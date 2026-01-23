Hledat v komentářích

Akcie CSG otevřely při svém debutu v plusu o více než 30 procent

23.01.2026 9:28, aktualizováno: 23.1. 11:04
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Vysoce očekávaný debut českého zbrojaře je tady. Akcie Czechoslovak Group (CSG) otevřely v pátek ráno na burze v Amsterdamu v plusu o 30 procent na ceně 32,5 eur za kus, zatímco IPO cena byla 25 eur. S akciemi CSG se začalo obchodovat také v Praze na trhu Free Market, kde zpočátku přidávaly 31,5 procenta a stály 800 za kus. Svou tržní hodnotou CSG už dokonce překonala ČEZ.

Později akcie mírně oslabily. Kolem 10:30 stála jedna akcie CSG v Amsterdamu 31,5 eura (+26 %), zatímco v Praze cena činila 776 Kč za kus (+27,6 %).

CSG a její majitel Michal Strnad získali v rámci IPO 3,3 miliardy eur při ocenění ve výši 25 miliard eur. To představuje vůbec největší IPO na světě pro firmu z obranného sektoru.

„Dnešek představuje pro CSG historický milník,“ uvedl Strnad, který v rámci IPO prodal své akcie v hodnotě 2,55 miliardy eur (dalších 750 milionů eur získala společnost z úpisu nových akcií). Pokud navíc bude uplatněna opce na přerozdělení akcií, může Strnad prodat akcie za dalších 496 milionů eur.

Vývoj akcií CSG na burze v Amsterdamu:

 

Tržní hodnota ČEZ pokořena 

"IPO skupiny CSG dobře ilustruje, jak válka přepsala ekonomickou mapu Evropy. V Amsterdamu jde dokonce o největší IPO od roku 2006. Firma vstupuje na burzu s valuací vyšší než má ČEZ, konkrétně zhruba 764 mld. Kč proti 719 mld. Kč ČEZ, což by ještě nedávno znělo jako špatný vtip. Dnes jde ale o logický výsledek kombinace mimořádně vysokých marží a zakázek rozprostřených na roky dopředu," říká analytik Patria Finance Jakub Blaha.

"Emise byla několikanásobně přeupsaná, což ukazuje, jak silný je mezi investory apetit po obranném sektoru. CSG se opírá o prázdné evropské sklady munice, dlouhodobé státní kontrakty a čím dál hlubší kontrolu nad výrobním řetězcem. Současně však platí, že její zisky stojí na geopolitické nejistotě a válce, což z ní dělá atraktivní, ale rizikové aktivum, neboť zhruba čtvrtina tržeb je přímo vázaná na válku na Ukrajině," dodává Blaha.

„Působivé otevírací obchodování CSG pravděpodobně odráží řadu faktorů: od nízké dostupnosti IPO, přes zaměření na aktivní sektor s omezenými možnostmi získání expozice, až po podporu klíčových investorů a silný start, který by mohl začít přitahovat zájem o zařazení do indexu,“ sdělil Bloombergu Emmanuel Valavanis, senior viceprezident pro prodej akcií ve speciálních situacích ve společnosti Forte Securities.

Akcie evropských zbrojařů jsou v posledních letech v kurzu. Vlády totiž plánují v důsledku ruské invaze na Ukrajinu navyšovat výdaje na obranu, a tak mnoho firem už má objednávky na několik let dopředu. Jejich prudký nárůst dokresluje index evropských obranných akcií od Goldman Sachs, který za poslední dva roky svou hodnotu ztrojnásobil.

„Investiční argumenty pro evropské obranné společnosti zůstávají silné a nedávné debaty o NATO a Grónsku pouze zintenzivňují zájem o tento sektor,“ řekl Bloombergu Raphael Thuin, vedoucí oddělení strategií kapitálových trhů ve společnosti Tikehau Capital v Paříži.

Z vyšší poptávky po munici či obrněných vozidlech pochopitelně těží právě i CSG, která je dodává Ukrajině. Tržby z prodeje společnosti se v roce 2024 oproti roku 2021 (poslední předválečný rok) téměř devítinásobně zvýšily. Pro letošek firma počítá s tržbami ve výši 7,4 až 7,6 miliardy eur a eviduje objem nevyřízených objednávek ve výši 14 miliard eur. Provozní marže má zůstat na 24 až 25 procentech.

Zdroj foto: Czechoslovak Group


