Smíšená nálada na Wall Street: Investoři stále nedokáží "docenit" vyšší kapitálové výdaje a k tomu všemu silnější trh práce

Středeční obchodování na Wall Street bylo netradičně doplněno o data z amerického trhu práce za první měsíc letošního roku.
I přes výrazně silnější, jak očekávanou zaměstnanost v USA, konkrétně +130.000 pracovních míst m/m, ovšem konsensus pouze +65.000 pracovních míst m/m, tak se trh vydal v úvodu seance neočekávaně výše, aby nakonec v průběhu obchodování došlo k logickému neutralizování růstu. Současně byla uvedená i míra nezaměstnanosti, která činila 4,3 % vs konsensus 4,4 %.
Silnější trh práce totiž znamená menší ochotu centrálních bankéřů upravovat aktuální směřování monetární politiky neboli jednoduše zahájení snižování sazeb v roce 2026. Původně odhadovaný první červnový cut byl nově posunut až na červenec.
Z výše zmíněného vyplývá opatrná až smíšená nálada, kdy investoři nemají ochotu otevírat nové velké pozice a stále je na trhu patrná až chvílemi hmatatelná opatrnost investorů, kdy i nadále dochází k otáčení pozic z rizikovějších akcií v technologickém indexu do hodnotových společností např. v průmyslovém indexu.
Ačkoliv to nakonec nedopadlo jako v předešlých větách, tedy že nejvýkonnějším indexem byl technologický Nasdaq 100 , který přidal cirka 0,5 %. Průmyslový Dow Jones zaostal zhruba o 0,1 % a průměr S&P 500 naopak o 0,1 % vzrostl.
V článku by neměla chybět zmínka o stále probíhající výsledkové sezóně, kdy například akcie Robinhood odepsaly přibližně 10 %, a to především po slabších tržbách o více jak 5 % oproti odhadům, a taktéž slabšímu sentimentu v kryptosektoru.
Okolo 9 % se rovněž po zveřejnění výsledků propadly akcie Shopify, jejíž kvartální výsledky zaostaly za předem nastaveným analytickým konsensem.
K nevyrovnanému obchodování na zámořských trzích přispěly rovněž akcie velkých technologických hráčů jako Alphabet a , které propadly o cca. 2 % a taktéž jedna z posledních reportovaných společností , která umazala cirka 1 %. Všechny tři zmíněné spojuje jeden fakt, a to výrazně vyšší kapex neboli větší kapitálové výdaje do AI, jak předem nastavené odhady. Dříve trh, a hlavně investoři k těmto větším investicím přistupoval pozitivně, ale nyní se již objevují obavy, jak se tyto investice propíšou do marží z produktů společností.
Na druhé straně barikády by se měli pohybovat společnosti jako či , tedy výrobce čipů a taktéž zařízení pro danou výrobu. Akcie posílily o zhruba 1,5 % a akcie přidaly přibližně 1,8 %.