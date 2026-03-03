Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Drahé energie jako nové proinflační riziko pro ČNB

Rozbřesk: Drahé energie jako nové proinflační riziko pro ČNB

03.03.2026 8:58, aktualizováno: 3.3. 10:33
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Aktualizováno

Americko-izraelský útok na Írán přinesl na trhy očekávaný nárůst averze k riziku. Akciové trhy ztrácejí především v Evropě a Asii, tedy v regionech, které jsou nejvíce zranitelné vůči současnému vývoji, zatímco americké akcie uzavřely jen v plusu. V centru pozornosti zůstává především ropa a plyn, u kterých panují vážné obavy z narušení dodávek.

Začněme ropou: Brent včera posílil o 7 % a dnes ráno přidává další 3 % na 80 USD/barel. To je relativně umírněná reakce vzhledem k rozsahu konfliktu, která signalizuje, že ropný trh zatím vážněji nepracuje se scénářem déle trvajícího narušení dodávek.

V ohrožení je přitom zhruba 15 mil. barelů denně, které se přepravují skrze Hormuzský průliv, což by byl potenciálně největší výpadek v historii. Proto nyní detailně sledujeme provoz v Hormuzském průlivu, nejdůležitějším škrtícím bodě energetických trhů. Ten již výrazně poklesl – ne kvůli přímým íránským útokům, ale kvůli preventivním opatřením a skokovému zdražení pojištění tankerů. Dlouhodobá blokáda Hormuzu by dle nás s vysokou pravděpodobností vedla k růstu ceny ropy nad 100 dolarů za barel.

Větším problémem se nyní zdá – minimálně z pohledu Evropy – výpadek dodávek zkapalněného zemního plynu. Katar včera kvůli útokům zastavil produkci LNG, jehož je druhým největším vývozcem na světě s přibližně 20% podílem. To vedlo ke skokovému zdražení evropského plynového benchmarku TTF o více než 35 % na 43 EUR/MWh. Výpadek katarských dodávek fakticky znamená, že Evropa a Asie se budou ještě více přetahovat o alternativní dodávky LNG, zejména ze Spojených států.

Podstatné je ale zmínit, že růst ceny plynu se odehrál na spotovém trhu, zatímco delší kontrakty reagují výrazně mírněji (jednoletý forward na 33 EUR/MWh). To je důležité například z pohledu tuzemských obchodníků s energiemi, kteří nakupují plyn pro své zákazníky tzv. na dlouho, a proto by se prozatímní zdražení plynu nemělo propsat do ceníků pro spotřebitele. To se samozřejmě může v čase měnit – pokud se ukáže, že výpadek katarského plynu je dlouhodobý, pak by se bezpochyby propsal do vyšších spotřebitelských cen.

Drahé energie tak představují nové proinflační riziko, které může vést ČNB k ještě větší opatrnosti – mimo jiné při úvahách o mírném poklesu sazeb. Centrální banky sice volatilní ceny energií typicky „výjimkují“ z plnění inflačního cíle, ale jen tehdy, pokud jde o jednorázový šok bez významných druhotných dopadů do jádrové inflace. Při razantnějším zdražení však roste riziko přelití do cen služeb, které jsou nadále hlavním ohniskem tuzemské inflace. Důvodem k opatrnosti je i nedávná zkušenost s vysokou inflací, která byla doprovázena výrazným růstem inflačních očekávání: u spotřebitelů je často kotví cena na totemech čerpacích stanic.

To vše ale bude primárně záviset na rozsahu a délce trvání války na Blízkém východě, která dnes vstupuje do svého čtvrtého dne – a zatím to na rychlý konec nevypadá.

TRHY

Koruna

V reakci na americko-izraelský útok na Írán připisuje koruna jen velmi lehké ztráty a nadále tak setrvává v pásmu 24,20-24,30 EUR/CZK. Zvýšené geopolitické napětí a vyšší ceny energií jsou přitom přesně tím typem šoku, který by měl tuzemskou měnu poslat do viditelnější defenzivy.

