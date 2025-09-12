Silný vývoz nestačil, běžný účet ČR ve druhém kvartálu skončil hluboko v záporu

Běžný účet platební bilance, který je souhrnem všech ekonomických transakcí české ekonomiky se zahraničím, skončil ve druhém čtvrtletí schodkem 66 miliard korun. Předběžné údaje dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Loni ve stejném období schodek činil 6,7 miliardy koruny. V letošním prvním čtvrtletí byla platební bilance podle aktuálních dat v přebytku 96,6 miliardy korun, v červnu ČNB uváděla přebytek 122,4 miliardy korun.
Zdroj: ČNB
Bilance zboží a služeb vykázala ve druhém čtvrtletí přebytek 117,4 miliardy korun, což bylo meziročně o 36,4 miliardy korun méně. Obchodní bilance se zbožím evidovala přebytek 94,5 miliardy korun, meziročně to bylo zhoršení o 23,2 miliardy korun. Bilance služeb skončila rovněž přebytkem, a to ve výši 22,9 miliardy korun, meziročně byl nižší o 13,2 miliardy korun.
"Tento vývoj ovlivnil především meziroční růst dovozu telekomunikačních služeb, služeb v oblasti počítačů a informačních služeb, odborných služeb a poradenských služeb v oblasti řízení a služeb v oblasti dopravy. Meziroční pokles aktivního salda v oblasti služeb byl dále způsoben i meziročním poklesem vývozu zajištění," uvedla ČNB.
Celkový obchodní obrat zboží a služeb v běžných cenách byl v meziročním srovnání ve druhém čtvrtletí o 4,6 procenta vyšší při navýšení vývozu o 43,2 miliardy korun a dovozu o 79,6 miliardy korun.
Saldo bilance prvotních důchodů bylo záporné, ve druhém čtvrtletí činilo 172,9 miliardy korun. Jeho meziroční zhoršení o 24,2 miliardy korun ovlivnily podle ČNB především meziročně vyšší vyplacené dividendy zahraničním přímým investorům. Objem těchto dividend činil 188,6 miliardy korun, což představuje v meziročním srovnání růst o 20,4 miliardy korun.
V bilanci druhotných důchodů vznikl ve druhém čtvrtletí schodek 10,4 miliardy korun. Do meziročního zlepšení salda o 1,3 miliardy korun se podle centrální banky příznivě promítl především růst aktivního salda čistých příjmů z rozpočtu EU zaznamenávaných v bilanci druhotných důchodů.