváním pokračujícího oživení české ekonomiky. To by mělo přispět k solidnímu růstu tuzemské ekonomiky v letošním roce, který odhadujeme lehce nad 2 %. Nová vláda tak bude přebírat ekonomiku v relativně dobré kondici a bez významnějších makroekonomických nerovnováh: růst HDP poblíž potenciálu, inflace blízko cíli, míra nezaměstnanosti nedaleko přirozené úrovně, úrokové sazby na neutrálu a vnější bilance v pohodlném přebytku.

Nálada


Čtěte více:

Průzkum: Téměř pětina Čechů má nyní hypotéku, stejný počet ji plánuje
23.09.2025 11:51
Průzkum: Téměř pětina Čechů má nyní hypotéku, stejný počet ji plánuje
Téměř pětina Čechů má v současnosti hypoteční úvěr, stejný počet ho d...
Revolut chce investovat 13 miliard dolarů do expanze, zvažuje koupi banky v USA
23.09.2025 16:28
Revolut chce investovat 13 miliard dolarů do expanze, zvažuje koupi banky v USA
Britská internetová finanční společnost Revolut hodlá v příštích pěti ...
Rozbřesk: Evropský průmysl hlásí další zádrhel
24.09.2025 9:05
Rozbřesk: Evropský průmysl hlásí další zádrhel
Ekonomika eurozóna nadále přešlapuje na místě. Alespoň tak hovoří záři...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
24.09.2025
17:44„Pokřivený“ trh a porouchané hodiny ukazující dvakrát denně správný čas
17:19MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o nezměněné výši SREP kapitálového požadavku pro rok 2026
16:07ČNB beze změny, pro-inflační rizika brání dalšímu poklesu sazeb
15:46Traders Talk: Fed, AI a čínské akcie. Býčí trh může být teprve v polovině
15:10Akcie v USA ještě čeká růst, pak hrozí propad jako v roce 1929, varuje expert
14:30Bez překvapení. ČNB ponechala úrokovou sazbu na 3,5 procenta
12:53JTPEG Croatia Financing I, a.s.: Oznámení o předčasném splacení dluhopisů
12:12Micron zveřejnil silný výhled díky rostoucí poptávce tažené rozvojem AI data center  
11:58Evropa lehce slábne, Amerika však naznačuje zlepšení. ČNB korunu nepřekvapí  
11:22Alibaba navyšuje investice do AI, akcie vystřelily na čtyřleté maximum
10:24Předvolební nálada v tuzemské ekonomice nejlepší od roku 2022
10:20TOMA, a.s.: Pololetní finanční zpráva 2025 konsolidovaná
10:13Vítr se obrací: Orsted slaví dílčí vítězství nad Trumpovou administrativou
9:05Rozbřesk: Evropský průmysl hlásí další zádrhel
8:51Powell varuje před složitou cestou, Trump posiluje rétoriku vůči Rusku a ČNB má jasno  
8:39Šéf Fedu signalizoval opatrný přístup k dalšímu snižování úroků
6:07Yardeni: P/E kolem 25 by už hodně připomínal rok 1999
23.09.2025
17:31J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Vnitřní informace
17:09Obchodované společnosti za poslední desetiletí výrazně změnily své chování. Má to vliv i na „vysoké“ valuace
16:28Revolut chce investovat 13 miliard dolarů do expanze, zvažuje koupi banky v USA

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
14:30CZ - Měnové jednání ČNB, zákl. sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět