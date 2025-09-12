Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Silný vývoz nestačil, běžný účet ČR ve druhém kvartálu skončil hluboko v záporu

Silný vývoz nestačil, běžný účet ČR ve druhém kvartálu skončil hluboko v záporu

12.09.2025 11:40
Autor: ČTK

Běžný účet platební bilance, který je souhrnem všech ekonomických transakcí české ekonomiky se zahraničím, skončil ve druhém čtvrtletí schodkem 66 miliard korun. Předběžné údaje dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Loni ve stejném období schodek činil 6,7 miliardy koruny. V letošním prvním čtvrtletí byla platební bilance podle aktuálních dat v přebytku 96,6 miliardy korun, v červnu ČNB uváděla přebytek 122,4 miliardy korun.

2
Zdroj: ČNB

Bilance zboží a služeb vykázala ve druhém čtvrtletí přebytek 117,4 miliardy korun, což bylo meziročně o 36,4 miliardy korun méně. Obchodní bilance se zbožím evidovala přebytek 94,5 miliardy korun, meziročně to bylo zhoršení o 23,2 miliardy korun. Bilance služeb skončila rovněž přebytkem, a to ve výši 22,9 miliardy korun, meziročně byl nižší o 13,2 miliardy korun.

"Tento vývoj ovlivnil především meziroční růst dovozu telekomunikačních služeb, služeb v oblasti počítačů a informačních služeb, odborných služeb a poradenských služeb v oblasti řízení a služeb v oblasti dopravy. Meziroční pokles aktivního salda v oblasti služeb byl dále způsoben i meziročním poklesem vývozu zajištění," uvedla ČNB.

Celkový obchodní obrat zboží a služeb v běžných cenách byl v meziročním srovnání ve druhém čtvrtletí o 4,6 procenta vyšší při navýšení vývozu o 43,2 miliardy korun a dovozu o 79,6 miliardy korun.

Saldo bilance prvotních důchodů bylo záporné, ve druhém čtvrtletí činilo 172,9 miliardy korun. Jeho meziroční zhoršení o 24,2 miliardy korun ovlivnily podle ČNB především meziročně vyšší vyplacené dividendy zahraničním přímým investorům. Objem těchto dividend činil 188,6 miliardy korun, což představuje v meziročním srovnání růst o 20,4 miliardy korun.

V bilanci druhotných důchodů vznikl ve druhém čtvrtletí schodek 10,4 miliardy korun. Do meziročního zlepšení salda o 1,3 miliardy korun se podle centrální banky příznivě promítl především růst aktivního salda čistých příjmů z rozpočtu EU zaznamenávaných v bilanci druhotných důchodů.

 

Čtěte více:

Rusinko: Trh práce dále ochlazuje, míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,4 %
08.08.2025 10:43
Rusinko: Trh práce dále ochlazuje, míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,4 %
Nezaměstnanost v Česku v červenci vzrostla na 4,4 %, což je nejvyšší č...
Ceny v průmyslu v červenci opět klesly
18.08.2025 10:07
Ceny v průmyslu v červenci opět klesly
Ceny průmyslových výrobců v Česku letos v červenci opět meziročně kles...
Rozpočtová disciplína brzdí ekonomiku, tvrdí Havlíček z ANO. Česko musí podle něj investovat do růstu
20.08.2025 11:38
Rozpočtová disciplína brzdí ekonomiku, tvrdí Havlíček z ANO. Česko musí podle něj investovat do růstu
Česká republika by se měla přestat trápit přehnanou rozpočtovou discip...
HDP revidován vzhůru, naděje na další pokles sazeb klesá
29.08.2025 10:07
HDP revidován vzhůru, naděje na další pokles sazeb klesá
HDP za druhý kvartál byl revidován vzhůru na 2,6 % y/y (z 2,4 %). Mezi...
Ministerstvo financí navrhlo rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard korun
01.09.2025 8:28
Ministerstvo financí navrhlo rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard korun
Ministerstvo financí dnes navrhlo vládě státní rozpočet na příští rok ...


Váš názor
Aktuální komentáře
12.09.2025
14:45Potenciální fúze Paramountu a Warner Bros. může narazit u regulátorů. Hrozbou je i Trump
13:42Perly týdne: Fed doposud nikdy nesnížil sazby, když byly finanční podmínky uvolněné
12:15Národní ikony v krizi: Problémy Novo Nordisku a Orstedu rezonují v dánské ekonomice
11:40Silný vývoz nestačil, běžný účet ČR ve druhém kvartálu skončil hluboko v záporu
11:12Zlato září jako nikdy předtím, stříbro nejvýše od roku 2011
10:54Růstová nálada akciích si na konci týdne vybírá přestávku  
10:01Chystá se spojení velkých hollywoodských studií? Paramount Skydance se zajímá o Warner Bros. Discovery
9:51Microsoft a OpenAI podepsaly nezávaznou dohodu o nové fázi spolupráce
8:52Zlato na rekordu, OpenAI mění strukturu a NATO reaguje na ruské drony. Futures jsou v zeleném  
8:49Rozbřesk: Koruna zpět pod 24,40 EUR/CZK, dolar vyděsila špatná data z amerického trhu práce
6:34Jan Bureš na téma Trumpova cla: Proč jsou zatím dopady na Česko mírnější?  
11.09.2025
22:02Wall Street slaví známky blížícího se snížení sazeb Fedu, akcie i zlato rostou  
17:25Britská „krize“
15:52ČNB nechala sazbu rezervy na ochranu úvěrového trhu beze změny na 1,25 pct
15:48Dominik Rusinko: Úrokové sazby ECB beze změny, laťka pro jejich snížení je vysoko
15:05Americká inflace narostla, ale obavy nezvedá
14:26ECB ponechala depozitní sazbu na dvou procentech
13:43Alibaba spouští třímiliardovou emisi dluhopisů na podporu AI a cloudových služeb
12:08Kubíček z ČNB: Další krok ČNB může být zvýšení sazeb, zatím to ale není na obzoru
11:18Agentura IEA zvýšila prognózu těžby ropy i výhled růstu poptávky

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
10:00CZ - Běžný účet, mld. Kč
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět