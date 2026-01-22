Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Trhy se oklepávají z Trumpových pohrůžek

Trhy se oklepávají z Trumpových pohrůžek

22.01.2026 22:00
Autor: Martin Kycelt, Patria Finance

Federální rezervní systém se má sejít příští týden a trhy obecně očekávají, že centrální banka ponechá úrokové sazby beze změny, a to i přes silný tlak Bílého domu na jejich snížení.

Článek se odemkne 22.01.2026 23:00

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.01.2026
22:00Trhy se oklepávají z Trumpových pohrůžek  
17:40S akciemi CSG lze obchodovat i přes Patrii. Na co si dát při zadávání pokynu pozor
17:12Ono to zase takové eso není…
16:26Růst americké ekonomiky ve třetím čtvrtletí zrychlil na 4,4 procenta
15:20Deutsche Bank: AI čeká těžký rok, prim budou hrát tři témata
13:49Invesco: Rekordní koncentrace, rekordní riziko. Nastal čas pro nevážené S&P 500?
12:46Zadlužení EU se ve třetím čtvrtletí zvýšilo, v Česku ale kleslo
12:39Český kapitál loni na světovém trhu posílil, transakcí přibyla čtvrtina
12:23Investoři se vracejí do akcií, ale zlato si nechávají  
12:16Goldman Sachs navyšuje pro zlato cílovou cenu ke konci roku na 5 400 dolarů
10:33Ubisoft ve vážných problémech: společnost ruší herní projekty a zavírá studia. Akcie padají až o 30 procent
9:10Rozbřesk: Obchodní válka s USA je stále větší hrozba pro růst než pro inflaci
8:51Trump se dohodl se šéfem NATO, nová cla nezavede. Evropa reaguje růstem  
8:15Trhy ocenily dohodu Trumpa s Ruttem o Grónsku. Trump nezvýší cla
6:03Mobius: Čínské akcie zajímavé, na zlatu je spíše čas vybírat zisky
21.01.2026
22:06Wall Street prudce rostla: Trump couvl z cel, trhy obracejí "sell America trade"  
17:08Americká investiční hádanka
16:47Trump v Davosu kritizoval Evropu, která podle něj nemíří správným směrem
15:26Má Boeing to nejhorší za sebou? Akcie se konečně plně zotavily z incidentu s odtrženým panelem
14:00Netflix překvapil tržbami, ale investoři řeší výhled a velkou akvizici WBD  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět