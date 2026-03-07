BNP Paribas a Morgan Stanley uvádí zelený dluhopis proti tání ledovců

Asijská rozvojová banka uvedla na trh unikátní zelený dluhopis v hodnotě 100 milionů dolarů, jehož cílem je financovat ochranu komunit ohrožených táním ledovců v Asii. Emisi navrhly a a výnosy mají podpořit projekty zvyšující odolnost vůči klimatickým rizikům, včetně vodního hospodářství a systémů včasného varování. Přestože horské oblasti Himálaje a Hindúkuše zásobují vodou dvě miliardy lidí, investice do ochrany těchto regionů stále tvoří jen nepatrný zlomek globálního klimatického financování.
BNP Paribas a přináší ojedinělý zelený dluhopis za 100 milionů dolarů, jehož cílem je chránit komunity v Asii před táním ledovců, píše Bloomberg. Výtěžek z dluhopisu, který vydala Asijská rozvojová banka (ADB), by mohl být použit na infrastrukturu odolnou vůči změně klimatu, stejně jako na integrované systémy hospodaření s vodními zdroji a včasného varování, uvedl v e-mailu Pieter van Blommestein, specialista na finance v ADB. „Klíčovou výzvou byla identifikace správného okna pro exekuci, zejména vzhledem ke zvýšené volatilitě trhu, kterou v současné době zažíváme,“ uvedl.
BNP Paribas je od roku 2022 trvale předním správcem zelených vládních a korporátních dluhopisů na celém světě a letos dosud strukturovala transakce v hodnotě více než 9 miliard dolarů. za stejné období uskutečnila takové transakce v hodnotě téměř 3 miliard dolarů.
Loňský sesuv březového ledovce ve Švýcarských Alpách, který smetl ze země celou vesnici Blatten v údolí Lötschental, byl drsnou připomínkou toho, jakou zkázu může způsobit rostoucí teplota. Výdaje na opatření proti těmto rizikům mezitím tvoří jen malý zlomek financování klimatických opatření. V Asii se nachází několik horských pásem, včetně Himálaje a Hindúkuše, kde žijí komunity a která napájejí říční povodí, čímž zajišťují vodní bezpečnost pro přibližně 2 miliardy lidí v Indii, Pákistánu, Afghánistánu a dalších zemích.
„Tání ledovců je velmi významným, ale často nedostatečně diskutovaným rizikem pro vodní bezpečnost, živobytí a vystavení se katastrofám v některých částech Asie,“ uvedla Melissa Cheoková, zástupkyně ředitele společnosti Sustainable Fitch. „Klíčovým faktorem, který však bude trh pro tento typ emise vnímat, bude v konečném důsledku důvěryhodnost emitenta a kvalita provedení,“ dodala.
Podle údajů agentury Bloomberg Intelligence byly letos celosvětově vydány zelené dluhopisy v hodnotě 133 miliard dolarů. Od spuštění svého programu zelených dluhopisů v roce 2015 získala ADB 15 miliard dolarů na podporu projektů pro adaptaci na změnu klimatu a zmírňování jejích dopadů v celé Asii, uvedla banka.
Výtěžek z emise ADB bude použit v souladu se stávajícím rámcem pro zelené a modré dluhopisy, uvedla ve svém prohlášení. Dluhopisy pro pětiletou emisi jsou kótovány na Lucemburské zelené burze.