CSG debutuje v Amsterdamu i Praze, trhy uklidňuje obrat u Grónska a Intel zklamal

Dnes se začne obchodovat s akciemi CSG na amsterdamské burze a v rámci dual listingu také na trhu Free Market pražské burzy. Globální sentiment podporuje zmírnění napětí mezi USA a NATO, což umožnilo znovu otevřít cestu pro schválení obchodní dohody mezi EU a USA. Dění doplňují geopolitické signály z jednání o Ukrajině, zásadní varování šéfa na WEF k technologickým bublinám na AI a výrazný propad akcií Intelu kvůli slabému výhledu. Evropské futures jsou v červeném.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX -0,2 %.
Dnes se začne na burze v Amsterdamu obchodovat s akciemi Czechoslovak Group (CSG), která by v rámci svého IPO mohla získat až 3,8 miliardy eur při valuaci 25 miliard eur. Akcie českého zbrojaře bude možné obchodovat i prostřednictvím obchodní platformy a obchodní aplikace Patria Finance. Díky dual listingu bude možné titul obchodovat také na Burze cenných papírů Praha (BCPP), konkrétně na trhu Free Market.
Zadávání pokynů k nákupu akcií CSG v obchodních aplikacích Patria Finance je již umožněno, avšak jejich realizace proběhne až po zahájení obchodování, kdy bude teprve stanovena otevírací cena v rámci úvodní aukce. "Dovolujeme si klienty upozornit, že během této předobchodní fáze dochází pouze ke shromažďování pokynů bez jejich provádění. Výsledná realizace a cena závisí na ceně určené aukcí při zalistování nového titulu. Pokyn tak může, ale i nemusí být proveden podle toho, jaká bude otevírací cena po zahájení obchodování," uvádí Patria Finance.
Experti předpokládají, že po zahájení obchodování na burze cena akcií CSG prudce stoupne. V případě pražské burzy pak bude zahajovací cena "stanovena na základě přepočtu ceny na primárním trhu do českých korun, a to dle platného kurzu České národní banky k datu 22. 1. 2026", uvedla burza.
Na serveru Patria.cz je titul již nyní k dohledání pod názvem Czechoslovak Group, v boxu AKCIE ONLINE vlevo nahoře na homepage je titul uveden pod zkráceným jménem CSG.
Nálada se na trhu dramaticky zlepšila poté, co Donald Trump oznámil rámec pro potenciální dohodu s NATO týkající se Grónska, a tím stáhl svůj plán zavést obchodní cla na osm evropských zemí od 1. února, stejně jako hrozbu použití síly k dobytí ostrova. Ačkoli Trump neposkytl žádné zásadní podrobnosti, uvedl pouze, že probíhají „další diskuse“ ohledně navrhovaného obranného štítu „Zlatá kupole“. Trump opakovaně požadoval, aby se Grónsko stalo součástí USA, ačkoli není jasné, zda od tohoto požadavku po středeční dohodě upustil.
USA přepracují svou obrannou dohodu s Dánskem ohledně své vojenské přítomnosti v Grónsku, uvedli lidé obeznámení s situací. Jednání stále probíhají. Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen uvedl, že je otevřen posílení obrany, včetně stálé přítomnosti NATO, a zároveň zdůraznil, že ostrov musí být zapojen do jakýchkoli rozhodnutí o své budoucnosti.
Zákonodárci Evropské unie se po uvolnění napětí zároveň chystají obnovit hlasování o ratifikaci obchodní dohody mezi EU a USA. Očekává se, že zákonodárci Evropské unie budou hlasovat o ratifikaci obchodní dohody pravděpodobně v nadcházejících dnech. Schválení Parlamentem je posledním krokem EU potřebným k tomu, aby obchodní dohoda vstoupila v platnost.
Ruský prezident Vladimir Putin vedl čtyřhodinové rozhovory s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem o mírovém plánu, který Kreml označil za „užitečný v každém smyslu“ pro obě strany. Válka však bude pokračovat, dokud nebudou vyřešeny územní otázky s Ukrajinou. Další jednání se budou konat ve Spojených arabských emirátech. Vedoucí představitelé EU naléhavě vyzvali své kolegy, aby vrátili Ukrajinu na vrchol programu. Evropští představitelé se mezitím rozchází v názorech na to, jak se k USA zachovat v budoucnu - někteří volali po neustálé připravenosti k odvetě a jiní zdůrazňovali důležitost udržování vztahů.
Umělá inteligence (AI) se promění ve spekulativní bublinu, pokud se její využití nerozšíří i mimo velké technologické společnosti a bohaté ekonomiky. Na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu to tento týden řekl generální ředitel americké technologické společnosti Satya Nadella. Právě data ukazují, že navzdory masivním investicím do infrastruktury, dlouhodobé propagaci v médiích a téměř nulovým technologickým bariérám na straně uživatelů zůstává využití technologie v podobě takzvaných velkých jazykových modelů (LLM) jako ChatGPT od OpenaAI nebo od Googlu poměrně nízké. Výrazně nižší je potom v zemích takzvaného globálního jihu. Opět tím rostou obavy z cirkulárních dohod, které podporují boom umělé inteligence. Riziko spočívá v tom, že mohou vytvářet zkreslené pobídky, které mohou vést ke špatnému rozhodování a zvětšit ztráty, pokud by poptávka po umělé inteligenci neodpovídala vysokým očekáváním.
Čínský vlastník sociální sítě TikTok, společnost ByteDance dokončila dohodu o založení společného podniku ve Spojených státech s většinovým podílem amerických investorů, aby se vyhnula zákazu TikToku v USA. Dohodu uvítal americký prezident Donald Trump, který poděkoval svému čínskému protějšku Si Ťin-pchingovi za to, že dohodu schválil. Agentura Reuters označila dohodu za milník po letech bojů, které začaly v srpnu 2020 kvůli obavám o národní bezpečnost. Aplikaci pro krátká videa používá více než 200 milionů Američanů, tedy více než polovina obyvatel Spojených států. Společnost TikTok USDS Joint Venture LLC zabezpečí data, aplikace a algoritmy amerických uživatelů prostřednictvím opatření na ochranu osobních údajů a kybernetické bezpečnosti, uvedla společnost.
Americký prezident Donald Trump podal žalobu na banku Chase kvůli takzvanému "debankingu", tedy, že mu údajně přestala poskytovat finanční služby z politických důvodů. Trumpův právník Alejandro Brito včera podal jménem prezidenta a několika jeho hotelových a pohostinských společností žalobu a požaduje náhradu škody ve výši pěti miliard dolarů.
Intel vydal pro aktuální čtvrtletí slabou prognózu, protože nedostatek dodávek ztěžuje výrobci čipů uspokojovat poptávku zákazníků. To je zklamáním pro investory, kteří očekávali větší podporu od nových produktů. se potýká i s výnosy z výroby (procento použitelných čipů vycházejících z jejích továren. Akcie Intelu ve čtvrtek po zveřejnění zprávy klesly v prodlouženém obchodování až o 10 %.