CSG spouští největší lednové IPO v historii Evropy. Zbrojařský sektor zažívá boom

Czechoslovak Group (CSG) ve středu zahájila primární veřejnou nabídku akcií (IPO) až do výše čtyř miliard eur, což by mělo dokončit přechod zbrojařského sektoru z odvětví „ESG vyvrhele“ na strategickou nutnost, píše agentura Reuters.
Žádné evropské IPO v lednu nikdy nezískalo tolik peněz, ale díky 900milionovému balíku od klíčových investorů (Artisan Partners, , Qatar Investment Authority), kteří transakci ukotví, jsou bankéři přesvědčeni o úspěchu.
Už loni byl obranný sektor pro akciové investory velmi atraktivní a tento trend pokračuje i letos: akcie zbrojních velikánů jako jsou , Leonardo a už vzrostly o více než 20 procent.
CSG se bude obchodovat na burze v Amsterdamu, což je oblíbené místo pro velké společnosti ze střední a východní Evropy. Primární emise bude činit 750 milionů eur, zbytek bude prodej stávajících akcií. Celkový objem nabídky se očekává mezi třemi až čtyřmi miliardami eur.
Podpora klíčových investorů byla neobvykle oznámena už při zahájení předmarketingu, nikoliv až při začátku bookbuildingu, jak je běžné, podotýká Reuters.
„Odezva byla při prvních jednáních mimořádně silná. Máme tři velmi dobré klíčové investory, kteří ovlivňují diskusi o valuaci, ale očekáváme pragmatický přístup. Hodnota bude nastavena tak, aby zahrnovala tyto investory a zároveň sledovala vývoj na trhu,“ řekl agentuře jeden z bankéřů.
Rostoucí atraktivita
Profil CSG se zvýšil díky emisím dluhopisů, které financovaly expanzi firmy. Loni v červnu firma emitovala svůj první veřejný dluhopis a objemy byly více než zdvojnásobeny na jednu miliardu dolarů a jednu miliardu eur v 5,5letých tranších, které vedly , a .
Rostoucí atraktivita CSG na dluhopisovém trhu zdá se odráží i situaci na akciových trzích, kde investoři výrazně zvýšili poptávku po titulech z obranného sektoru.
„Této emise se účastní více investorů, než jsem čekal; řada fondů, které sektor dříve odmítaly – včetně některých francouzských – jej nyní znovu zvažuje,“ řekl jeden z bankéřů bookrunnerů. „Je zde také dobrý dodatečný zájem ze soukromého kapitálu i státních fondů, které se do IPO obvykle příliš nezapojují. Velký zájem mají long-only fondy, což pomáhá vzhledem k velikosti emise… zdá se, že je to správný čas a správný sektor,“ dodal.
Silné přesvědčení investorů umožňuje rychlou realizaci. Očekává se týden předmarketingu a týden bookbuildingu, což umožní nacenění IPO do konce ledna, píše Reuters.
Kořeny CSG sahají do modernizace vojenského vybavení z doby studené války. Výroba munice, vojenských nákladních vozidel, obrněných vozidel a raketových odpalovacích zařízení z ní udělala jednu z nejrychleji rostoucích evropských obranných firem poté, co se po ruské invazi na Ukrajinu nebála agresivně navýšit výdaje, napsala agentura Reuters.
CSG se v současnosti pro generování příjmů silně spoléhá na velkorážní munici a vojenská vozidla. Velkorážní munice tvořila v roce 2024 téměř polovinu proforma příjmů ve výši 5,2 miliardy eur. V příštích několika měsících chce ale podnik dokončit jednání o rozšíření spolupráce s americkou vládou na výrobu proudových motorů v rámci tzv. projektu Golden Dome, jehož cílem je vytvoření integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany.
Tržby z prodeje společnosti se v roce 2024 oproti roku 2021 (poslední předválečný rok) téměř devítinásobně zvýšily. Pro letošek pak firma počítá s tržbami ve výši 7,4 až 7,6 miliardy eur a eviduje objem nevyřízených objednávek ve výši 14 miliard eur.
Zdroj foto: Czechoslovak Group