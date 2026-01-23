Akcie CSG otevřely při svém debutu v plusu o více než 30 procent

Vysoce očekávaný debut českého zbrojaře je tady. Akcie Czechoslovak Group (CSG) otevřely v pátek ráno na burze v Amsterdamu v plusu o 30 procent na ceně 32,5 eur za kus, zatímco IPO cena byla 25 eur. S akciemi CSG se začalo obchodovat také v Praze na trhu Free Market, kde zpočátku přidávaly 31,5 procenta a stály 800 Kč za kus. Svou tržní hodnotou CSG už dokonce překonala ČEZ.
Později akcie mírně oslabily. Kolem 10:30 stála jedna akcie CSG v Amsterdamu 31,5 eura (+26 %), zatímco v Praze cena činila 776 Kč za kus (+27,6 %).
CSG a její majitel Michal Strnad získali v rámci IPO 3,3 miliardy eur při ocenění ve výši 25 miliard eur. To představuje vůbec největší IPO na světě pro firmu z obranného sektoru.
„Dnešek představuje pro CSG historický milník,“ uvedl Strnad, který v rámci IPO prodal své akcie v hodnotě 2,55 miliardy eur (dalších 750 milionů eur získala společnost z úpisu nových akcií). Pokud navíc bude uplatněna opce na přerozdělení akcií, může Strnad prodat akcie za dalších 496 milionů eur.
Vývoj akcií CSG na burze v Amsterdamu:
Tržní hodnota ČEZ pokořena
"IPO skupiny CSG dobře ilustruje, jak válka přepsala ekonomickou mapu Evropy. V Amsterdamu jde dokonce o největší IPO od roku 2006. Firma vstupuje na burzu s valuací vyšší než má ČEZ, konkrétně zhruba 764 mld. Kč proti 719 mld. Kč ČEZ, což by ještě nedávno znělo jako špatný vtip. Dnes jde ale o logický výsledek kombinace mimořádně vysokých marží a zakázek rozprostřených na roky dopředu," říká analytik Patria Finance Jakub Blaha.
"Emise byla několikanásobně přeupsaná, což ukazuje, jak silný je mezi investory apetit po obranném sektoru. CSG se opírá o prázdné evropské sklady munice, dlouhodobé státní kontrakty a čím dál hlubší kontrolu nad výrobním řetězcem. Současně však platí, že její zisky stojí na geopolitické nejistotě a válce, což z ní dělá atraktivní, ale rizikové aktivum, neboť zhruba čtvrtina tržeb je přímo vázaná na válku na Ukrajině," dodává Blaha.
„Působivé otevírací obchodování CSG pravděpodobně odráží řadu faktorů: od nízké dostupnosti IPO, přes zaměření na aktivní sektor s omezenými možnostmi získání expozice, až po podporu klíčových investorů a silný start, který by mohl začít přitahovat zájem o zařazení do indexu,“ sdělil Bloombergu Emmanuel Valavanis, senior viceprezident pro prodej akcií ve speciálních situacích ve společnosti Forte Securities.
Akcie evropských zbrojařů jsou v posledních letech v kurzu. Vlády totiž plánují v důsledku ruské invaze na Ukrajinu navyšovat výdaje na obranu, a tak mnoho firem už má objednávky na několik let dopředu. Jejich prudký nárůst dokresluje index evropských obranných akcií od , který za poslední dva roky svou hodnotu ztrojnásobil.
„Investiční argumenty pro evropské obranné společnosti zůstávají silné a nedávné debaty o NATO a Grónsku pouze zintenzivňují zájem o tento sektor,“ řekl Bloombergu Raphael Thuin, vedoucí oddělení strategií kapitálových trhů ve společnosti Tikehau Capital v Paříži.
Z vyšší poptávky po munici či obrněných vozidlech pochopitelně těží právě i CSG, která je dodává Ukrajině. Tržby z prodeje společnosti se v roce 2024 oproti roku 2021 (poslední předválečný rok) téměř devítinásobně zvýšily. Pro letošek firma počítá s tržbami ve výši 7,4 až 7,6 miliardy eur a eviduje objem nevyřízených objednávek ve výši 14 miliard eur. Provozní marže má zůstat na 24 až 25 procentech.
Zdroj foto: Czechoslovak Group