Verdad Capital: Obavy z neobchodovaných půjček a private equity jsou namístě

06.03.2026 15:35
Autor: Redakce, Patria.cz

Dan Rasmussen z Verdad Capital na CNBC tvrdil, že obavy z tenzí v oblasti veřejně neobchodovaných půjček firemnímu sektoru nejsou přehnané, i když v tuto chvíli na nich nejsou realizovány výrazné ztráty. V posledních letech totiž velká část těchto půjček poskytovaných různými investičními fondy a společnostmi šla do sektoru softwaru. To jsou společností, které nemají mnoho hmotných aktiv, kterými by šly půjčky zajistit. Jednalo se tedy o půjčování proti očekávaným ziskům.

Rasmussen poukázal na analýzu UBS, podle které by míra defaultů měla v tomto segmentu finančního systému dosáhnout na zhruba 15 %. On sám si ale myslí, že to může být až 30 %. To by mělo znatelný dopad na hodnotu akciového financování těchto společností a na ty, kteří tyto akcie drží. Expert k tomu připomněl, že tzv. „private credit“ odvětví, tedy neobchodované půjčky poskytované většinou nebankovními subjekty, se začalo rozvíjet po finanční krizi roku 2008. Americká centrální banka totiž v té době pochopila, že některé druhy financování jsou pro banky příliš rizikové a „musí jít pryč z jejich rozvah“.



Došlo tedy k tomu, že začaly vznikat společnosti, které se zaměřily právě na podobné rizikovější půjčky a poskytování financí. Situace dospěla do stavu, kdy je toto odvětví podobně velké jako trh s dluhopisy a nízkým ratingem. V obou případech přitom platí, že realizování vyšších výnosů je dáno tím, že jde o rizikové investice. Rasmussen konkrétně odhaduje, že kvalita neobchodovaných půjček se pohybuje někde na úrovni nižších B ratingů u dluhopisů. To podle něj implikuje asi 30% míru defaultů v době recese.

Rasmussen si také myslí, že private credit společnosti nemají úplně transparentní výkazy, protože hodnota jejich aktiv není přímo zřejmá z toho, jak se pohybují ceny na trzích. „Říkají, že jsou experti a že vědí, za kolik by prodávali,“ dodal Rasmussen, ale podle něj to nemusí být vždy relevantní měřítko. I proto, že „existuje řada těchto společností, která vznikla v posledních letech, má nízké úvěrové standardy a půjčují v podstatě každému, kdo chce udělat LBO.“ Tedy akvizice společnosti financovanou zejména dluhy. To vše se pak přímo týká i private equity společností, které se zaměřují na akciové financování: Pokud hodně ztratíte u dluhů, u akcií musíte ztratit ještě mnohem víc.

 

