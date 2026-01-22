Český kapitál loni na světovém trhu posílil, transakcí přibyla čtvrtina

Český kapitál v roce 2025 výrazně posílil svou pozici na globálním trhu. Celkový počet transakcí v Česku a Čechů v cizině loni stoupl o čtvrtinu na 260 po předloňském nárůstu o 78 procent. Zatímco příliv zahraničních investorů do ČR zůstává utlumený, tuzemští investoři naopak uskutečňují stále více akvizic v USA, Velké Británii či západní Evropě, vyplývá z aktuální analýzy poradenské společnosti RSM.
Rok 2025 se podle RSM nesl ve znamení mírného poklesu počtu transakcí ve druhém pololetí, ale zároveň i zřetelného nárůstu menších obchodů a pokračující aktivity českých investorů v zahraničí. "Vidíme jasný posun. Zahraniční kapitál do Česka stále nepřichází v dřívější intenzitě, zatímco čeští investoři expandují za hranice a uskutečňuje transakce, které by ještě před několika lety byly nemyslitelné,“ uvedla ředitelka transakčního poradenství RSM Lenka Zdražilová.
V roce 2025 se podle RSM zvýšil počet transakcí pod pět milionů dolarů na 145, v kategorii do dvaceti milionů dolarů na 77 transakcí a počet těch nad 20 milionů dolarů se vyšplhal na 38 transakcí. "Tento vývoj souvisí s postupnou konsolidací na trhu a zvyšujícím se trendem ve vazbě na generační obměnu vlastníků, která se stává jedním z hlavních motorů trhu a bude podle RSM hrát zásadní roli v roce 2026," dodala Zdražilová.
Stejně jako v předchozích letech dominovaly v uplynulém roce transakčnímu trhu energetika, průmysl, IT a realitní sektor. Aktivita českých investorů v zahraničí navíc ukazuje, že se český kapitál stále více prosazuje v sektorech s obranným průmyslem, infrastruktuře nebo telekomunikacích, dodala Zdražilová.
Zahraniční investoři podle RSM nadále vnímají český trh jako komplikovaný. Důvodem jsou vysoké ceny nemovitostí, vyšší ceny energií, nízká nezaměstnanost, geopolitické faktory a také nedostatečné dopravní propojení s evropskými byznysovými centry. Zdražilová doplnila, že pro zahraniční investory není český trh dostatečně velký a v řadě případů nejsou například rodinné české firmy dobře připravené na vstup zahraničního kapitálu, a to právě kvůli svojí zjednodušené organizační struktuře.
RSM očekává, že rok 2026 přinese oživení počtu transakcí, i když s menšími průměrnými objemy. Daňové změny účinné od 1. ledna, které ruší limit 40 milionů Kč pro osvobození příjmů z prodeje podílů u fyzických osob při splnění časového testu, mohou podle RSM ještě posílit aktivitu u menších a středních firem. To povede k výraznému oživení generační obměny firem, protože majitelé budou mít větší motivaci transakce uskutečnit.
Pro zaměstnance českých firem však může být současná situace, kdy do země přichází méně zahraničního kapitálu, i pozitivním faktorem. Zahraniční investoři po akvizici často přistupují k výrazným restrukturalizacím, slučování týmů, přesunům výroby nebo změnám strategického zaměření. Tyto kroky mohou vést k úbytku pracovních míst nebo k zásadní proměně firemní kultury, podotkla Zdražilová. Zároveň podle ní bude pokračovat expanze českého kapitálu do zahraničí.