Pokud nedojde k rychlé deeskalaci konfliktu na Blízkém východě, máme za to, že se koruna postupně dostane pod tlak. Do karet jí totiž nehraje ani posilující dolar, ani tuzemský makro kalendář, zejména námi očekávaná nižší únorová inflace. Na straně druhé, větším ztrátám budou bránit solidní domácí fundamenty, a především atraktivní úrokový diferenciál.

Eurodolar

Eurodolar se postupně tlačí níže a níže s tím, jak se zdá být jasnější, že konflikt na Blízkém východě nebude otázkou dnů, ale spíše týdnů. Alespoň v tomto duchu včera hovořil americký prezident Donald Trump, a zejména trh s ropou to vzal na vědomí a ceny ropy se vydaly vzhůru, což je negativní podnět pro eurodolar. Ten navíc včera obdržel další negativní zprávu v podobě zlepšené podnikatelské nálady v americkém průmyslu, byť index ISM se zlepšil především díky nárůstu cenového subindexu, což není zcela pozitivní.

Trh bude pochopitelně velmi bedlivě monitorovat dění okolo Íránu (viz nová FX Strategie), přičemž z pohledu dat stojí za pozornost únorová inflace v eurozóně. Náš nowcast souhlasí s trhem, pokud jde o predikci jádrové inflace (2,2 % meziročně), ale je nepatrně vyšší u celkové inflace (1,8 % vs. 1,7 %).

 
 

Čtěte více:

PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ
02.03.2026 15:59
PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ
Začátek týdne ovládá eskalace konfliktu na Blízkém východě. Útok USA a...
ISM ukázalo slušnou kondici amerického průmyslu, ale také vysoké cenové tlaky
02.03.2026 16:44
ISM ukázalo slušnou kondici amerického průmyslu, ale také vysoké cenové tlaky
Průzkum ISM probíhající na měsíční bázi v americkém průmyslu, letos za...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
03.03.2026
10:26Primoco UAV dodá bezpilotní letadla španělské civilní stráži Guardia Civil
9:11ON-LINE: Ropa i LNG dál citelně zdražují, index Euro Stoxx 50 spadl o tři procenta
8:58Rozbřesk: Drahé energie jako nové proinflační riziko pro ČNB
8:51Napětí v Hormuzském průlivu, další růst cen ropy i plynu a futures v červeném  
6:30FX Strategie: Ani válka korunu (zatím) nerozpohybovala, déletrvající konflikt a dražší energie jsou ale rizikem  
02.03.2026
22:03Americké akciové indexy uzavírají v zelené i přes konflikt na Blízkém východě  
17:07Co bude letos akciový trh dělat s americkou ekonomikou
16:44ISM ukázalo slušnou kondici amerického průmyslu, ale také vysoké cenové tlaky
16:00Tatry mountain resorts, a.s.: Výroční zpráva společnosti
15:59PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ  
15:38ON-LINE: Evropský plyn zdražuje až o 50 procent, americké akcie počáteční ztráty částečně umazaly
14:35Morgan Stanley: Írán optimistický pohled na trhy neohrozí, pokud ropa nevystřelí trvale výš  
14:12CSG kupuje 49 procent v maďarské firmě 4iG, získala tím vliv ve výrobci Rába
13:20Úvodní šok z Íránu už trochu odeznívá. Půjde jen o další rychlou akci?  
13:15Od aerolinek po zbrojaře. Jak na konflikt na Blízkém východě reagují jednotlivé sektory?
10:55Český zpracovatelský průmysl se přehoupl do růstu, prostředí pro poptávku ale zůstává náročné
9:47Zlato se kvůli útokům na Írán dostalo nad 5 400 dolarů za unci
9:36Doprava přes Hormuzský průliv se téměř zastavila. Brent skokově zdražuje a míří k 80 dolarům  
9:16Rozbřesk: Chaos na Blízkém východě může v případě delšího trvání výrazně zasáhnout globální ekonomiku
8:42Eskalace na Blízkém východě stahuje akcie dolů, bezpečná aktiva letí vzhůru a Pentagonem se rozešel s Anthropic  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - HDP, q/q
11:00EMU - CPI, m/m
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět