Trhy dnes zamíří výše: Asijské vůči americkým nejdravější ve století, americká sněmovna chce odvrátit cla vůči Kanadě, česká posunula rozpočet

Trhy dnes zamíří výše: Asijské vůči americkým nejdravější ve století, americká sněmovna chce odvrátit cla vůči Kanadě, česká posunula rozpočet

12.02.2026 8:50
Autor: Redakce, Patria.cz

Futures pro hlavní akciové indexy na obou stranách Atlantiku citelně rostou. Americká Sněmovna se postavila proti prezidentu Trumpovi a snaží se zvrátit cla vůči Kanadě.

Bitcoin dál klesá, zatímco asijské akcie lámou rekordy. Slabé objemy přitom značí další propad
11.02.2026 11:51
Bitcoin dál klesá, zatímco asijské akcie lámou rekordy. Slabé objemy přitom značí další propad
Bitcoin dál padá a svou výkonností se čím dál více vzdaluje asijským a...
Emerging markets lámou rekordy. Investoři tam rotují z předražené Ameriky
11.02.2026 15:05
Emerging markets lámou rekordy. Investoři tam rotují z předražené Ameriky
Od akcií přes měny až po dluhopisy. Všechny typy Emerging markets neb...
Kudy teče AI capex: Tři nové Investiční tipy Patrie
12.02.2026 6:01
Kudy teče AI capex: Tři nové Investiční tipy Patrie
Investiční cyklus kolem umělé inteligence nabírá na obrátkách a začíná...
Smíšená nálada na Wall Street: Investoři stále nedokáží
11.02.2026 22:03
Smíšená nálada na Wall Street: Investoři stále nedokáží "docenit" vyšší kapitálové výdaje a k tomu všemu silnější trh práce
Středeční obchodování na Wall Street bylo netradičně doplněno o data z...
Rozbřesk: Lednový pokles nezaměstnanosti jako záminka pro stabilní sazby Fedu v březnu
12.02.2026 9:15
Rozbřesk: Lednový pokles nezaměstnanosti jako záminka pro stabilní sazby Fedu v březnu
Pozdě, ale přece. Ve středu přišly na řadu oficiální lednové statistik...


12.02.2026
9:34McDonald's zvýšil čtvrtletní zisk i tržby
9:15Rozbřesk: Lednový pokles nezaměstnanosti jako záminka pro stabilní sazby Fedu v březnu
8:50Trhy dnes zamíří výše: Asijské vůči americkým nejdravější ve století, americká sněmovna chce odvrátit cla vůči Kanadě, česká posunula rozpočet  
6:01Kudy teče AI capex: Tři nové Investiční tipy Patrie  
11.02.2026
22:03Smíšená nálada na Wall Street: Investoři stále nedokáží "docenit" vyšší kapitálové výdaje a k tomu všemu silnější trh práce  
17:18Čínské vlny
15:23Trh práce není slabý, jeho vývoj naopak oddaluje snižování sazeb Fedu
15:05Emerging markets lámou rekordy. Investoři tam rotují z předražené Ameriky
13:30Kaplan: Investoři hledají alternativy k dolarovým aktivům, stabilita měny je klíčová
11:57Bankovní asociace zlepšila odhad letošního hospodářského růstu na 2,6 procenta
11:55Akcie stále pod tlakem pochybností o AI, na programu důležitá data  
11:51Bitcoin dál klesá, zatímco asijské akcie lámou rekordy. Slabé objemy přitom značí další propad  
10:13Evropský software zpomaluje, hardware jede na vlně AI boomu  
10:10Dassault Systemes hlásí slabé výsledky i výhled, akcie padají nejvíce od roku 2002
8:45Rozbřesk: Trhy mají strach z masivních investic do AI. Je oprávněný?
8:39Obavy z AI zasahují tradiční finanční firmy a Paramount dál bojuje o Warner Bros.  
6:03AI investice zvyšují volatilitu na trzích. S&P 500 se po růstu může znovu octnout pod tlakem
10.02.2026
22:01Výnosy dluhopisů klesly po slabších maloobchodních tržbách  
17:37Akcie a „dluhové“ QE
15:07Spotify trhla rekordy v počtu nových uživatelů i marži, akcie vyskočily o 18 procent  

