Detail - články
Rozbřesk: Lednový pokles nezaměstnanosti jako záminka pro stabilní sazby Fedu v březnu

Rozbřesk: Lednový pokles nezaměstnanosti jako záminka pro stabilní sazby Fedu v březnu

12.02.2026 9:15
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Pozdě, ale přece. Ve středu přišly na řadu oficiální lednové statistiky z amerického trhu práce. Odpoledne vydaný report v sobě obsahoval několik důležitých vzkazů.

Za prvé, míra nezaměstnanosti poklesla z úrovně 4,4 % na 4,3 %. To je ve velmi slabém reportu, jež se týká tvorby nových pracovních míst, velmi důležitá zpráva pro vedení Fedu. Američtí centrální bankéři se tak mohou uklidnit v tom smyslu, že trh práce nijak dramaticky neochlazuje, a tudíž se vedení Fedu může věnovat i vývoji inflace (lednová čísla vyjdou v pátek). Ta vinou vyšších celních sazeb zůsáváí nad cílem a měla by být hlavní záminkou pro ponechání oficiální sazby na březnovém zasedání beze změny na mírně restriktivní úrovni (3,50-3,75 %).

Za druhé, v situaci, kdy ještě není venku číslo za HDP pro předcházející kvartál, zveřejněná lednová data z amerického trhu práce dostala do hry i nowcast pro růst HDP pro první čtvrtletí 2026. Přírůstek nových pracovních míst na překvapivě solidní úrovni 130 tisíc (v privátním sektoru dokonce +172 tisíc) poskytuje velmi dobrý start do nového kvartálu, a tak není divu, že náš Americký stopař hlásí opět pěkný růst největší ekonomiky světa ve výši 2,6 % (mezikvartálně anualizovaně).

Za třetí, po významné revizi tvorby nových pracovních míst víme, že celkový růst nových pracovních míst činil v roce 2025 jen 181 tisíc. To implikuje, že od prosince 2024 ekonomika generovala měsíčně v průměru jen 24 tisíc nových pracovních míst. Vzhledem k tomu, že od konce roku 2024 vzrostla míra nezaměstnanosti jen 0,2 procentního bodu, tak to znamená, že rovnovážný přírůstek tvorby pracovních míst se s ohledem na stopku vystavenou migrací opravdu radikálně snížil. My jsme toto číslo v průběhu roku 2025 odhadovali na přibližně 75 tisíc, ale negativní revize dat roku 2025 značí, že nezaměstnanost nezvyšující přírůstek nových pracovních míst bude spíše na úrovni 50 tisíc měsíčně či dokonce méně.

Tolik k lednovým číslům z amerického trhu práce. Dodejme, že příliv čerstvých makroekonomických dat tohoto typu neuvadne ani dnes - odpoledne přijdou na pořad tradiční týdenní statistiky o žádostech o podporu, které nám umožní začít si formovat názor na souhrnné únorové statistiky, resp. payrolls.

TRHY

Koruna

Česká koruna se bez větších výkyvů nadále obchoduje v úzkém pásmu 24,20-24,30 EUR/CZK. Při absenci tuzemských makrodat se koruna nemá čeho chytit a vývoj na eurodolaru jí rovněž nechává chladnou. Zítra bude zveřejněn detail lednové inflace, který bude zajímavý z pohledu síly doma vyrobených cenových tlaků (inflace ve službách), ale celkově by jej měl korunový trh vstřebat bez větších problémů. Důležitý proto bude i nadále vývoj na globálních trzích.

Eurodolar

Překvapivě silná data z amerického trhu práce za měsíc leden (viz úvod) srazila včera odpoledne kurz eurodolaru až k hranici 1,185. Trh aktuálně prakticky vůbec nepočítá s tím, že by Fed na zasedání v březnu či květnu snižoval sazby. Tomu nakonec odpovídá i rétorika amerických centrálních bankéřů, která je až na výjimky (Miran či Waller) relativně neutrální.

Dnešek je z pohledu dat prakticky prázdný, a tak pokud do kurzu nezasáhne (geo)politika, tak trh může vyčkávat na zítřejší americká inflační čísla.

 

Čtěte více:

Trh práce není slabý, jeho vývoj naopak oddaluje snižování sazeb Fedu
11.02.2026 15:23
Trh práce není slabý, jeho vývoj naopak oddaluje snižování sazeb Fedu
Lednová data z amerického trhu práce vycházejí se zpožděním několika d...


