Bankovní asociace zlepšila odhad letošního hospodářského růstu na 2,6 procenta

Česká bankovní asociace (ČBA) zlepšila odhad letošního růstu české ekonomiky. Hrubý domácí produkt (HDP) se podle aktuální predikce zvýší o 2,6 procenta, v listopadu ČBA očekávala růst o 2,2 procenta. Za zlepšením stojí zejména silnější exportní a investiční aktivita. Průměrná inflace by letos podle ČBA měla být 1,7 procenta, v listopadu ji čekala 2,2 procenta.
Pro příští rok ponechala ČBA odhad hospodářského růstu na 2,6 procenta. Inflace v roce 2027 podle prognózy zrychlí na 2,3 procenta. Základní úroková sazba České národní banky se podle asociace v letošním ani v příštím roce nezmění a zůstane 3,5 procenta.
Prognóza v letošním roce očekává také mírné ochlazení trhu práce, když nezaměstnanost vzroste na 4,6 procenta z loňských 4,4 procenta. Příští rok by měla mírně klesnout na 4,5 procenta. Růst mezd bude podle ČBA zpomalovat, když v reálném vyjádření letos vzrostou o čtyři procenta po loňském růstu o 4,4 procenta, v roce 2027 se potom reálně zvýší o 2,9 procenta.
"Z pohledu výdajových komponent růstu HDP zůstává klíčovým tahounem spotřeba domácností," uvedl hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel. Zatímco loni vzrostla o 2,9 procenta, letos ČBA očekává její zvýšení o 2,8 procenta a v roce 2027 o 2,6 procenta. Kromě růstu reálných mezd by k vyšší spotřebě měly přispět i očekávané nebo už uskutečněné kroky vlády, jako převedení platby za obnovitelné zdroje energií ze spotřebitelů na stát, snížení odvodů živnostníků nebo vyšší valorizace penzí.
ČBA letos také očekává výrazné oživení investiční aktivity. Investice by se letos měly zvýšit o 3,2 procenta po loňském růstu o 0,9 procenta, v roce 2027 si tempo růstu udrží. Podle asociace bude pokračovat silná investiční aktivita státu, k níž se připojí i soukromý sektor.
Prognóza také očekává, že se letos prohloubí deficit veřejných financí na 2,9 procenta HDP z loňských 2,1 procenta HDP. Příští rok by podle ČBA měl deficit dosáhnout 2,6 procenta HDP. "Zhoršení fiskální disciplíny vidíme jako hlavní riziko, které bude ČNB bránit ve snížení úrokových sazeb. Případné posílení koruny je rizikem v opačném směru," uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.
Koruna bude podle ČBA mírně posilovat vůči euru. Zatímco loňský rok uzavírala s kurzem 24,20 CZK/EUR, letošní by měla ukončit na úrovni 24,10 CZK/EUR a do konce roku 2027 posílit o dalších 20 haléřů. Posilování české měny podle prognózy nahrává přetrvávající vyšší úrokové sazby ČNB proti sazbám Evropské centrální banky.
Predikce ČBA je optimističtější než lednový výhled ministerstva financí, který pro letošek předpokládá hospodářský růst 2,4 procenta a inflaci 2,1 procenta. Naopak je pesimističtější než prognóza ČNB z minulého týdne, podle níž HDP letos vzroste o 2,9 procenta a inflace bude 1,6 procenta.