Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Překlápění cyklu

Překlápění cyklu

15.01.2026 17:11
Autor: Jiří Soustružník

V principu se dá uvažovat o tom, že valuace akciového trhu jdou první, zisky obchodovaných firem se pohybují za nimi (a ty zase předbíhají celou ekonomickou aktivitu). Kde jsme v tomto cyklu nyní a může být dál?

Goldman Sachs v následujícím grafu ukazuje vývoj valuací, zisků a dividend na americkém akciovém trhu. Jinak řečeno, ukazuje, co táhlo nahoru, či dolů ceny a jak ty spolu s vyplácenými dividendami určovaly celkovou návratnost trhu. V podstatě tu vidíme část cyklu odpovídajícímu výše zmíněnému:

Po propadu valuací v roce 2022 přišel jejich prudký růst, zatímco zisky se zvyšovaly pomalejším tempem. Role se ale postupně prohazovaly, v minulém roce k celkové návratnosti už dominantně přispívaly zisky, valuace hrály mnohem menší roli. Pro rok příští pak Goldman Sachs čeká celkovou 12 % návratnost, kde 11 procentních bodů zajistí zisky, valuace nic nepřidají, ani neuberou:

1
Zdroj: X

Pokud by doposud pozorovaný v podstatě učebnicový vývoj pokračoval dál, valuace by začaly z celkové návratnosti postupně ubírat, zisky by jí držely nahoře a po čase by se přidaly ke směru valuací. Ty už by ale v té době zase flirtovaly s opětovným obratem směrem nahoru. Na blížící se pokles valuací přitom nepoukazuje jen samotný cyklus, ale i to, kam se během jeho předchozí fáze dostaly – pohybují se na mimořádně vysokých úrovních. Ovšem tento cyklický pohled není v současné době ani zdaleka dostatečný, protože na trhu hrají významnou roli strukturální síly. Tedy očekávání spojená s novými technologiemi.

Ani strukturální vývoj ale podle mne není to, co by valuace drželo na nějakém novém normálu valuací pohybujícím se výrazně nad 20 (u poměru cen k ziskům). Čímž se dostávám k tomu, o čem jsme tento týden již hovořili – valuace mohou klesat přes nižší ceny, či vyšší zisky. Trhy samozřejmě počítají s druhou možností (jinak by ceny šly dolů již nyní). Ukazoval jsem tu scénář, kdy by akcie vynášely cca požadovanou návratnost a valuace by klesaly k nějakému historickému standardu. Stačí na to například „jen“ cca 10 % růst zisků po dobu cca sedmi let (viz v předchozí úvahy z tohoto týdne).

Dnes bych k uvedenému dodal následující graf s vývojem ziskových marží amerických obchodovaných společností. Tedy historickým a očekávaným „konsenzem“ (fakticky nic takového neexistuje, jde o průměr očekávání). V grafu mimo jiné vidíme, že firmy byly po roce 2020 schopny prudce zvýšit své marže a to vysoko nad ty z roku 2019 – ve vysoko inflačním prostředí společnosti dovedly zvýšit rozdíl mezi jednotkovými náklady a prodejními cenami. Což mimochodem dost vypovídá o tom, jaké povahy byla tehdejší inflace.

2
Zdroj: X

V grafu ale hlavně vidíme, že podle očekávání by marže měly dál stoupat do historicky mimořádných výšin. Což by zapadalo do celkového obrázku prudce rostoucí produktivity, slabšího trhu práce a nízkých mzdových tlaků. A tudíž nadále rostoucího podílu zisků na celkových příjmech. Co dodat? Možná to, že dlouhodobým ideálem by i pro akcie neměla být extrémní nerovnováha, ale směřování k celkové ekonomické rovnováze.


Čtěte více:

Technologie otáčejí vzhůru, zatímco drahé kovy přerušily jízdu
15.01.2026 11:22
Technologie otáčejí vzhůru, zatímco drahé kovy přerušily jízdu
Výsledková sezóna nyní patří mezi klíčová témata, která promlouvají do...
Tržní hodnota ASML překročila 500 miliard dolarů díky optimistickému výhledu TSMC
15.01.2026 12:25
Tržní hodnota ASML překročila 500 miliard dolarů díky optimistickému výhledu TSMC
Akcie společnosti ASML vystřelily na rekordní maximum a její tržní hod...
BlackRock překonal očekávání: ve správě už má rekordních 14 bilionů dolarů
15.01.2026 12:47
BlackRock překonal očekávání: ve správě už má rekordních 14 bilionů dolarů
Největší správce aktiv na světě BlackRock hlásí za loňský čtvrtý kvart...
Německé hospodářství po dvou letech poklesu loni podle statistiků mírně vzrostlo
15.01.2026 13:04
Německé hospodářství po dvou letech poklesu loni podle statistiků mírně vzrostlo
Německá ekonomika v loňském roce po dvou letech poklesu vzrostla. Hru...
Obchodnící Goldman Sachs překonali očekávání, celkové tržby investiční banky ale klesly
15.01.2026 13:40
Obchodnící Goldman Sachs překonali očekávání, celkové tržby investiční banky ale klesly
Americká investiční banka Goldman Sachs zveřejnila výsledky za čtvrté ...
AI cyklus nekončí: TSMC překonává očekávání a žene polovodičový sektor vzhůru
15.01.2026 14:33
AI cyklus nekončí: TSMC překonává očekávání a žene polovodičový sektor vzhůru
První vlaštovka z AI komplexu přiletěla brzy a ohlašuje, že AI cyklus ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
15.01.2026
17:11Překlápění cyklu
16:45ČEZ, a.s.: Skupina ČEZ dokončila akvizici společnosti Gas Distribution
15:59Boston Scientific koupí za 14,5 miliardy dolarů technologickou firmu Penumbra
15:55Miran: Fed se stále pohybuje výrazně nad neutrálními sazbami a k tomu není důvod
14:33AI cyklus nekončí: TSMC překonává očekávání a žene polovodičový sektor vzhůru  
13:40Obchodnící Goldman Sachs překonali očekávání, celkové tržby investiční banky ale klesly
13:04Německé hospodářství po dvou letech poklesu loni podle statistiků mírně vzrostlo
12:47BlackRock překonal očekávání: ve správě už má rekordních 14 bilionů dolarů
12:25Tržní hodnota ASML překročila 500 miliard dolarů díky optimistickému výhledu TSMC
11:22Technologie otáčejí vzhůru, zatímco drahé kovy přerušily jízdu  
11:03Novo Nordisk: Od ztráty důvěry k agresivní expanzi
9:47Růst maloobchodních tržeb v listopadu zrychlil na 4,6 procenta
9:25TSMC loni poprvé v historii vygenerovala přes 100 miliard dolarů na tržbách. Letos počítá s navýšením investic
8:52Rozbřesk: Úvěry domácnostem zrychlují, vklady naopak zpomalují… proč?
8:42Trump řekl, že Powella neodvolá a povolil vývoz AI čipů do Číny, evropské futures v zeleném  
6:05Morgan Stanley: Trhy ve vztahu k dluhům nejsou tak v pohodě, jak by se mohlo zdát
14.01.2026
22:00Na Wall Street se vybíraly zisky; dolů táhly technologie a banky  
17:09Zisky v letošním roce a posun od holubů na střeše k vrabcům v hrsti
15:52Traders Talk: Kontrariánské sázky se vracejí. Investiční inspirace na rok 2026
15:22Trumpova cla vs. realita: Loňské příjmy rekordní, ale na vojenský rozpočet nestačí

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - Maloobchodní tržby, y/y
14:30USA - Empire State Manufacturing index
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět