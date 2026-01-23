Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Vláda od dubna zvýší platy ve veřejném sektoru, porostou rychleji než v soukromém sektoru

Rozbřesk: Vláda od dubna zvýší platy ve veřejném sektoru, porostou rychleji než v soukromém sektoru

23.01.2026 8:42
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Vláda premiéra Andreje Babiše se včera dohodla s odbory na růstu platů pro zaměstnance veřejného sektoru. K navýšení v rozsahu dva až devět procent (v závislosti na kategorii zaměstnance) dojde kvůli probíhajícímu rozpočtovému provizoriu od dubna. Nejvíce si polepší nejhůře placení zaměstnanci – nepedagogičtí pracovníci ve školství nebo zaměstnanci v kultuře. Zdravotním sestrám a sociálním pracovníkům se tarify zvýší o 5 %, lékařům pak o 2 %.

Hrubým odhadem tak v letošním roce porostou platy ve veřejném sektoru, ve kterém pracuje přibližně půl milionu zaměstnanců, tempem okolo 7 %. To bude nad úrovní růstu průměrné mzdy v celé ekonomice, kterou očekáváme mezi 5-6 %. Je ale nutné připomenout, že státním zaměstnancům rostly platy oproti soukromé sféře pomaleji od roku 2021 a v mnoha případech platí, že jejich reálná mzda je stále nižší, než byla v roce 2019.

A ještě jedno srovnání: od začátku pandemie vzrostly mzdy v tržním sektoru kumulativně o 10 % více než v sektoru netržním, což zhoršuje konkurenceschopnost státu na pracovním trhu. V tomto ohledu platí jedno – mít levné úředníky je drahé. I stát totiž potřebuje experty se špičkovým vzděláním, zvláště v době rostoucích kybernetických hrozeb, nástupu AI nebo potřeby plošné digitalizace. Pokud je nedokáže adekvátně zaplatit, pak se nejde příliš divit tomu, proč se nám ve výše zmíněných oblastech často nedaří.

Zároveň ale platí, že pro stát pracuje stále více zaměstnanců. V tom nejširším měřítku je to asi 1,1 milionů, tedy každý pátý zaměstnanec v Česku. Od roku 2019 přitom narostl jejich počet o 10 %, zatímco v průmyslu došlo za stejné období k poklesu o zhruba 8 %. Snížit nebo alespoň stabilizovat počet státních zaměstnanců v zájmu vyšší efektivity je přitom cílem každé z nastupujících vlád, dlouhodobě se to však nedaří.

Ale zpátky k platům. Během první Babišovy vlády rostly platy ve veřejném sektoru každý rok (2017-2020) rychleji než mzdy v soukromém sektoru. Předpokládáme, že tomu tak bude i nyní, ostatně podstatné zvyšování platů je v souladu s programovým prohlášením nové vlády. Tato priorita dále zvýší tlak na státní rozpočet, a to už v letošním roce. Jak hluboký bude plánovaný schodek (hovoří se o více než 310 mld. Kč) se od vlády dozvíme již v pondělí.

gr

TRHY

Koruna

Česká koruna včera zaplula zpět pod hranici 24,30 EUR/CZK. Hlavní příčinou je úleva napětí na trzích v souvislosti s odvoláním cel Donaldem Trumpem a smířlivější rétoriky vůči Grónsku. České měně navíc hraje do karet slabší dolar, kterému návrat pozitivní nálady příliš nepomohl. Pokud Vás zajímá náš detailní výhled na korunu, ale také české makro, nalaďte si dnes v 10:00 náš tradiční pořad Fresh. Hostem bude Petr Sklenář, ředitel sekce měnové ČNB.

Eurodolar

Grónská kauza na finančních trzích se chýlí ke konci s tím, že riziková aktiva jsou po krátké pauze opět v kurzu. Dolar nicméně i po této příhodě zůstává relativně slabý.

Pozornost od geopolitického dění se však přesouvá směrem zpět k datům, což se dnes může týkat indexů podnikatelských nálad PMI. Zejména ty evropské mohou být pro eurodolar důležité. Eventuální další pokles kompozitního PMI indexu eurozóny směrem k hodnotě 50 bodů by se eurodolaru určitě nelíbil.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
23.01.2026
11:22Strnadovo jmění se ze dne na den více než zdvojnásobilo. Je třetím nejbohatším na světě v kategorii do 40 let
11:18Nevýrazné obchodování před dalším rizikovým víkendem  
10:28Akcie Intelu padají po výsledcích a slabém výhledu až o 14 procent
9:53ŽIVĚ: Makrokompas s Petrem Sklenářem z ČNB
9:28Akcie CSG otevřely při svém debutu v plusu o více než 30 procent
8:50CSG debutuje v Amsterdamu i Praze, trhy uklidňuje obrat u Grónska a Intel zklamal  
8:42Rozbřesk: Vláda od dubna zvýší platy ve veřejném sektoru, porostou rychleji než v soukromém sektoru
6:07Damodaran: Můj přístup k investicím a Buffettova past
22.01.2026
22:00Trhy se oklepávají z Trumpových pohrůžek  
17:40S akciemi CSG lze obchodovat i přes Patrii. Na co si dát při zadávání pokynu pozor
17:12Ono to zase takové eso není…
16:26Růst americké ekonomiky ve třetím čtvrtletí zrychlil na 4,4 procenta
15:20Deutsche Bank: AI čeká těžký rok, prim budou hrát tři témata
13:49Invesco: Rekordní koncentrace, rekordní riziko. Nastal čas pro nevážené S&P 500?
12:46Zadlužení EU se ve třetím čtvrtletí zvýšilo, v Česku ale kleslo
12:39Český kapitál loni na světovém trhu posílil, transakcí přibyla čtvrtina
12:23Investoři se vracejí do akcií, ale zlato si nechávají  
12:16Goldman Sachs navyšuje pro zlato cílovou cenu ke konci roku na 5 400 dolarů
10:33Ubisoft ve vážných problémech: společnost ruší herní projekty a zavírá studia. Akcie padají až o 30 procent
9:10Rozbřesk: Obchodní válka s USA je stále větší hrozba pro růst než pro inflaci

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět