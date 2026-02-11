Hledat v komentářích

Detail - články  
Smíšená nálada na Wall Street: Investoři stále nedokáží

Smíšená nálada na Wall Street: Investoři stále nedokáží "docenit" vyšší kapitálové výdaje a k tomu všemu silnější trh práce

11.02.2026 22:03
Autor: Jaromír Strnad, Patria Finance

Středeční obchodování na Wall Street bylo netradičně doplněno o data z amerického trhu práce za první měsíc letošního roku.

I přes výrazně silnější, jak očekávanou zaměstnanost v USA, konkrétně +130.000 pracovních míst m/m, ovšem konsensus pouze +65.000 pracovních míst m/m, tak se trh vydal v úvodu seance neočekávaně výše, aby nakonec v průběhu obchodování došlo k logickému neutralizování růstu. Současně byla uvedená i míra nezaměstnanosti, která činila 4,3 % vs konsensus 4,4 %.

Silnější trh práce totiž znamená menší ochotu centrálních bankéřů upravovat aktuální směřování monetární politiky neboli jednoduše zahájení snižování sazeb v roce 2026. Původně odhadovaný první červnový cut byl nově posunut až na červenec.

Z výše zmíněného vyplývá opatrná až smíšená nálada, kdy investoři nemají ochotu otevírat nové velké pozice a stále je na trhu patrná až chvílemi hmatatelná opatrnost investorů, kdy i nadále dochází k otáčení pozic z rizikovějších akcií v technologickém indexu do hodnotových společností např. v průmyslovém indexu.

Ačkoliv to nakonec nedopadlo jako v předešlých větách, tedy že nejvýkonnějším indexem byl technologický Nasdaq 100 , který přidal cirka 0,5 %. Průmyslový Dow Jones zaostal zhruba o 0,1 % a průměr S&P 500 naopak o 0,1 % vzrostl.

V článku by neměla chybět zmínka o stále probíhající výsledkové sezóně, kdy například akcie Robinhood odepsaly přibližně 10 %, a to především po slabších tržbách o více jak 5 % oproti odhadům, a taktéž slabšímu sentimentu v kryptosektoru.

Okolo 9 % se rovněž po zveřejnění výsledků propadly akcie Shopify, jejíž kvartální výsledky zaostaly za předem nastaveným analytickým konsensem.

K nevyrovnanému obchodování na zámořských trzích přispěly rovněž akcie velkých technologických hráčů jako Alphabet a Microsoft, které propadly o cca. 2 % a taktéž jedna z posledních reportovaných společností Amazon, která umazala cirka 1 %. Všechny tři zmíněné spojuje jeden fakt, a to výrazně vyšší kapex neboli větší kapitálové výdaje do AI, jak předem nastavené odhady. Dříve trh, a hlavně investoři k těmto větším investicím přistupoval pozitivně, ale nyní se již objevují obavy, jak se tyto investice propíšou do marží z produktů společností.

Na druhé straně barikády by se měli pohybovat společnosti jako Nvidia či ASML, tedy výrobce čipů a taktéž zařízení pro danou výrobu. Akcie Nvidia posílily o zhruba 1,5 % a akcie ASML přidaly přibližně 1,8 %.




