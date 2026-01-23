Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
CSG debutuje v Amsterdamu i Praze, trhy uklidňuje obrat u Grónska a Intel zklamal

CSG debutuje v Amsterdamu i Praze, trhy uklidňuje obrat u Grónska a Intel zklamal

23.01.2026 8:50
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Dnes se začne obchodovat s akciemi CSG na amsterdamské burze a v rámci dual listingu také na trhu Free Market pražské burzy. Globální sentiment podporuje zmírnění napětí mezi USA a NATO, což umožnilo znovu otevřít cestu pro schválení obchodní dohody mezi EU a USA. Dění doplňují geopolitické signály z jednání o Ukrajině, zásadní varování šéfa Microsoftu na WEF k technologickým bublinám na AI a výrazný propad akcií Intelu kvůli slabému výhledu. Evropské futures jsou v červeném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX -0,2 %.

Dnes se začne na burze v Amsterdamu obchodovat s akciemi Czechoslovak Group (CSG), která by v rámci svého IPO mohla získat až 3,8 miliardy eur při valuaci 25 miliard eur. Akcie českého zbrojaře bude možné obchodovat i prostřednictvím obchodní platformy a obchodní aplikace Patria Finance. Díky dual listingu bude možné titul obchodovat také na Burze cenných papírů Praha (BCPP), konkrétně na trhu Free Market.

Zadávání pokynů k nákupu akcií CSG v obchodních aplikacích Patria Finance je již umožněno, avšak jejich realizace proběhne až po zahájení obchodování, kdy bude teprve stanovena otevírací cena v rámci úvodní aukce. "Dovolujeme si klienty upozornit, že během této předobchodní fáze dochází pouze ke shromažďování pokynů bez jejich provádění. Výsledná realizace a cena závisí na ceně určené aukcí při zalistování nového titulu. Pokyn tak může, ale i nemusí být proveden podle toho, jaká bude otevírací cena po zahájení obchodování," uvádí Patria Finance.

Experti předpokládají, že po zahájení obchodování na burze cena akcií CSG prudce stoupne. V případě pražské burzy pak bude zahajovací cena "stanovena na základě přepočtu ceny na primárním trhu do českých korun, a to dle platného kurzu České národní banky k datu 22. 1. 2026", uvedla burza.

Na serveru Patria.cz je titul již nyní k dohledání pod názvem Czechoslovak Group, v boxu AKCIE ONLINE vlevo nahoře na homepage je titul uveden pod zkráceným jménem CSG.

Nálada se na trhu dramaticky zlepšila poté, co Donald Trump oznámil rámec pro potenciální dohodu s NATO týkající se Grónska, a tím stáhl svůj plán zavést obchodní cla na osm evropských zemí od 1. února, stejně jako hrozbu použití síly k dobytí ostrova. Ačkoli Trump neposkytl žádné zásadní podrobnosti, uvedl pouze, že probíhají „další diskuse“ ohledně navrhovaného obranného štítu „Zlatá kupole“. Trump opakovaně požadoval, aby se Grónsko stalo součástí USA, ačkoli není jasné, zda od tohoto požadavku po středeční dohodě upustil.

USA přepracují svou obrannou dohodu s Dánskem ohledně své vojenské přítomnosti v Grónsku, uvedli lidé obeznámení s situací. Jednání stále probíhají. Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen uvedl, že je otevřen posílení obrany, včetně stálé přítomnosti NATO, a zároveň zdůraznil, že ostrov musí být zapojen do jakýchkoli rozhodnutí o své budoucnosti.

Zákonodárci Evropské unie se po uvolnění napětí zároveň chystají obnovit hlasování o ratifikaci obchodní dohody mezi EU a USA. Očekává se, že zákonodárci Evropské unie budou hlasovat o ratifikaci obchodní dohody pravděpodobně v nadcházejících dnech. Schválení Parlamentem je posledním krokem EU potřebným k tomu, aby obchodní dohoda vstoupila v platnost.

Ruský prezident Vladimir Putin vedl čtyřhodinové rozhovory s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem o mírovém plánu, který Kreml označil za „užitečný v každém smyslu“ pro obě strany. Válka však bude pokračovat, dokud nebudou vyřešeny územní otázky s Ukrajinou. Další jednání se budou konat ve Spojených arabských emirátech. Vedoucí představitelé EU naléhavě vyzvali své kolegy, aby vrátili Ukrajinu na vrchol programu. Evropští představitelé se mezitím rozchází v názorech na to, jak se k USA zachovat v budoucnu - někteří volali po neustálé připravenosti k odvetě a jiní zdůrazňovali důležitost udržování vztahů.

