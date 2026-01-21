Hledat v komentářích

S akciemi CSG se bude od pátku obchodovat i na Free Market v Praze

S akciemi CSG se bude od pátku obchodovat i na Free Market v Praze

21.01.2026 13:12, aktualizováno: 21.1. 13:29
Autor: Redakce, Patria.cz

Na neregulovaném trhu pražské burzy Free Market bude v pátek 23. ledna zahájeno obchodování s emisí společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada. Nejde o hlavní trh burzy. Emise bude od prvního dne obchodování dostupná všem investorům, obchodovat se s ní bude v českých korunách, informovala Burza cenných papírů Praha. Holding CSG, který se zaměřuje hlavně na zbrojní průmysl, se bude od pátku obchodovat také na hlavním trhu burzy v Amsterdamu.

Trh Free Market umožňuje obchodování akcií, které se primárně obchodují na jiných zahraničních trzích, a to při využití obchodní infrastruktury Burzy cenných papírů Praha. "Zařazení emise CSG N.V. na trh Free Market rozšiřuje nabídku investičních příležitostí pro české investory a zároveň usnadňuje přístup k zahraničním akciovým titulům v domácím prostředí a v lokální měně," uvedla burza.

"S cílem podpořit likviditu a usnadnit investorům přístup k nové emisi bude se obchodovat s akciemi CSG v prvním měsíci bez burzovních poplatků. Pokud emise splní všechny stanovené podmínky, může být zařazena do indexu PX v rámci pravidelné aktualizace báze indexu v březnu 2026," uvádí dále burza.

CSG nabízí na burze Euronext v Amsterdamu akcie za přibližně 3,3 miliardy eur (téměř 80,2 miliardy Kč). Při případném navýšení může celkový objem akcií dosáhnout zhruba 3,8 miliardy eur (asi 92,3 miliardy korun). Upisovací období potrvá od úterý do čtvrtka, začátek obchodování je plánovaný na pátek. Akcie jsou určené pro institucionální investory.

Z objemu 3,3 miliardy eur připadá 750 milionů eur na nové akcie a přibližně 2,6 miliardy eur na akcie, které prodává hlavní akcionář holdingu CSG, společnost CSG FIN. Cena jedné akcie činí 25 eur. Holding už dříve informoval o tom, že obdržel závazné nabídky od tří investorů - společností Artisan Partners Limited Partnership, BlackRock a Al-Rayyan Holding LLC - za celkem 900 milionů eur. Peníze z akcií chce firma použít na další rozvoj.

CSG je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo. V tomto odvětví expandovala ještě před úplnou invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022.

 

