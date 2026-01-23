Hledat v komentářích

Detail - články  
Nevýrazné obchodování před dalším rizikovým víkendem

Nevýrazné obchodování před dalším rizikovým víkendem

23.01.2026 11:18
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Na finančních trzích sledujeme před víkendem nevýrazné výkony. Tento týden to byl nejprve šok z možného rozkolu a obchodní války mezi USA a Evropou, pak uklidnění po slovním zmírnění hrozeb a nyní stabilizace. Efekt méně agresivní rétoriky Donalda Trumpa se vyčerpal a investoři vyhlížejí další impulsy.

Riziko samo o sobě představuje víkend, kdy má americký prezident ve zvyku vytahovat nová témata, aby udržel mediální drive. Vůbec není vyloučeno, že provede další otočku kolem Grónska, ale může také přijít s vybraným kandidátem na budoucího šéfa Fedu, případně libovolně pohrozit cly. Nové informace můžeme dostat ke stropu pro úroky na kreditních kartách nebo zákazu pro banky kupovat některé nemovitosti.

Příští týden navíc začínají reportovat velké technologické firmy, což logicky přitáhne velkou pozornost. AI se sice dostalo na chvíli do stínu geopolitiky, ale zůstává naprosto zásadním tématem. Zejména výhled pro růst byznysu, a hlavně capex velkých techů, tak má velký potenciál určovat tržní sentiment.

Dnes ovšem zajímavé zprávy na programu nemáme. Kalendář firemních výsledků i makrodat je poměrně skromný. Bank of Japan ráno nepřekvapila, když nechala sazby beze změny a v komentáři naznačila připravenost je dál zvedat.

Evropské akciové trhy jsou na tom dopoledne smíšeně při převážné tendenci klesat. Nizozemský AEX ztrácí půl procenta. Evropsky významnou událostí je dnes vstup Czechoslovak Group na burzu v Amsterdamu (plus dual listing v Praze). Akcie se začaly obchodovat výrazně v plusu oproti upisovací ceně. Americké futures se nacházejí v červeném o několik desetin procenta.

Dluhopisový trh nevykazuje velké změny a výnosy v Evropě jsou na tom smíšeně. V zámoří vidíme mírný pokles na delších splatnostech. Eurodolar se po včerejším nárůstu zklidnil a obchoduje se u 1,1735. Stříbro se obchoduje o další 2 procenta výš. Také zlato si drží tendenci růst, ale z úvodních hodnot mírně ustoupilo. Koruna si včera proti euru polepšila, načež drží pozice kolem 24,25.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:18 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2643 -0.0206 24.2809 24.2554
CZK/USD 20.6805 0.1792 20.6965 20.6370
HUF/EUR 382.4945 0.1138 383.0224 381.7840
PLN/EUR 4.2081 0.2141 4.2082 4.1982
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.1705 -0.3411 8.2023 8.1684
JPY/EUR 185.5835 -0.3255 186.8881 184.9507
JPY/USD 158.1955 -0.1187 159.2210 157.5040
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8674 -0.3904 0.8713 0.8669
CHF/EUR 0.9284 0.0356 0.9290 0.9272
NOK/EUR 11.5782 -0.0638 11.5861 11.5584
SEK/EUR 10.6031 0.1301 10.6058 10.5758
USD/EUR 1.1731 -0.2088 1.1759 1.1728
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4628 0.0581 1.4632 1.4588
CAD/USD 1.3794 0.0551 1.3799 1.3781
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



