Detail - články
S akciemi CSG lze obchodovat i přes Patrii. Na co si dát při zadávání pokynu pozor

S akciemi CSG lze obchodovat i přes Patrii. Na co si dát při zadávání pokynu pozor

22.01.2026 17:40
Autor: Redakce, Patria.cz

V pátek začne na burze v Amsterdamu obchodování s akciemi Czechoslovak Group (CSG), která by v rámci svého IPO mohla získat až 3,8 miliardy eur při valuaci 25 miliard eur. Akcie českého zbrojaře bude možné obchodovat i prostřednictvím obchodní platformy i obchodní aplikace Patria Finance, kde už lze zadávat pokyny. Aby se ale skutečně provedly, musí klient vzít v potaz několik úskalí jako například datum platnosti pokynu.

Zahájení obchodování proběhne v pátek 23. ledna na Euronext Amsterdam. Díky dual listingu bude možné titul obchodovat také na Burze cenných papírů Praha (BCPP), konkrétně na trhu Free Market.

Zadávání pokynů k nákupu akcií CSG v obchodních aplikacích Patria Finance je již umožněno, avšak jejich realizace proběhne až po zahájení obchodování, tedy v pátek 23. ledna na Euronext Amsterdam, kde bude teprve stanovena otevírací cena v rámci úvodní aukce.

"Dovolujeme si klienty upozornit, že během této předobchodní fáze dochází pouze ke shromažďování pokynů bez jejich provádění. Výsledná realizace a cena závisí na ceně určené aukcí při zalistování nového titulu. Pokyn tak může, ale i nemusí být proveden podle toho, jaká bude otevírací cena po zahájení obchodování," uvádí Patria Finance.

Pokyny s nastaveným datem platnosti do čtvrtka 22.1.2026 nebudou realizovány.

A jak si vybrat, na které burze zainvestovat? V novém Web Traderu při vyhledání titulu Czechoslovak Group vpravo z nabídky zvolit trh Amsterdam nebo Prague.

hh 

 

Na serveru Patria.cz je titul již nyní k dohledání pod názvem Czechoslovak Group, v boxu AKCIE ONLINE vlevo nahoře na homepage bude titul uveden pod zkráceným jménem CSG.

V případě pražské burzy pak bude zahajovací cena "stanovena na základě přepočtu ceny na primárním trhu do českých korun, a to dle platného kurzu České národní banky k datu 22. 1. 2026", uvedla burza.

Upozornění pro investory: S investováním je spojeno riziko. Čtěte připojený Investiční disclaimer.

 
 

