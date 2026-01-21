Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Netflix překvapil tržbami, ale investoři řeší výhled a velkou akvizici WBD

Netflix překvapil tržbami, ale investoři řeší výhled a velkou akvizici WBD

21.01.2026 14:00
Autor: Jakub Blaha, Patria Finance

Akcie Netflixu po zveřejnění výsledků za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2025 klesly v premarketu o více než 7?%. Firma sice překonala očekávání na úrovni tržeb a zisku na akcii, ale investoři spíše řeší, co pro budoucí růst znamená nový výhled na rok 2026 a stále probíhající proces převzetí firmy Warner Bros.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Netflix těsně překonal odhady, počet předplatitelů přesáhl 325 milionů
20.01.2026 22:33
Netflix těsně překonal odhady, počet předplatitelů přesáhl 325 milionů
Výsledková sezona ve Spojených státech se po minulém týdnu, kdy report...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.01.2026
17:08Americká investiční hádanka
16:47Trump v Davosu kritizoval Evropu, která podle něj nemíří správným směrem
15:26Má Boeing to nejhorší za sebou? Akcie se konečně plně zotavily z incidentu s odtrženým panelem
14:00Netflix překvapil tržbami, ale investoři řeší výhled a velkou akvizici WBD  
13:12S akciemi CSG se bude od pátku obchodovat i na Free Market v Praze
11:52Může Evropa použít americké dluhopisy jako zbraň ve sporu o Grónsko?
11:25Akcie dál ztrácejí, na trzích však dochází ke zklidnění po negativním úvodu týdne  
10:00Úterní "Sell America" stáhla S&P 500 i Nasdaq letos do ztráty
9:45Míra inflace v Británii v prosinci vzrostla na 3,4 procenta, je nejvyšší v G7
9:11Rozbřesk: O Trumpovi, Grónsku a fiskální politice
8:52Pád ČEZ, výprodej amerických aktiv a útěk ke zlatu  
6:08Pohled analytika na CSG, největší IPO evropského obranného průmyslu  
20.01.2026
22:33Netflix těsně překonal odhady, počet předplatitelů přesáhl 325 milionů
22:00Trump opět rozhazuje cly  
18:33O trochu více jestřábí pohled…
17:11IPO CSG bez drobných investorů a ČEZ pod tlakem politiky
16:18Ministr financí USA věří, že Evropané kvůli Grónsku nevyhrotí vztahy s USA
16:05Ministři financí EU zvažují protiúder na nové hrozby z USA
15:35Šéf Microsoftu: Závod AI rozhodnou náklady na energie
14:07Netflix změnil podobu dohody s Warner Bros. Nově zaplatí kompletně v hotovosti

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět