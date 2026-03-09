Rozbřesk: Ekonomické dopady íránského konfliktu přinášejí inflační šok a posilují dolar

Na Blízkém východě přituhuje. Ropa již dosáhla v důsledku paralýzy Hormuzského průlivu 110 dolarů za barel a plyn v Evropě s vysokou pravděpodobností také zamíří vzhůru. Další vývoj konfliktu těžko odhadovat. Poslední dny ovšem nasvědčují tomu, že se spíše rozšiřuje napříč regionem. Američtí diplomaté například kvůli útokům z Jemenu opouštějí svá pracoviště v Saudské Arábii. I proto jsme se na konci uplynulého týdne rozhodli vypracovat citlivostní analýzu, odhadující dopady výraznějšího „energetického šoku“ do globální i české ekonomiky. Toto jsou naše hlavní závěry.
Z makroekonomického pohledu jde o tzv. stagflační šok působící ve směru vyšších inflačních tlaků a nižšího hospodářského růstu. Typově jde o podobný šok jako v důsledku války na Ukrajině v roce 2022, prozatím však podstatně nižšího rozsahu. Velikost šoku určí zejména to, jak výrazně ceny energií vzrostou a jak dlouho zůstanou zvýšené. To více méně přímo závisí na délce uzavření Hormuzského průlivu.
Náš alternativní scénář počítající s vyššími cenami ropy (110 USD) a plynu (68 USD) ukazuje na relativně výrazné dopady do inflace v Česku (+1,4 p.b.) a v eurozóně (+0,8-0,9 p.b.) a na o něco mírnější v případě USA (+0,3 p.b.). Negativní dopady do HDP by pravděpodobně byly relativně mírné a stagflační šok by tak více zvyšoval inflaci, než snižoval hospodářský růst.
V české ekonomice zůstávají stále relativně významně zranitelné energeticky náročné sektory, zbytek ekonomiky by mohl být odolnější. To však za předpokladu, že by energetický šok nebyl ještě výraznější (ropa 150 USD za barel a výše) a výrazně nevzrostla také tržní a investiční nejistota napříč průmyslovou Evropou.
Pro ECB a ČNB by náš negativní scénář pravděpodobně vedl k tomu, že by jakékoliv úvahy nad případným dalším poklesem úrokových sazeb zůstaly v „šuplíku“. Náš výhled na Fed by se i vzhledem k mírnějšímu dopadu šoku do americké inflace zatím asi nijak výrazně neměnil.
Pro korunu je situace na Blízkém východě rizikem, zatímco pro americký dolar spíše příležitostí. Jak ostatně vidíme v přímém přenosu na trzích. My jsme se pokusili modelově podchytit vztah mezi eurodolarem a cenou ropy Brent a náš závěr je zhruba následující: pokud globální ekonomika (reprezentovaná USA a eurozónou) čelí nabídkovému ropnému šoku, tak růst cen ropy o každých deset 10 % může eurodolar zatlačit o 0,5 %. V praxi to může znamenat, že v našem rizikovém scénáři, kdy se cena ropy dostane až na 110 USD za barel, může eurodolar poklesnout na úroveň 1,14.
TRHY
Koruna
Česká koruna kvůli napětí na globálních trzích (viz úvodník), zůstává pod tlakem. Nepomohla ani zvýšená dynamika mezd či překvapivě opatrně komentáře jinak holubičího viceguvernéra Jana Fraita. Koruna se tak pohybuje nad 24,40 EUR/CZK.
Na začátku týdne koruna pravděpodobně bude dál sledovat zejména napětí na energetických trzích. Solidní čísla z průmyslu a maloobchodu na konci týdne pravděpodobně nic výrazného na spíše negativní náladě na devizovém trhu nezmění. Na druhou stranu pod 24,50 EUR/CZK pravděpodobně uvidíme výraznější zájem domácích hráčů o konverze eur a měnový pár by se zde mohl načas ustálit.
Eurodolar
Víkendová eskalace americko-izraelské války vůči Íránu zcela zašpuntovala Hormuzský průliv a tím dostala cenu ropy až nad 110 USD za barel. Vzhledem k tomu, že USA jsou čistým vývozcem ropných produktů, tak z uvedeného scénáře dolar stále těží. Podle naší analýzy by trvalejší usazení ropy nad hranici 110 USD za barel mohlo eurodolar zatlačit k úrovni 1,145 (za jinak stejných okolností).
Cena ropy a situace okolo Íránu zůstane pro trh alfou-&-omegou a data budou do značné míry ignorována. Kromě ceny ropy bude dobré sledovat i vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa a také ceny benzínu v USA, které mohou rychle změnit politickou náladu v USA.