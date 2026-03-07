Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
BNP Paribas a Morgan Stanley uvádí zelený dluhopis proti tání ledovců

BNP Paribas a Morgan Stanley uvádí zelený dluhopis proti tání ledovců

07.03.2026 15:28
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Asijská rozvojová banka uvedla na trh unikátní zelený dluhopis v hodnotě 100 milionů dolarů, jehož cílem je financovat ochranu komunit ohrožených táním ledovců v Asii. Emisi navrhly BNP Paribas a Morgan Stanley a výnosy mají podpořit projekty zvyšující odolnost vůči klimatickým rizikům, včetně vodního hospodářství a systémů včasného varování. Přestože horské oblasti Himálaje a Hindúkuše zásobují vodou dvě miliardy lidí, investice do ochrany těchto regionů stále tvoří jen nepatrný zlomek globálního klimatického financování.

BNP Paribas a Morgan Stanley přináší ojedinělý zelený dluhopis za 100 milionů dolarů, jehož cílem je chránit komunity v Asii před táním ledovců, píše Bloomberg. Výtěžek z dluhopisu, který vydala Asijská rozvojová banka (ADB), by mohl být použit na infrastrukturu odolnou vůči změně klimatu, stejně jako na integrované systémy hospodaření s vodními zdroji a včasného varování, uvedl v e-mailu Pieter van Blommestein, specialista na finance v ADB. „Klíčovou výzvou byla identifikace správného okna pro exekuci, zejména vzhledem ke zvýšené volatilitě trhu, kterou v současné době zažíváme,“ uvedl.

BNP Paribas je od roku 2022 trvale předním správcem zelených vládních a korporátních dluhopisů na celém světě a letos dosud strukturovala transakce v hodnotě více než 9 miliard dolarů. Morgan Stanley za stejné období uskutečnila takové transakce v hodnotě téměř 3 miliard dolarů.

Loňský sesuv březového ledovce ve Švýcarských Alpách, který smetl ze země celou vesnici Blatten v údolí Lötschental, byl drsnou připomínkou toho, jakou zkázu může způsobit rostoucí teplota. Výdaje na opatření proti těmto rizikům mezitím tvoří jen malý zlomek financování klimatických opatření. V Asii se nachází několik horských pásem, včetně Himálaje a Hindúkuše, kde žijí komunity a která napájejí říční povodí, čímž zajišťují vodní bezpečnost pro přibližně 2 miliardy lidí v Indii, Pákistánu, Afghánistánu a dalších zemích.

„Tání ledovců je velmi významným, ale často nedostatečně diskutovaným rizikem pro vodní bezpečnost, živobytí a vystavení se katastrofám v některých částech Asie,“ uvedla Melissa Cheoková, zástupkyně ředitele společnosti Sustainable Fitch. „Klíčovým faktorem, který však bude trh pro tento typ emise vnímat, bude v konečném důsledku důvěryhodnost emitenta a kvalita provedení,“ dodala.

Podle údajů agentury Bloomberg Intelligence byly letos celosvětově vydány zelené dluhopisy v hodnotě 133 miliard dolarů. Od spuštění svého programu zelených dluhopisů v roce 2015 získala ADB 15 miliard dolarů na podporu projektů pro adaptaci na změnu klimatu a zmírňování jejích dopadů v celé Asii, uvedla banka.

Výtěžek z emise ADB bude použit v souladu se stávajícím rámcem pro zelené a modré dluhopisy, uvedla ve svém prohlášení. Dluhopisy pro pětiletou emisi jsou kótovány na Lucemburské zelené burze.

 
 

Čtěte více:

Zelené akcie jsou opět v kurzu. Porážejí zlato, ropu i benchmarky
09.10.2025 5:53
Zelené akcie jsou opět v kurzu. Porážejí zlato, ropu i benchmarky
Zelené akcie zažívají tichý comeback. Index S&P Global Clean Energy T...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
07.03.2026
15:28BNP Paribas a Morgan Stanley uvádí zelený dluhopis proti tání ledovců
10:08Víkendář: Umělá superinteligence je tu
06.03.2026
22:02Wall Street pod tlakem: drahá ropa a slabá data z trhu práce srážejí indexy  
18:37Není rotace jako rotace
16:22Pale Fire Financing a.s.: Oznámení o deváté výplatě úrokového výnosu
15:35Verdad Capital: Obavy z neobchodovaných půjček a private equity jsou namístě
15:21Po slibném startu brzda. Americký trh práce překvapil propadem a staví Fed před dilema
13:52Perly týdne: Bod zvratu a boje v již skončených válkách
12:56ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
12:13Tykačův Belviport navýšil podíl v ČEZ na tři procenta
12:02Oracle zpomaluje nábor a propustí tisíce zaměstnanců. Investice do AI datacenter tlačí cash flow do záporu  
11:41Íránská krize zastiňuje data. Akcie doufají v rychlé řešení, dluhopisy vidí problémy  
10:26Mzdy ke konci roku rostly rychleji zejména díky energetice a službám
10:10Hormuzský průliv se zastavil. Tankery stojí, cena ropy Brent stagnuje
8:55Hormuz stojí, trhy vyčkávají. Evropa ale otevře v zeleném  
8:53Rozbřesk: Česko snižuje výdaje na obranu. Kdy přijde Trumpův hněv?
6:30Clough: Vracíme se do dezinflačního období s velmi nízkými sazbami
05.03.2026
22:00Trhy v pokračujícím konfliktu na blízkém východě stále pod tlakem  
17:22Co dovede riziková prémie?
15:58Nvidia s investicemi do OpenAI a Anthropicu skončí, řekl Huang

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět