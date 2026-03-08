Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Víkendář: Je to jen začátek…

Víkendář: Je to jen začátek…

08.03.2026 10:12
Autor: Redakce, Patria.cz

Ekonom Noah Smith se domnívá, že umělá superinteligence už je fakticky tady a zamýšlí se nad tím, jaký bude další vývoj. V některých oblastech AI podle něj může jít ještě dál za hranice svých současných schopností, ale v určitých oblastech se možná na maximálně dosažitelnou úroveň dostali lidé a umělá inteligence je v tom nikdy nepředčí (viz včerejší Víkendář). Smith pak mimo jiné rozebírá, že vodítkem může být známý seriál Star Trek a umělá inteligence výrazně posune vývoj ve vědě.

Star Trek „má dva typy umělé inteligence – lodní počítač a postavu jménem Data. Tedy androida postaveného k simulaci lidské inteligence. Jak lodní počítač, tak Data představují přibližně lidský ekvivalent, pokud jde o vkus, úsudek, intuici a konverzační schopnosti. Jsou však mnohem lepší, jde-li o matematiku, vědecké modely a podobné úkoly. Dává přitom smysl, že velkým rozdílem mezi lidmi a umělou inteligencí by neměl být lepší vkus, úsudek a intuice, ale věci jako rychlost výpočtů a paměť.“

Smith se pak zaměřuje na využívání umělé inteligence ve vědě. „Slavný matematik Paul Erdős vyslovil přibližně 1179 hypotéz, z nichž asi 41 % bylo vyřešeno. Tyto hypotézy jsou známé jako Erdősovy problémy. Nejsou to nejtěžší ani nejzajímavější problémy v matematice, ale jsou natolik těžké, že se nikdo nikdy neobtěžoval je řešit. V posledních měsících tak začala činit umělá inteligence. Někdy ve spolupráci s lidskými matematiky, ale někdy automaticky, stisknutím tlačítka. Podle webové stránky, kterou provozuje matematik Terence Tao, pomohly nástroje umělé inteligence od října přesunout do sloupce „vyřešeno“ asi 100 Erdősových problémů… V nejméně dvou případech byl LLM dokonce schopen sestrojit originální a platný důkaz pro problém, který nikdy nebyl vyřešen, a to s malým lidským přispěním.“

V matematice si tedy podle Smithe umělá inteligence „prostě prorazí cestu skrz nudné, únavné nebo zdánlivě nezajímavé problémy. Je to počítač, je neúnavný, jeho paměť a rychlost zpracování jsou v podstatě nekonečné a nenudí se… Řešení obrovského množství malých problémů se může zdát jako drobnost, ale není. Třeba čínský systém inovací ukázal, jak obrovské množství dílčích výsledků může vést k velkému skoku v celkové technologické úrovni společnosti. Ale to je jen začátek toho, jak umělá inteligence (ne umělá inteligence budoucnosti, ale technologie, která existuje dnes) urychlí vědu.“

Podle ekonoma jsme nyní „svědky zásadního posunu ve vědeckém pracovním postupu“. Umělá inteligence totiž „násobí sílu lidského intelektu“. Mnoho lidí, kteří přemýšlejí o rizicích superinteligence, se ale podle něj také ptá, jaké jsou její výhody relativně k rizikům, která přináší. „Proč bychom měli vynalézat technologii, která má schopnost ukončit lidskou civilizaci? Co bychom mohli získat, co by mohlo toto riziko ospravedlnit? Nevím, jak udělat celkový odhad přínosů a nákladů, ale jsem si docela jistý, že do přínosů patří lepší věda,“ píše Smith. S tím, že to znamená i „fantastické sci-fi materiály, roboty, kteří dokážou cokoli, co chceme, a léčbu, která dokáže vyléčit jakoukoli nemoc.“ To je podle něj pouze začátek.


Čtěte více:

AI dokáže předvídat 70 procent rozhodnutí správců aktiv, hodnota se ale skrývá ve zbytku
04.03.2026 12:37
AI dokáže předvídat 70 procent rozhodnutí správců aktiv, hodnota se ale skrývá ve zbytku
V posledních dnech na Wall Street roste obava z toho, že umělá intelig...
Clough: Vracíme se do dezinflačního období s velmi nízkými sazbami
06.03.2026 6:30
Clough: Vracíme se do dezinflačního období s velmi nízkými sazbami
Chuck Clough z Clough Capital je podle CNBC známým investičním veterán...
Goldman Sachs: V USA se na akciích začíná mnohem více rozlišovat, investoři budou dál rotovat směrem od nich
05.03.2026 6:03
Goldman Sachs: V USA se na akciích začíná mnohem více rozlišovat, investoři budou dál rotovat směrem od nich
Goldman Sachs na svém Youtube kanále přináší rozhovor o tom, jak inves...
Jefferies: Akciové firmy, které by mohla nahradit AI
04.03.2026 6:04
Jefferies: Akciové firmy, které by mohla nahradit AI
Obavy z dopadů umělé inteligence dál hýbou trhem. Analytici Jefferies ...
Blog ECB: AI bude možná pracovní místa vytvářet, než rušit. Prozatím
04.03.2026 14:20
Blog ECB: AI bude možná pracovní místa vytvářet, než rušit. Prozatím
Zatímco svět se v poslední době spíše obává, že umělá inteligence začn...
Víkendář: Umělá superinteligence je tu
07.03.2026 10:08
Víkendář: Umělá superinteligence je tu
Ekonom Noah Smith píše, že se vedou diskuse, kdy dorazí umělá superint...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
08.03.2026
10:12Víkendář: Je to jen začátek…
07.03.2026
15:28BNP Paribas a Morgan Stanley uvádí zelený dluhopis proti tání ledovců
10:08Víkendář: Umělá superinteligence je tu
06.03.2026
22:02Wall Street pod tlakem: drahá ropa a slabá data z trhu práce srážejí indexy  
18:37Není rotace jako rotace
16:22Pale Fire Financing a.s.: Oznámení o deváté výplatě úrokového výnosu
15:35Verdad Capital: Obavy z neobchodovaných půjček a private equity jsou namístě
15:21Po slibném startu brzda. Americký trh práce překvapil propadem a staví Fed před dilema
13:52Perly týdne: Bod zvratu a boje v již skončených válkách
12:56ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
12:13Tykačův Belviport navýšil podíl v ČEZ na tři procenta
12:02Oracle zpomaluje nábor a propustí tisíce zaměstnanců. Investice do AI datacenter tlačí cash flow do záporu  
11:41Íránská krize zastiňuje data. Akcie doufají v rychlé řešení, dluhopisy vidí problémy  
10:26Mzdy ke konci roku rostly rychleji zejména díky energetice a službám
10:10Hormuzský průliv se zastavil. Tankery stojí, cena ropy Brent stagnuje
8:55Hormuz stojí, trhy vyčkávají. Evropa ale otevře v zeleném  
8:53Rozbřesk: Česko snižuje výdaje na obranu. Kdy přijde Trumpův hněv?
6:30Clough: Vracíme se do dezinflačního období s velmi nízkými sazbami
05.03.2026
22:00Trhy v pokračujícím konfliktu na blízkém východě stále pod tlakem  
17:22Co dovede riziková prémie?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět