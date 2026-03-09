Hledat v komentářích

Írán má nového vůdce. Nahoru vystřelila ropa i evropský plyn, futures hluboko v červeném

Írán má nového vůdce. Nahoru vystřelila ropa i evropský plyn, futures hluboko v červeném

09.03.2026 8:54
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Globální sentiment je extrémně napjatý. Ceny plynu v Evropě stoupají nad 60 EUR/MWh kvůli obavám z dlouhodobějšího výpadku dodávek z Blízkého východu a ropa po skoku o téměř 30 % dál zůstává nad 100 USD. Tržní nervozitu zvyšují zprávy o jmenování Mojtaby Chameneího novým íránským nejvyšším vůdcem. Do toho přichází varování analytiků o rostoucí pravděpodobnosti tržní korekce.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -2,4 %, FTSE 100 -1,1 % a DAX -2,1 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -1,6 %, S&P 500 mini -1,4 % a Nasdaq 100 mini -1,5 %.

Evropské futures na zemní plyn stoupají nad 60 EUR/MWh kvůli prohlubující se krizi na Blízkém východě a potenciálně déletrvajícímu výpadku dodávek. Vyšší ceny plynu by mohly vést k vyšším cenám elektřiny, což by bylo pozitivní pro finanční výsledky energetických společností.

Premiér Orbán označil novou spolupráci mezi 4IG a CSG v obranném průmyslu jako strategickou pro střední Evropu.

Novým nejvyšším vůdcem Íránu se stal Mojtába Chameneí, syn zesnulého ajatolláha Alího Chameneího, který pravděpodobně bude pokračovat v tvrdém přístupu svého otce a bude vzdorovat vojenské kampani USA a Izraele. Trump podle Fox News „není spokojen“ s jeho jmenováním, za „nepřijatelnou“ volbu ho odsoudil již dříve.

Ropa vzrostla až o 29 %, což je největší vnitrodenní pohyb od dubna 2020, když více producentů v Perském zálivu omezilo produkci a Írán jmenoval vůdce, s níž Trump nesouhlasí. Ministři financí ze skupiny G-7 bude diskutovat o možném společném uvolnění ropy z krizových zásob v koordinaci s Mezinárodní energetickou agenturou. Prezident Donald Trump skok cen ropy bagatelizoval jako „malou cenu, kterou je třeba zaplatit“. Žádná ze stran přitom nevykazuje známky deeskalace války, která nyní vstupuje do svého 10. dne. Aktuálně ropa snížila své zisky na 15 % a stále zůstává na 106 USD za barel.

Trump zvažuje možnost rozmístění speciálních pozemních jednotek, aby se zmocnily íránského uranu, protože úředníci se stále více obávají, že by zásoby mohly být přesunuty, podle tří diplomatických úředníků, kteří byli o této záležitosti informováni.

Zkušený tržní stratég Ed Yardeni aktualizoval svůj výhled a zvýšil pravděpodobnost zhroucení trhu na 35 % pro zbytek roku, oproti dřívějším 20 %.

Mezitím poptávka po AI dále zhoršuje historický nedostatek paměťových čipů. Uspokojení exponenciální poptávky po čipech bude drahé a možná dokonce nemožné. Technologičtí giganti skupují paměťové čipy jako nikdy předtím a platí prémii za víceleté smlouvy. To přimělo výrobce čipů k tomu, aby přesunuli svou výrobu na tyto objednávky s vyšší marží, čímž zůstalo dostupných méně paměťových čipů spotřebitelská zařízení a automobily. Ceny v některých případech vzrostly téměř o 700 %.

 
 

