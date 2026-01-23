Nevýrazné obchodování před dalším rizikovým víkendem

Na finančních trzích sledujeme před víkendem nevýrazné výkony. Tento týden to byl nejprve šok z možného rozkolu a obchodní války mezi USA a Evropou, pak uklidnění po slovním zmírnění hrozeb a nyní stabilizace. Efekt méně agresivní rétoriky Donalda Trumpa se vyčerpal a investoři vyhlížejí další impulsy.
Riziko samo o sobě představuje víkend, kdy má americký prezident ve zvyku vytahovat nová témata, aby udržel mediální drive. Vůbec není vyloučeno, že provede další otočku kolem Grónska, ale může také přijít s vybraným kandidátem na budoucího šéfa Fedu, případně libovolně pohrozit cly. Nové informace můžeme dostat ke stropu pro úroky na kreditních kartách nebo zákazu pro banky kupovat některé nemovitosti.
Příští týden navíc začínají reportovat velké technologické firmy, což logicky přitáhne velkou pozornost. AI se sice dostalo na chvíli do stínu geopolitiky, ale zůstává naprosto zásadním tématem. Zejména výhled pro růst byznysu, a hlavně capex velkých techů, tak má velký potenciál určovat tržní sentiment.
Dnes ovšem zajímavé zprávy na programu nemáme. Kalendář firemních výsledků i makrodat je poměrně skromný. Bank of Japan ráno nepřekvapila, když nechala sazby beze změny a v komentáři naznačila připravenost je dál zvedat.
Evropské akciové trhy jsou na tom dopoledne smíšeně při převážné tendenci klesat. Nizozemský AEX ztrácí půl procenta. Evropsky významnou událostí je dnes vstup Czechoslovak Group na burzu v Amsterdamu (plus dual listing v Praze). Akcie se začaly obchodovat výrazně v plusu oproti upisovací ceně. Americké futures se nacházejí v červeném o několik desetin procenta.
Dluhopisový trh nevykazuje velké změny a výnosy v Evropě jsou na tom smíšeně. V zámoří vidíme mírný pokles na delších splatnostech. Eurodolar se po včerejším nárůstu zklidnil a obchoduje se u 1,1735. Stříbro se obchoduje o další 2 procenta výš. Také zlato si drží tendenci růst, ale z úvodních hodnot mírně ustoupilo. Koruna si včera proti euru polepšila, načež drží pozice kolem 24,25.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:18 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2643
|-0.0206
|24.2809
|24.2554
|CZK/USD
|20.6805
|0.1792
|20.6965
|20.6370
|HUF/EUR
|382.4945
|0.1138
|383.0224
|381.7840
|PLN/EUR
|4.2081
|0.2141
|4.2082
|4.1982
|CNY/EUR
|8.1705
|-0.3411
|8.2023
|8.1684
|JPY/EUR
|185.5835
|-0.3255
|186.8881
|184.9507
|JPY/USD
|158.1955
|-0.1187
|159.2210
|157.5040
|GBP/EUR
|0.8674
|-0.3904
|0.8713
|0.8669
|CHF/EUR
|0.9284
|0.0356
|0.9290
|0.9272
|NOK/EUR
|11.5782
|-0.0638
|11.5861
|11.5584
|SEK/EUR
|10.6031
|0.1301
|10.6058
|10.5758
| USD/EUR
|1.1731
|-0.2088
|1.1759
|1.1728
|AUD/USD
|1.4628
|0.0581
|1.4632
|1.4588
|CAD/USD
|1.3794
|0.0551
|1.3799
|1.3781