Umělá inteligence (AI) se promění ve spekulativní bublinu, pokud se její využití nerozšíří i mimo velké technologické společnosti a bohaté ekonomiky. Na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu to tento týden řekl generální ředitel americké technologické společnosti Microsoft Satya Nadella. Právě data Microsoftu ukazují, že navzdory masivním investicím do infrastruktury, dlouhodobé propagaci v médiích a téměř nulovým technologickým bariérám na straně uživatelů zůstává využití technologie v podobě takzvaných velkých jazykových modelů (LLM) jako ChatGPT od OpenaAI nebo Gemini od Googlu poměrně nízké. Výrazně nižší je potom v zemích takzvaného globálního jihu. Opět tím rostou obavy z cirkulárních dohod, které podporují boom umělé inteligence. Riziko spočívá v tom, že mohou vytvářet zkreslené pobídky, které mohou vést ke špatnému rozhodování a zvětšit ztráty, pokud by poptávka po umělé inteligenci neodpovídala vysokým očekáváním.

Čínský vlastník sociální sítě TikTok, společnost ByteDance dokončila dohodu o založení společného podniku ve Spojených státech s většinovým podílem amerických investorů, aby se vyhnula zákazu TikToku v USA. Dohodu uvítal americký prezident Donald Trump, který poděkoval svému čínskému protějšku Si Ťin-pchingovi za to, že dohodu schválil. Agentura Reuters označila dohodu za milník po letech bojů, které začaly v srpnu 2020 kvůli obavám o národní bezpečnost. Aplikaci pro krátká videa používá více než 200 milionů Američanů, tedy více než polovina obyvatel Spojených států. Společnost TikTok USDS Joint Venture LLC zabezpečí data, aplikace a algoritmy amerických uživatelů prostřednictvím opatření na ochranu osobních údajů a kybernetické bezpečnosti, uvedla společnost.

Americký prezident Donald Trump podal žalobu na banku JPMorgan Chase kvůli takzvanému "debankingu", tedy, že mu údajně přestala poskytovat finanční služby z politických důvodů. Trumpův právník Alejandro Brito včera podal jménem prezidenta a několika jeho hotelových a pohostinských společností žalobu a požaduje náhradu škody ve výši pěti miliard dolarů.

Intel vydal pro aktuální čtvrtletí slabou prognózu, protože nedostatek dodávek ztěžuje výrobci čipů uspokojovat poptávku zákazníků. To je zklamáním pro investory, kteří očekávali větší podporu od nových produktů. Intel se potýká i s výnosy z výroby (procento použitelných čipů vycházejících z jejích továren. Akcie Intelu ve čtvrtek po zveřejnění zprávy klesly v prodlouženém obchodování až o 10 %.

 
 

Čtěte více:

Goldman Sachs navyšuje pro zlato cílovou cenu ke konci roku na 5 400 dolarů
22.01.2026 12:16
Goldman Sachs navyšuje pro zlato cílovou cenu ke konci roku na 5 400 dolarů
Goldman Sachs zvýšila svou cílovou cenu zlata ke konci roku 2026 o ví...
S akciemi CSG lze obchodovat i přes Patrii. Na co si dát při zadávání pokynu pozor
22.01.2026 17:40
S akciemi CSG lze obchodovat i přes Patrii. Na co si dát při zadávání pokynu pozor
V pátek začne na burze v Amsterdamu obchodování s akciemi Czechoslovak...
Trhy se oklepávají z Trumpových pohrůžek
22.01.2026 22:00
Trhy se oklepávají z Trumpových pohrůžek
Federální rezervní systém se má sejít příští týden a trhy obecně očeká...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
23.01.2026
11:22Strnadovo jmění se ze dne na den více než zdvojnásobilo. Je třetím nejbohatším na světě v kategorii do 40 let
11:18Nevýrazné obchodování před dalším rizikovým víkendem  
10:28Akcie Intelu padají po výsledcích a slabém výhledu až o 14 procent
9:53ŽIVĚ: Makrokompas s Petrem Sklenářem z ČNB
9:28Akcie CSG otevřely při svém debutu v plusu o více než 30 procent
8:50CSG debutuje v Amsterdamu i Praze, trhy uklidňuje obrat u Grónska a Intel zklamal  
8:42Rozbřesk: Vláda od dubna zvýší platy ve veřejném sektoru, porostou rychleji než v soukromém sektoru
6:07Damodaran: Můj přístup k investicím a Buffettova past
22.01.2026
22:00Trhy se oklepávají z Trumpových pohrůžek  
17:40S akciemi CSG lze obchodovat i přes Patrii. Na co si dát při zadávání pokynu pozor
17:12Ono to zase takové eso není…
16:26Růst americké ekonomiky ve třetím čtvrtletí zrychlil na 4,4 procenta
15:20Deutsche Bank: AI čeká těžký rok, prim budou hrát tři témata
13:49Invesco: Rekordní koncentrace, rekordní riziko. Nastal čas pro nevážené S&P 500?
12:46Zadlužení EU se ve třetím čtvrtletí zvýšilo, v Česku ale kleslo
12:39Český kapitál loni na světovém trhu posílil, transakcí přibyla čtvrtina
12:23Investoři se vracejí do akcií, ale zlato si nechávají  
12:16Goldman Sachs navyšuje pro zlato cílovou cenu ke konci roku na 5 400 dolarů
10:33Ubisoft ve vážných problémech: společnost ruší herní projekty a zavírá studia. Akcie padají až o 30 procent
9:10Rozbřesk: Obchodní válka s USA je stále větší hrozba pro růst než pro inflaci

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět