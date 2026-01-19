Hledat v komentářích

CSG údajně začne zítra sbírat objednávky, na amsterdamské burze má mít debut v pátek

CSG údajně začne zítra sbírat objednávky, na amsterdamské burze má mít debut v pátek

19.01.2026 16:43, aktualizováno: 19.1. 17:13
Autor: David Jestřabík, Patria Finance

Aktualizováno

Výrobce obrněných vozidel a munice CSG plánuje podle zdrojů agentury Bloomberg zahájit obchodování na burze v Amsterdamu už na konci tohoto týdne. Sběr objednávek by podle zdrojů Bloombergu mohl začít již v úterý a skončit ve čtvrtek. Podle makléře Patria Finance Františka Kronuse prozatím není jasné, jestli bude firma příjímat objednávky také od retailových investorů, nebo pouze od těch institucionálních. Více informací by podle Kronuse mělo být k dispozici v úterý ráno.

Společnost zvažuje stanovení ceny v urychlené primární veřejné nabídce akcií, která by ohodnotila společnost přibližně na 25 miliard eur, uvedli lidé obeznámení se záležitostí. Dříve firma zvažovala ocenění až 30 miliard eur

Třídenní okno pro přijímání objednávek by bylo na IPO velikosti CSG nezvykle krátké. Rychlejší harmonogramy mohou firmám pomoci omezit tzv. tržní riziko, kdy náhlé změny nálady investorů mohou proces IPO narušit. Zdroje Bloombergu dodaly, že ocenění, načasování i struktura nabídky se mohou ještě změnit. Mluvčí CSG odmítl informace komentovat.

Společnost už dříve pracovala s poměrně napjatým harmonogramem, jelikož plánovala zahájit obchodování už na konci ledna, uvedl dříve Bloomberg.

Vstup na burzu je pro firmy dlouhý proces, který zahrnuje měsíce příprav. Časový rámec realizace takových transakcí v Evropě, který tradičně zahrnuje jednání s investory před stanovením cenového rozpětí a následné formální přijímání objednávek, některé firmy v posledních letech zkrátily z obvyklých čtyř týdnů, aby snížily tržní riziko.

Nabídka CSG má využít růstu obranných akcií, který pokračuje i na začátku letošního roku v souvislosti s americkými kroky ve Venezuele a rétorikou ohledně Grónska. Koš evropských obranných titulů sestavený Goldman Sachs se za poslední dva roky více než ztrojnásobil a v pondělí dále posílil.

Podle dřívějších informací Bloomberg by společnost a její majitel Michal Strnad mohli prostřednictvím nabídky získat celkem 3 až 4 miliardy eur. Pražská firma minulý týden uvedla, že v rámci IPO v Amsterdamu plánuje prodat nové akcie v hodnotě 750 milionů eur.

Strnad v rámci transakce prodá také dosud nespecifikované množství stávajících akcií. Investoři Artisan Partners, BlackRock a dceřiná společnost Qatar Investment Authority se pak zavázali odkoupit dohromady 900 milionů eur upisovaných.

 
 
 

Váš názor
  Přidat názor
    A Patria nabídne
    19.01.2026 16:46

    nějakou možnost jak se k IPO dostat nebo si máme nakoupit jinde ?
    Mike -Green D. is killing Europe
    Přidat názor
      Re: A Patria nabídne
      19.01.2026 18:51

      Taky by mě zajímalo.
      Riam
