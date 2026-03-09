Hledat v komentářích

Akciová rotace do staré ekonomiky a k „reálným lidem“

Akciová rotace do staré ekonomiky a k „reálným lidem“

09.03.2026 6:09
Autor: Redakce, Patria.cz

Ed Yardeni z Yardeni Research na CNBC odpovídal na otázku týkající se negativního tlaku na technologické a softwarové akcie s tím, že skupinu Mag7 doporučuje k podvážení od počátku prosince minulého roku. „Myslíme si, že tu bude příliš mnoho konkurence kvůli částkám, které jsou investovány.“ Investoři by naopak podle této teze měli směřovat více mimo Spojené státy. Charles Bobrinskoy z Ariel Investments pak na CNBC mluvil o rotaci do staré ekonomiky.

Yardeni dodal, že o rotaci od velkých technologických firem se mluví již od počátku podzimu a od začátku celého minulého roku se probírá rotace směrem od amerických akcií do zbytku světa. Nyní je znát, že se „AI nadšení“ mění v „AI únavu“ a dokonce v „AI obavy“. Investoři se totiž začali hodně zaměřovat na různé negativní předpovědi, které hovoří mimo jiné o tom, jak umělá inteligence zničí řadu pracovních míst a bude mít negativní dopady na trh práce. Co si o tom myslí Yardeni?

„Podle mého názoru jde o extrémy. AI bude velice dobrým nástrojem a v čistém vyjádření přínosem. My mezitím procházíme různými formami mentální gymnastiky.“ I negativní tlak na akcie softwarových společností je podle experta už přehnaný, namístě je ale vybírat, protože některé společnosti budou skutečně kvůli AI strádat. Jiné si ale mohou vést velmi dobře. I proto by investoři neměli zapomínat na odvětví, jako je energetika nebo finanční tituly, které podle experta mohou z AI nakonec těžit, včetně regionálních bank. A Yardeni se stále drží i toho, že je dobré zaměřovat se více na zahraniční trhy.



Charles Bobrinskoy z Ariel Investments pak na CNBC mluvil o rotaci do staré ekonomiky. Tedy směrem od amerických technologických společností k těm, které podnikají v tradičních oborech. Jde o společnosti „se skutečnými hmotnými aktivy“, kterými by neměly cloumat nálady kolem umělé inteligence. Na CNBC se v rámci této investiční debaty diskutovalo i o tom, zda vývoj nepůjde směrem k „reálným lidem“. Tedy zda neporoste poptávka na interakcích s reálnými lidmi, a to jak v rámci internetu, tak v běžném životě.

Tato větší poptávka po „lidech“, tažená tím, jak moc obsahu na internetu už není tvořeno přímo lidmi, může podle uvedené teze například lákat větší počet lidí na sportovní události. Nebo zvyšovat atraktivitu internetových platforem, kde jsou „skuteční lidé“. Bobrinskoy pak hovořil o tom, jak těžké je najít vítěze různých trendů a změn v ekonomice včetně AI závodů. „Ve své době si všichni mysleli, že takovým vítězem bude Intel, o společnosti NVIDIA jsem tehdy vůbec neslyšel.“

Expert nyní vidí jako zajímavé některé společnosti v energetice a celkově v „tvrdé části ekonomiky s reálnými aktivy“. Zmínil například společnost Phinia, která je podle něj extrémně levná. Její výhled se zlepšil poté, co byla odsouvána stranou kvůli domnělému prudkému nástupu elektromobility. Hodnotové akcie si obecně letos vedou dobře, ale podle investora tu stále jsou příležitosti. Ještě neujel vlak kvůli tomu, že by valuace již byly vyšroubovány příliš vysoko.



 

