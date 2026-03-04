Hledat v komentářích

Rozbřesk: Sníží NBP sazby v době, kdy ropa a plyn letí vzhůru a zlotý slábne?

Rozbřesk: Sníží NBP sazby v době, kdy ropa a plyn letí vzhůru a zlotý slábne?

04.03.2026 8:56
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Téměř neuvěřitelnou stabilitu středoevropských ekonomik, a především jejich měn ukončil další válečný konflikt. Ten se sice odehrává relativně daleko od střední Evropy, ale skrze výrazně vyšší ceny ropy a plynu nepochybně promluví do hospodářského vývoje v regionu.

Jestliže tržní reakce v podobě oslabení kurzu zlotého, forintu a koruny již reflektuje zhoršení směnných relací a z toho plynoucího pomalejšího růstu, respektive propadu obchodních bilancí, tak na tahu budou především centrální banky, aby zhodnotily, jak se s tímto externím šokem vyrovnat. První takovou regionální centrální bankou, která bude při svém rozhodování konfrontována s ucpaným Hormuzským průlivem přitom bude Národní banka Polska (NBP), která dnes odpoledne bude rozhodovat o nastavení úrokových sazeb.

Za normálních okolností, tedy při absenci americko-izraelského útoku na Írán, by přitom uhodnout výsledek zasedání polského Výboru pro měnovou politiku bylo snadné. Inflace se od začátku roku nachází pod cílem NBP, přičemž nová kvartální prognóza měla potvrdit, že inflační tlaky dále ustupují a není nutné hlavní úrokovou sazbu držet zbytečně vysoko – tedy na stávající úrovni 4 %. Ceny ropy, a především plynu jsou však o desítky procent výše, než tomu tak bylo během únorového zasedání NBP, kdy prezident centrální banky Adam Glapinski nasměroval trh směrem ke 4. březnu, jakožto datu, kdy přijde další uvolnění měnové politiky. Nestane-li se přitom zázrak a současný konflikt neskončí třeba tak rychle jako 12denní přestřelka s Íránem, kterou ukončilo vybombardování jeho jaderných zařízení, tak nová inflační prognóza bude jen zbytečným dokumentem, který bude dobrý tak akorát pro archiv.

Nová prognóza sice ukáže na to, že inflace by měla být v těsné blízkosti cíle (2,5 %) podél celého horizontu měnové politiky, avšak pokud vezmeme v úvahu nárůst ceny ropy o 15-20 %, tak je velmi pravděpodobný návrat zpátky nad cíl. Patrně již od druhého čtvrtletí.

Co to znamená pro dnešní zasedání NBP? Nebýt konfliktu v Iránu, tak by snížení sazeb bylo logickým krokem. Nicméně, vezmeme-li v úvahu reakční funkci NBP, která je citlivá na vývoj celkové, a tedy nikoliv jádrové inflace, tak nárůst cen ropy o 20 % a několikaprocentní oslabení zlotého podle nás znervózní Výbor pro měnovou politiku natolik, že se dnešní snížení sazeb rozhodne odložit. Minimálně do té doby, než bude jasné, zdali se ceny ropy a plynu udrží na současných úrovních.

TRHY

Koruna

Pozoruhodná stabilita eurokoruny je u konce. Čtvrtý den války na Blízkém východě česká měna oslabila nad hranicí 24,40 EUR/CZK, která byla dříve důležitou resistenční bariérou. To jsme – vzhledem k povaze aktuálního šoku (nárůst averze k riziku + drahé energie zhoršující obchodní bilanci) – očekávali. K tomu se navíc přidává razantní posilování amerického dolaru, které těžce nesou zejména měny rozvíjejících se trhů, kam se řadí i koruna.

K jak výraznému oslabení koruny může dojít? To bude primárně záležet na tom, jak dlouho válečný konflikt potrvá a jaký bude rozsah negativního energetického šoku. To nyní nejsme schopni s rozumnou mírou pravděpodobnosti prognózovat. Z krátkodobého pohledu ale vypadá koruna zranitelně a může tak dále ztrácet a pokoření úrovně 24,50 EUR/CZK by nás nepřekvapilo, zvláště pokud by měl konflikt dále akcelerovat.

Eurodolar

Drama okolo Hormuzského průlivu pokračuje, což udržuje ceny ropy vysoko a tím i dolar silný. Včera sice americký prezident Trump uvedl, že námořnictvo by mohlo poskytnout ochranu a vláda garantovat potřebném pojištění pro tankery, ale pokud ropa a plyn opět nezačne průlivem proudit, ceny nepoklesnou. Mezitím bombardování vojenských cílů v Íránu neustává a čeká se na to, zdali do hry vstoupí veřejnost a vystoupí proti ozbrojeným íránským revolučním gardám.

Konflikt nad Íránem bude i nadále primárně diktovat dění, ale nelze zapomínat na důležitá americká data a komunikaci Fedu (ta přitom zůstává lehce jestřábí). Dnes odpoledne budou ve hře důležitá čísla v podobě ADP reportu z trhu práce.

Forint

Maďarský forint se při globálním výprodeji stal opět nejzranitelnější měnou, když za týden již ztrácí proti euru 3 % a měnový pár EUR/HUF již včera dokonce atakoval hranici 390. Maďarská ekonomika byla samozřejmě stejně jako ostatní v regionu zasažena masivním nárůstem ceny ropy a plynu. Co se týká inflace, tak 15% zvýšení ceny ropy posouvá náš nowcast pro březen o 0,2 procentního bodu, respektive o 0,3 % pro duben (na úroveň 2,3 % meziročně, což je ovšem stále pod cílem).

 
 


